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Между Европой и Азией

5
1 отзыв
Зара О.
Зара О. – Гид из Стамбула
Большое путешествие по истории 📖 Стамбула.

Вы увидите древние реликвии Византии, узнаете истории о легендарных турецких султанах и прогуляетесь 👣 по старинным районам города.

На корабле 🛳️ вы пересечёте Босфор, а вместе с ним границу Европы и Азии.

Полюбуетесь чарующими видами древнего Константинополя, Девичьей башни и крепости Румели Хисар.

В азиатской части вы поднимитесь на смотровую площадку, откуда видна вся панорама огромного Стамбула.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • €70 за человека

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Между Европой и Азией
Между Европой и Азией

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы (посещение)
  • Голубая мечеть (посещение)
  • Собор Святой Софии (посещение)
  • Босфорский пролив
  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Босфорский мост
  • Площадь Ипподром
  • Хамам Хюррем султан
  • Дворец Долмабахче
Отличная возможность посетить основные достопримечательности 🏛️ древней столицы ⭐️ Византии, услышать их истории 📖 из уст лицензированных гидов - Дворец Топкапы, Голубая мечеть, Собор Святой Софии, которые находятся в европейской части города. Затем проплыть по Босфорскому проливу на прогулочном корабле 🛳️ с прекрасными видами на Девичью башню и крепость Румели Хисар, проехать через мост и попасть на смотровую площадку в Азии, откуда открывается шикарные панорамные виды.
Экскурсия начинается в самом сердце древней столицы - на полуострове, где расположились площадь Ипподром, Голубая Мечеть, Собор Святой Софии, дворец Топкапы и хамам Хюррем султан.
Лицензированный гид поведает об истории площади Ипподром и чем он сейчас является. Продолжается экскурсия ⛳ посещением Дворца Топкапы, территория которого утопает в роскоши площадью 70 гектаров. 65000 реликвий, выставленные напоказ, делают его одним из величайших мировых музеев.
Следующая достопримечательность - Голубая мечеть - одна из визитных карточек Стамбула. Вы узнаете, почему у мечети не 4 (как положено), а 6 минаретов, и увидите воочию красоту архитектурного зодчества тех времен.
После внешнего осмотра хамама Хюррем султан предоставляет обед в ресторане турецкой кухни 🥧 Святой Софии, возведенный в 4 веке, является по величине 4-м в мире христианским храмом. Был переделан в Мечеть во времена Османской империи, ныне является одним из самых посещаемых музеев в мире.
Тур продолжается на корабле, проплывающем между европейской и азиатской частью Стамбула, увидите величие дворца Долмабахче, легендарную Девичью башню, крепость Румели Хисар. Также предоставится возможность проехать по мосту через Босфор и насладиться панорамными видами на город 🏙️
Что входит
  • Входные билеты
  • Трансфер
  • Обед
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Между Европой и Азией
Между Европой и Азией
Между Европой и Азией
Между Европой и Азией
Между Европой и Азией
Между Европой и Азией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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