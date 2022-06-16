ежедневно в 10:00 и 14:00

Мы заедем за вами в отель и на комфортабельном автобусе доставим к месту начала сафари — оно находится всего в 15 км от Мармариса. Опытный инструктор расскажет вам о технике безопасности и покажет, как правильно управлять транспортом. После небольшого тест-драйва вы отправитесь в путь. Прокатитесь с ветерком по вездеходной трассе со склонами, ручьями и извилистыми дорожками. Будет грязно, пыльно, но весело! После катания вы сможете принять душ и переодеться в чистую одежду.
В стоимость экскурсии включены: трансфер из отеля и обратно, сафари на багги или квадроцикле (1 час).