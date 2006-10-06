Что вас ожидает:Для тех из вас, кто не знает, что такое картинг, наша команда квалифицированных специалистов поможет вам и покажет основы. Короче говоря, вы участвуете в гонках на маленьких, прочных двухместных автомобилях. Обычный картинг может развивать скорость до 60 км / ч, а профессиональные — более 100 км / ч. Это может звучать опасно или, по крайней мере, рискованно, но на самом деле это просто удовольствие, абсолютно безопасный и приятный опыт. Поездки на картинге доступны для всех, потому что нет необходимости в лицензиях или специальных разрешениях. Наша трасса для картинга очень хорошо защищена, что делает поездки на картинге безопасными и для детей.

Если вы решите получить этот фантастический новый опыт с нами, мы должны рассказать вам больше о том, что входит в пакет для картинга. Один из наших водителей сначала заберёт вас из вашего отеля и отвезет в центр картинга в Мармарисе. Вы можете покататься на машине просто для удовольствия и расслабиться или взять с собой друга, чтобы посоревноваться друг с другом. Будьте авантюрны, попробуйте что-то новое и свежее, и положитесь на нас. Программа экскурсии:Отправление

Картинг можно посетить в любое время с 10:00 до 20:00. Таким образом, вы сможете выбрать наиболее удобное для вас время. После того, как вы выбрали желаемое время, мы организуем трансфер. Наш водитель 🚗 заберёт вас у вашего отеля и отвезет вас на площадку картинга в Мармарисе. Наши трансферы в отель 🏨 бесплатны, так как они уже включены в стоимость тура.

Инструкции

Как только вы прибудете на площадку, наши опытные инструкторы встретят вас и кратко расскажут об основах картинга. Этот брифинг будет включать в себя знакомство с вашим автомобилем и его контролем, а также некоторые необходимые меры безопасности, которым вы должны будете следовать.

Картинг

Каждый сеанс включает в себя 20 кругов картинга. В зависимости от скорости вашего вождения, вы можете закончить эти круги примерно за 15-20 минут. Обычная скорость составляет от 40 до 60 км/ч, но профессионалы могут даже достичь 100 км/ч. Однако такая скорость предназначена исключительно для опытных водителей. Ваша безопасность — наш главный приоритет, поэтому наши опытные профессионалы будут с вами на протяжении всего вашего приключения.

Фотографии

Наш профессиональный фотограф сделает несколько отличных снимков и видео, а в конце тура у вас будет возможность купить DVD с вашим приключением. Это также отличный способ сохранить ваши воспоминания как можно более свежими и показать друзьям, чем вы занимались в отпуске.

Возвращение

Каждый сеанс картинга длится около часа. Как только ваша сессия закончится, наш трансфер будет ждать вас, чтобы отвезти обратно в отель.

Организационные детали: