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Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса

4.7
3 отзыва
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Трёхчасовая экскурсия ⛳ по диким просторам за пределами Мармариса.

Не упустите возможность запомнить это приключение на всю жизнь.

Квадроциклы очень просты в управлении, вы с легкостью сможете самостоятельно справиться с этим видом транспорта.

Насладитесь нетронутой турецкой природой и почувствуйте ветер в ушах!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $25 за человека

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Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса

Что вы увидите

  • Природа за пределами Мармариса
Что вас ожидает:Профессиональные водители квадроциклов будут рядом с вами во время поездки, потому что ваша безопасность является нашим главным приоритетом, и мы хотим, чтобы вы знали, что вы находитесь в надежных руках лучших и самых опытных водителей в Турции.

Необходимо взять с собой:

  • Солнцезащитные принадлежности;
  • Деньги на напитки;
  • Тапочки;
  • Купальный костюм;
  • Солнцезащитные очки;
  • Платок для защиты лица от грязи и пыли.
Что входит
  • Трансфер
  • Прокат квадроцикла
  • Страховка.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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3 отзыва оставили туристы

Роман Ю. проводит ещё 6 экскурсий

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