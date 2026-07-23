Весь Стамбул на машине за один день - индивидуальная экскурсия

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именно сам город Стамбул. Предварительно списалась с организатором, обговорили возможность встречи у лайнера, далее определились по времени встречи. Накануне прихода в порт с нами связалась гид Нина, а в день экскурсии ровно в оговоренное время встретила нас на микроавтобусе с водителем прям у выхода из зоны причала.

Спасибо Нине огромное за интересную экскурсию! Она рассказала о Стамбуле всех времён! С момента его основания до сегодняшнего дня! Ответила на ВСЕ вопросы, а у нас они были на очень различные темы)) Мы действительно увидели Стамбул! Не просто место, где жили султаны из сериалов (которые мы не смотрели))), а живой город, наполненный атмосферой! Отдельное спасибо Нине за то, что во время экскурсии поговорили о русской эмиграции в Стамбуле после 1917 года! Ведь это история и нашей страны тоже!

Однозначно рекомендую экскурсию!!! И еще раз говорю СПАСИБО Нине! Это была приятнейшая прогулка по интересным местам с человеком, влюблённым в город, о котором он рассказывает!!!