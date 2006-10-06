Что вас ожидает:Профессиональные водители квадроциклов будут рядом с вами во время поездки, потому что ваша безопасность является нашим главным приоритетом, и мы хотим, чтобы вы знали, что вы находитесь в надежных руках лучших и самых опытных водителей в Турции.

Необходимо взять с собой: