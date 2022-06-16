Мармарис: сафари на багги и квадроциклах

Прокатиться по бездорожью и получить заряд адреналина

Приглашаем провести время активно, весело и необычно! Вы проедете на багги или квадроцикле по турецким сельским дорогам, лесам и ручьям. Полюбуетесь окружающими хвойными пейзажами и приобретете новый интересный опыт. А наша профессиональная команда сделает все, чтобы сафари запомнилось вам на всю жизнь.
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экстрим и яркие эмоции

Мы заедем за вами в отель и на комфортабельном автобусе доставим к месту начала сафари — оно находится всего в 15 км от Мармариса. Опытный инструктор расскажет вам о технике безопасности и покажет, как правильно управлять транспортом. После небольшого тест-драйва вы отправитесь в путь. Прокатитесь с ветерком по вездеходной трассе со склонами, ручьями и извилистыми дорожками. Будет грязно, пыльно, но весело! После катания вы сможете принять душ и переодеться в чистую одежду.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: трансфер из отеля и обратно, сафари на багги или квадроцикле (1 час).

ежедневно в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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