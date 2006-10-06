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Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях

4.8
5 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Одним из увлекательных занятий в Мармарисе, безусловно, является картинг.

Вы сможете проехать двадцать кругов на наших новых первоклассных картингах и почувствуете себя на вершине мира.

Картинг в Мармарисе — отличное развлечение для вас.

Наши картинговые аттракционы являются восхитительным развлечением для всех.

Если вы ищете что-то, что оживит ваш отпуск и придаст адреналина, наша площадка Marmaris Go Kart — это именно то, что вам нужно.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

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Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях
Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях

Что вы увидите

  • Картинг
Что вас ожидает:Для тех из вас, кто не знает, что такое картинг, наша команда квалифицированных специалистов поможет вам и покажет основы. Короче говоря, вы участвуете в гонках на маленьких, прочных двухместных автомобилях. Обычный картинг может развивать скорость до 60 км / ч, а профессиональные — более 100 км / ч. Это может звучать опасно или, по крайней мере, рискованно, но на самом деле это просто удовольствие, абсолютно безопасный и приятный опыт. Поездки на картинге доступны для всех, потому что нет необходимости в лицензиях или специальных разрешениях. Наша трасса для картинга очень хорошо защищена, что делает поездки на картинге безопасными и для детей.
Если вы решите получить этот фантастический новый опыт с нами, мы должны рассказать вам больше о том, что входит в пакет для картинга. Один из наших водителей сначала заберёт вас из вашего отеля и отвезет в центр картинга в Мармарисе. Вы можете покататься на машине просто для удовольствия и расслабиться или взять с собой друга, чтобы посоревноваться друг с другом. Будьте авантюрны, попробуйте что-то новое и свежее, и положитесь на нас. Программа экскурсии:Отправление
Картинг можно посетить в любое время с 10:00 до 20:00. Таким образом, вы сможете выбрать наиболее удобное для вас время. После того, как вы выбрали желаемое время, мы организуем трансфер. Наш водитель 🚗 заберёт вас у вашего отеля и отвезет вас на площадку картинга в Мармарисе. Наши трансферы в отель 🏨 бесплатны, так как они уже включены в стоимость тура.
Инструкции
Как только вы прибудете на площадку, наши опытные инструкторы встретят вас и кратко расскажут об основах картинга. Этот брифинг будет включать в себя знакомство с вашим автомобилем и его контролем, а также некоторые необходимые меры безопасности, которым вы должны будете следовать.
Картинг
Каждый сеанс включает в себя 20 кругов картинга. В зависимости от скорости вашего вождения, вы можете закончить эти круги примерно за 15-20 минут. Обычная скорость составляет от 40 до 60 км/ч, но профессионалы могут даже достичь 100 км/ч. Однако такая скорость предназначена исключительно для опытных водителей. Ваша безопасность — наш главный приоритет, поэтому наши опытные профессионалы будут с вами на протяжении всего вашего приключения.
Фотографии
Наш профессиональный фотограф сделает несколько отличных снимков и видео, а в конце тура у вас будет возможность купить DVD с вашим приключением. Это также отличный способ сохранить ваши воспоминания как можно более свежими и показать друзьям, чем вы занимались в отпуске.
Возвращение
Каждый сеанс картинга длится около часа. Как только ваша сессия закончится, наш трансфер будет ждать вас, чтобы отвезти обратно в отель.

Организационные детали:

  • Не забудьте: солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, фотоаппарат, удобная одежда и обувь.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Всё оборудование
  • Полная страховка.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
  • DVD.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях
Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях
Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях
Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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5 отзывов оставили туристы

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