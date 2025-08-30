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Вечерняя экскурсия по Сиде

Увидеть архитектурные памятники античного города - в экспресс-формате за 1,5 часа
Вечер, когда спадает жара, идеальное время для прогулки по городу и знакомства с древними памятниками. Вы ощутите величие римской архитектуры, заглянете в святилища и услышите историю Сиде.

Мы расскажем о Памфилии, «регионе всех народов», поделимся легендами древних цивилизаций и обсудим особенности раскопок.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Вечерняя экскурсия по Сиде
Вечерняя экскурсия по Сиде

Описание экскурсии

Вы погрузитесь в атмосферу Античности и проследите за развитием города от древнеримских времён до Османской империи.

Вы увидите:

  • Крепостные стены и древний некрополь
  • Фонтаны и акведуки, сохранившиеся с римских времён
  • Римские дома и главную улицу с колоннадами
  • Площадь Агора — центр торговли и общественной жизни
  • Храм Тюхе, посвящённый богине удачи
  • Триумфальную арку императора Веспасиана и театр 2 века н. э.
  • Древний морской порт и храм Аполлона — символ города
  • Фрагменты храма Афины и базилику византийского периода
  • Римские бани, которые сегодня входят в экспозицию Археологического музея
  • Турецкие дома 19–20 веков, находящиеся в процессе реставрации

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг, пятницу и субботу в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€20
Дети до 7 лет€5
Стандартный€39
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Античном городе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурик
Нурик — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 420 туристов
Работаю профессиональным гидом с лицензией Министерства туризма Турции. Экскурсии провожу на русском языке. Работаю вместе со своими коллегами-гидами — для нас будет честью видеть вас в нашей стране.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели на древние развалины, а погружались в историю этих мест.
Отдельная благодарность за вечернее время экскурсии - единственный такой вариант, и это очень удобно.
Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели
Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели
Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели
Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели
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