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Стамбул Великолепный – побывать в османской сказке!

5
12 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Вас ждёт прогулка 👣 по самым известным достопримечательностям Стамбула.

На этой насыщенной экскурсии 🧭 вы в мельчайших подробностях узнаете о жизни Османской империи и султанов, об истории 📖 постройки шедевров мировой архитектуры и легендах города на стыке Запада и Востока.

Вы побываете в Дворце Топкапы, где жили и правили 25 султанов, увидите величественную красоту Голубой мечети, площадь Султанахмет, существующую на месте римского Ипподрома, а также византийский собор Святой Софии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €250 за экскурсию

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Стамбул Великолепный – побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный – побывать в османской сказке!

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • Собор Святой Софии (Айя София)
  • Площадь Ипподром
Достопримечательности, которые вы посетите — не просто визитные карточки Стамбула. Дворец Тонкапы, где жили 25 султанов Османской империи; изящная Голубая мечеть с изникскими изразцами; величественный византийский памятник, собор Св. Софии — все это волшебные мосты в эпохи турецких падишахов, сокровищ, древних рукописей и кропотливого труда искусных мастеров. Из фрагментов истории 📖, легенд и удивительных фактов из мира зодчества я помогу соткать яркую картину османского Стамбула — с его тайнами, восточным шармом и воинственным духом масштабных событий.

Что вас ожидает:

    Дворец Топкапы — сокровищница турецких падишахов
    Первым вы посетите один из известнейших музеев мира — дворец, построенный по приказу султана Мехмеда II на берегу Мраморного моря 🌊. Осматривая экспонаты, вы узнаете, какими событиями богата величественная постройка, целых 400 лет являвшаяся главной резиденцией турецких падишахов. Посетите оружейную палату, гарем, сокровищницу и библиотеку с коллекцией древних рукописей. Кроме того, я познакомлю вас со старинным прикладным искусством на примере выставленных изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А затем вы сможете прогуляться 👣 по территории дворцового комплекса, украшенного дивными садами и парками.
    Несравненные архитектурно-религиозные памятники Стамбула
    Вы посетите одну из наиболее крупных и красивых 🤩 мечетей мира — Голубую, или Султанахмет. Услышите об истории ее постройки и Ахмете I, изучите симбиоз разных архитектурных стилей — византийского и османского — и оцените искусство мастеров, нарядивших мечеть 20-тью тысячами белых и голубых изникских изразцов ручной работы. А чуть позже вы побываете в знаменитом соборе Св. Софии — воплощении великой византийской культуры. Я расскажу о особенностях возведения постройки, завоевании Константинополя, превращении христианского храма в мечеть и судьбе, которую определил для нее Ататюрк.
    Площадь Ипподром — место встречи цивилизаций
    На площади Султанахмет вы осмотрите территорию, которую еще римляне на заре новой эры присмотрели для гонок на колесницах. Проследите дальнейшую жизнь площади, ставшей центром увеселительных мероприятий. И осмотрите ценные памятники — Египетский Обелиск, датируемый 16 веком до н. э., и Змеевидную Колонну, символизирующую победу греков над персами в 479 году до н. э. А в завершение познакомитесь с неовизантийским стилем на примере Немецкого фонтана ⛲ в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками.
    Что входит
    • Услуги профессионального гида историка
    Что не входит
    • Трансфер при желании
    • Все входные билеты
    • Обед
    • Напитки
    Начало
    🚩 Ваш отель
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Стамбул Великолепный – побывать в османской сказке!
    Стамбул Великолепный – побывать в османской сказке!
    Стамбул Великолепный – побывать в османской сказке!
    Стамбул Великолепный – побывать в османской сказке!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BREEZES T.
    BREEZES T.
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    12 отзывов оставили туристы

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