Весь Стамбул на машине за один день - индивидуальная экскурсия

Холм Чамлыджа и другие живописные места Стамбула на индивидуальной экскурсии
Стамбул откроется вам во всей красе! Мы поднимемся на смотровые площадки на холме Чамлыджа и Пьер Лоти, сфотографируемся у красного ретро-трамвайчика на площади Таксим и побываем у Галатской башни, а завершим тур прогулкой на кораблике по Босфору.
4.6
94 отзыва
Весь Стамбул на машине за один день - индивидуальная экскурсия
Весь Стамбул на машине за один день - индивидуальная экскурсия
Весь Стамбул на машине за один день - индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

Программа от стамбульского шаолиня Мы посетим самые интересные и живописные места Стамбула. В программе экскурсии гид, с лёгкостью и мастерством стамбульского шаолиня, окунет вас в яркий колорит города. Итак начнем! Стартуем от вашего отеля и первая наша локация:
  • холм Пьер Лоти — один из самых популярных районов Стамбула среди путешественников, известный смотровой площадкой, к которой вас доставят прозрачные кабинки фуникулера. С холма вам откроются по-настоящему завораживающие виды: воды Босфора, большие корабли, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
  • Площадь Таксим — расположена в европейской части Стамбула, между бухтой Золотой рог и проливом Босфор. Она впечатлит вас архитектурой XIX века, старинными трамваями, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
  • Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите когда и кем она была возведена и, по желанию, подниметесь на смотровую площадку с великолепными видами на город и окрестности.
  • Смотровая площадка на холме Чамлыджа — на пароме мы переплывем Босфор и поднимемся на холм. С его высоты открывается отличный вид на дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды пролива.
  • Мечеть Чамлыджа — вы узнаете, кто заложил ее первый камень, и впечатлитесь, насколько органично архитекторам удалось соединить в конструкции мечети классические и современные элементы.

С понедельника по воскресенье с 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Холм Пьер Лоти
  • Площадь Таксим
  • Галатская башня
  • Смотровая площадка на холме Чамлыджа
  • Дворец Топкапы
  • Мечеть Чамлыджа
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсия по городу с мастером-гидом
Что не входит в цену
  • Обед
  • Музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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G
Очень понравилась экскурсия! Формат на машине оказался отличным решением, особенно для Стамбула. За несколько часов успели увидеть много разных мест, до части из которых сами, скорее всего, даже не добрались
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бы.

Отдельное спасибо нашему гиду Нине. Наверное, именно благодаря ей экскурсия так запомнилась. Она рассказывает очень легко и интересно, без ощущения, что тебя "загружают" датами и фактами. Истории про город, его жителей, традиции и разные любопытные детали слушались буквально на одном дыхании. Видно, что человек действительно любит своё дело и отлично знает Стамбул.

Ещё понравилось, что можно было спокойно задавать любые вопросы - Нина с удовольствием отвечала, давала советы, куда ещё сходить, что попробовать и на что обратить внимание в городе.

В итоге получили не просто экскурсию, а очень приятную прогулку с человеком, который искренне любит Стамбул и умеет передать это настроение другим. Большое спасибо, было действительно здорово!

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Д
Больше спасибо за чёткую организацию и интересную экскурсию! У нас было ограниченное время в Стамбуле на время стоянки лайнера, поэтому хотелось не потратить его на какую-то одну достопримечательность, а увидеть
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именно сам город Стамбул. Предварительно списалась с организатором, обговорили возможность встречи у лайнера, далее определились по времени встречи. Накануне прихода в порт с нами связалась гид Нина, а в день экскурсии ровно в оговоренное время встретила нас на микроавтобусе с водителем прям у выхода из зоны причала.
Спасибо Нине огромное за интересную экскурсию! Она рассказала о Стамбуле всех времён! С момента его основания до сегодняшнего дня! Ответила на ВСЕ вопросы, а у нас они были на очень различные темы)) Мы действительно увидели Стамбул! Не просто место, где жили султаны из сериалов (которые мы не смотрели))), а живой город, наполненный атмосферой! Отдельное спасибо Нине за то, что во время экскурсии поговорили о русской эмиграции в Стамбуле после 1917 года! Ведь это история и нашей страны тоже!
Однозначно рекомендую экскурсию!!! И еще раз говорю СПАСИБО Нине! Это была приятнейшая прогулка по интересным местам с человеком, влюблённым в город, о котором он рассказывает!!!

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А
Сегодня мы побывали на индивидуальной экскурсии. Стамбул поразил нас своим многогранным очарованием,сочетающим древние тайны и современный ритм жизни. Наш путь пролегал через смотровую площадку на холме Чамлыджа. Отсюда, весь Стамбул
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как на ладони-величественный и неповторимый. А затем мы отправились к знаменитому холму Пьер Лоти,где время будто остановилось. Расположенный на европейской стороне,в живописном районе Эюп,прямо на побережье Золотого Рога. Грандиозная Галатская башня,свидетельница веков,возвышалась над нами,храня свои вековые секреты. Дворец Топкапы,бывшая резиденция султанов,манил своими роскошными залами и загадочными историями. Конечно же,невозможно представить поездку в Стамбул без прогулки по одной из самых знаменитых пешеходных улиц города-Истикляль, расположенную в энергичном районе Бейоглу. Истикляль является настоящим сердцем современного Стамбула,кипящим жизнью и наполненным тысячами историй. Эта улица,протянувшаяся на более чем километр,представляет собой удивительное переплетение истории и современности. Атмосфера Истикляль завораживает с первых же шагов:шум толпы,ароматы свежей выпечки и терпкого турецкого кофе-все это создает неповторимый колорит. Кульминацией нашего путешествия стала прогулка по Босфору. Вода,уносила нас в мир,где сливаются Европа и Азия,где каждый миг наполнен волшебством. Эта экскурсия была бы не возможна без нашего гида Нины,без её глубоких знаний истории и культуры города и её красивой улыбки

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I
Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни! В первую очередь нам очень повезло с нашим гидом Изабеллой! Это человек который по настоящему любит свой город, и ценит своих
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туристов! Девушка очень интересно рассказывала, показывала не только топовые места, которые все и так знают и видели тысячу раз - но и места о которых знают местные и которые по настоящему передают атмосферу города. Подсказала где можно потом вкусно поесть, где что можно выгодно купить. В общем - Изабелла, благодаря вам - мы думаем что еще раз точно посетим этот город, и обязательно возьмем вас в качестве экскурсовода!

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О
Все прошло отлично! Гид Озан великолепно владеет русским языком, интересный рассказчик! Встретил вовремя даже ждал раньше, проехали все локации обещанные по программе, рассказал кроме исторических фактов про достопримечательности, которые посетили
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и про то как живет Турция сегодня.
Ездили на комфортном минивене, также пересекли Босфорский пролив на автомобильном пароме. Все очень интересно!
Не понравился только ресторанчик под Галатским мостом, в который заехали чтобы покушать (в тур не входит, доп. опция). Дорого, не вкусно и стараются "наколоть" на цены и доп. сервисы. На будущее как рекомендация - привозить в другие места, много милых и приятных ресторанчиков в Стамбуле Озану и организаторам - большое спасибо за интересную экскурсию и знакомсто со Стамбулом!

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Т
Очень профессиональный гид и прекрасно организованная поездка! Спасибо Василию и Изабелле!
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