Отличная возможность посетить основные достопримечательности 🏛️ древней столицы ⭐️ Византии, услышать их истории 📖 из уст лицензированных гидов - Дворец Топкапы, Голубая мечеть, Собор Святой Софии, которые находятся в европейской части города. Затем проплыть по Босфорскому проливу на прогулочном корабле 🛳️ с прекрасными видами на Девичью башню и крепость Румели Хисар, проехать через мост и попасть на смотровую площадку в Азии, откуда открывается шикарные панорамные виды.

Экскурсия начинается в самом сердце древней столицы - на полуострове, где расположились площадь Ипподром, Голубая Мечеть, Собор Святой Софии, дворец Топкапы и хамам Хюррем султан.

Лицензированный гид поведает об истории площади Ипподром и чем он сейчас является. Продолжается экскурсия ⛳ посещением Дворца Топкапы, территория которого утопает в роскоши площадью 70 гектаров. 65000 реликвий, выставленные напоказ, делают его одним из величайших мировых музеев.

Следующая достопримечательность - Голубая мечеть - одна из визитных карточек Стамбула. Вы узнаете, почему у мечети не 4 (как положено), а 6 минаретов, и увидите воочию красоту архитектурного зодчества тех времен.

После внешнего осмотра хамама Хюррем султан предоставляет обед в ресторане турецкой кухни 🥧 Святой Софии, возведенный в 4 веке, является по величине 4-м в мире христианским храмом. Был переделан в Мечеть во времена Османской империи, ныне является одним из самых посещаемых музеев в мире.

Тур продолжается на корабле, проплывающем между европейской и азиатской частью Стамбула, увидите величие дворца Долмабахче, легендарную Девичью башню, крепость Румели Хисар. Также предоставится возможность проехать по мосту через Босфор и насладиться панорамными видами на город 🏙️