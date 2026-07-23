Весь Стамбул на машине за один день - индивидуальная экскурсия

Стамбул откроется вам во всей красе! Мы поднимемся на смотровые площадки на холме Чамлыджа и Пьер Лоти, сфотографируемся у красного ретро-трамвайчика на площади Таксим и побываем у Галатской башни, а завершим тур прогулкой на кораблике по Босфору.
Описание экскурсииПрограмма от стамбульского шаолиня Мы посетим самые интересные и живописные места Стамбула. В программе экскурсии гид, с лёгкостью и мастерством стамбульского шаолиня, окунет вас в яркий колорит города. Итак начнем! Стартуем от вашего отеля и первая наша локация:
- холм Пьер Лоти — один из самых популярных районов Стамбула среди путешественников, известный смотровой площадкой, к которой вас доставят прозрачные кабинки фуникулера. С холма вам откроются по-настоящему завораживающие виды: воды Босфора, большие корабли, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
- Площадь Таксим — расположена в европейской части Стамбула, между бухтой Золотой рог и проливом Босфор. Она впечатлит вас архитектурой XIX века, старинными трамваями, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
- Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите когда и кем она была возведена и, по желанию, подниметесь на смотровую площадку с великолепными видами на город и окрестности.
- Смотровая площадка на холме Чамлыджа — на пароме мы переплывем Босфор и поднимемся на холм. С его высоты открывается отличный вид на дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды пролива.
- Мечеть Чамлыджа — вы узнаете, кто заложил ее первый камень, и впечатлитесь, насколько органично архитекторам удалось соединить в конструкции мечети классические и современные элементы.
С понедельника по воскресенье с 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Пьер Лоти
- Площадь Таксим
- Галатская башня
- Смотровая площадка на холме Чамлыджа
- Дворец Топкапы
- Мечеть Чамлыджа
Что включено
- Трансфер
- Экскурсия по городу с мастером-гидом
Что не входит в цену
- Обед
- Музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Очень понравилась экскурсия! Формат на машине оказался отличным решением, особенно для Стамбула. За несколько часов успели увидеть много разных мест, до части из которых сами, скорее всего, даже не добрались
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Д
Больше спасибо за чёткую организацию и интересную экскурсию! У нас было ограниченное время в Стамбуле на время стоянки лайнера, поэтому хотелось не потратить его на какую-то одну достопримечательность, а увидеть
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А
Сегодня мы побывали на индивидуальной экскурсии. Стамбул поразил нас своим многогранным очарованием,сочетающим древние тайны и современный ритм жизни. Наш путь пролегал через смотровую площадку на холме Чамлыджа. Отсюда, весь Стамбул
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I
Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни! В первую очередь нам очень повезло с нашим гидом Изабеллой! Это человек который по настоящему любит свой город, и ценит своих
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О
Все прошло отлично! Гид Озан великолепно владеет русским языком, интересный рассказчик! Встретил вовремя даже ждал раньше, проехали все локации обещанные по программе, рассказал кроме исторических фактов про достопримечательности, которые посетили
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Т
Очень профессиональный гид и прекрасно организованная поездка! Спасибо Василию и Изабелле!
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