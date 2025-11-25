Мои заказы

Большое путешествие по Стамбулу

Еда, Босфор, дворцы и истории - всё включено
Поймать ритм города на стыке Европы и Азии, услышать шёпот волн пролива, полакомиться аутентичной турецкой кухней, прикоснуться к тайнам султанов в нарядных интерьерах дворца, прокатиться на канатной дороге, услышать стамбульские легенды — за один день.
Описание экскурсии

9:00 — мы заберём вас из вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу

Доедем до причала — и приключение начнётся с прогулки по легендарному Босфору. Под плеск волн между Европой и Азией вы отведаете традиционный турецкий завтрак, увидите величественные дворцы, роскошные особняки, мосты и мечети. А мы оживим историю каждого камня и поделимся местными легендами.

11:30 — корабль бросит якорь в азиатской части Стамбула в районе Ускюдар

Покинем борт и отправимся ко дворцу Бейлербейи. В этой летней резиденции вас поразит не массивная монументальность, а изящная роскошь: сверкающие люстры из богемского стекла, прохладные мраморные бассейны и уникальная мебель.

13:00 — едем на холм Чамлыджа

Наша цель — мечеть Чамлыджа, самая большая в Турции. Вы подниметесь на её смотровую площадку, откуда виден весь Стамбул.

15:00 — направляемся к причалу и плывём в европейскую часть

По пути — красивые виды и вкусный турецкий обед.

16:30 — прибываем на вершину холма Пьер Лоти в районе Эйюп

Отсюда — спуск на канатной дороге. Кабинки плавно скользят, открывая потрясающий вид на Золотой Рог и Старый город.

18:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, водная прогулка по Босфору на теплоходе, завтрак, обед, канатная дорога, все входные билеты
  • По понедельникам дворец Бейлербейи закрыт — вместо него посетим дворец Йылдыз
  • Если ваш отель находится не в районах Султанахмет и Бейоглу, пожалуйста, приезажйте самостоятельно к причалу Эминеню
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Стамбуле
Мы живём и дышим Стамбулом. И мы не просто проводим экскурсии — мы делимся глубоким знанием его истории, культуры и сокровенных тайн. Наши маршруты — не набор фактов, а тщательно выверенные и качественные программы, которые мы с гордостью предлагаем тем, кто ищет яркие впечатления.

