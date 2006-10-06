Что вас ожидает:Профессиональные водители квадроциклов будут рядом с вами во время поездки, потому что ваша безопасность является нашим главным приоритетом, и мы хотим, чтобы вы знали, что вы находитесь в надежных руках лучших и самых опытных водителей в Турции.
Необходимо взять с собой:
Солнцезащитные принадлежности;
Деньги на напитки;
Тапочки;
Купальный костюм;
Солнцезащитные очки;
Платок для защиты лица от грязи и пыли.
Что входит
Трансфер
Прокат квадроцикла
Страховка.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.