Поймать ритм города на стыке Европы и Азии, услышать шёпот волн пролива, полакомиться аутентичной турецкой кухней, прикоснуться к тайнам султанов в нарядных интерьерах дворца, прокатиться на канатной дороге, услышать стамбульские легенды — за один день.

Описание экскурсии

9:00 — мы заберём вас из вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу

Доедем до причала — и приключение начнётся с прогулки по легендарному Босфору. Под плеск волн между Европой и Азией вы отведаете традиционный турецкий завтрак, увидите величественные дворцы, роскошные особняки, мосты и мечети. А мы оживим историю каждого камня и поделимся местными легендами.

11:30 — корабль бросит якорь в азиатской части Стамбула в районе Ускюдар

Покинем борт и отправимся ко дворцу Бейлербейи. В этой летней резиденции вас поразит не массивная монументальность, а изящная роскошь: сверкающие люстры из богемского стекла, прохладные мраморные бассейны и уникальная мебель.

13:00 — едем на холм Чамлыджа

Наша цель — мечеть Чамлыджа, самая большая в Турции. Вы подниметесь на её смотровую площадку, откуда виден весь Стамбул.

15:00 — направляемся к причалу и плывём в европейскую часть

По пути — красивые виды и вкусный турецкий обед.

16:30 — прибываем на вершину холма Пьер Лоти в районе Эйюп

Отсюда — спуск на канатной дороге. Кабинки плавно скользят, открывая потрясающий вид на Золотой Рог и Старый город.

18:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали