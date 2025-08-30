Вечер, когда спадает жара, идеальное время для прогулки по городу и знакомства с древними памятниками. Вы ощутите величие римской архитектуры, заглянете в святилища и услышите историю Сиде.
Мы расскажем о Памфилии, «регионе всех народов», поделимся легендами древних цивилизаций и обсудим особенности раскопок.
Мы расскажем о Памфилии, «регионе всех народов», поделимся легендами древних цивилизаций и обсудим особенности раскопок.
Описание экскурсии
Вы погрузитесь в атмосферу Античности и проследите за развитием города от древнеримских времён до Османской империи.
Вы увидите:
- Крепостные стены и древний некрополь
- Фонтаны и акведуки, сохранившиеся с римских времён
- Римские дома и главную улицу с колоннадами
- Площадь Агора — центр торговли и общественной жизни
- Храм Тюхе, посвящённый богине удачи
- Триумфальную арку императора Веспасиана и театр 2 века н. э.
- Древний морской порт и храм Аполлона — символ города
- Фрагменты храма Афины и базилику византийского периода
- Римские бани, которые сегодня входят в экспозицию Археологического музея
- Турецкие дома 19–20 веков, находящиеся в процессе реставрации
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€20
|Дети до 7 лет
|€5
|Стандартный
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Античном городе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурик — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 420 туристов
Работаю профессиональным гидом с лицензией Министерства туризма Турции. Экскурсии провожу на русском языке. Работаю вместе со своими коллегами-гидами — для нас будет честью видеть вас в нашей стране.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели на древние развалины, а погружались в историю этих мест.
Отдельная благодарность за вечернее время экскурсии - единственный такой вариант, и это очень удобно.
Отдельная благодарность за вечернее время экскурсии - единственный такой вариант, и это очень удобно.
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