Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям

Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Вкуснейшая кухня, потрясающие пейзажи и хорошая компания — залог отличного отдыха.

Приглашаем вас в гастротур по Стамбул, во время которого мы не только попробуем много блюд, но и насладимся архитектурными памятниками города. Посетим Айя-Софию, мечеть Сулеймание, вокзал Сиркеджи, Дворец Топкапы. Побываем в районах Балат и Кадыкёй, а также полюбуемся просторами Босфора с парома.
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Ваш рейс должен прибывать в Стамбул не позже 14:00 первого дня. Вылет из Стамбула — в любое время в последний день.

Проживание. Двухместное размещение в бутик-отеле в центре города. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят всё питание во время тура (завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах)

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-София

Встретим вас в аэропорту и поедем в центр города, чтобы заселиться в отель. После этого перекусим кебабами и отправимся на вокзал Сиркеджи. Он был спроектирован архитектором Августом Яскером и изначально назывался «Восточный экспресс». Такое название вокзал получил благодаря поезду, который отправлялся в Париж.

Сделаем перерыв на кофе, а после — направимся к величественной Айя-Софии. Более тысячи лет он являлся одним из самым больших храмов в мире, но после захвата Константинополя османами был превращён в мечеть. Внутри Айя-Софии находится более ста колонн, выполненных из малахита и порфира. Пол украшен мозаиками, а стены облицованы мрамором.

Ужинать будем в турецком ресторане, расположенном над руинами Византийского дворца.

Добро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-СофияДобро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-СофияДобро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-СофияДобро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-СофияДобро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-СофияДобро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-СофияДобро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-СофияДобро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-София
2 день

Мечеть Сулеймание, Гранд-базар и Топкапы

Утром насладимся завтраком с панорамой на город. Затем пройдём к мечети Сулеймание. Она была построена в 16 веке по приказу султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном. Здание представляет собой комплекс из четырёх медресе, библиотеки, обсерватории, турецкой бани, больницы и кухни. Во дворе мечети находятся усыпальницы султана Сулеймана и его жены Хюррем.

Далее порадуем себя шопингом на Гранд-базаре. От обилия товаров разбегаются глаза! Здесь вы найдёте любые подходящие сувениры.

После этого направимся в знаменитый Дворец Топкапы. Во времена правления Сулеймана Великолепного дворец был значительно расширен. В нём появились новые здания: гарем, зал аудиенций, библиотека, сокровищница и другие помещения. Именно здесь проходили съёмки культового сериала «Великолепный век».

Пообедаем на аутентичной улице, которая славится своими заведениями, и посетим колоритную кальянную, пользующуюся популярностью среди местных. Заглянем в кондитерскую, где готовят сладости уже более 150 лет. Попробуем необычные десерты, а потом у вас будет свободное время.

Мечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и ТопкапыМечеть Сулеймание, Гранд-базар и Топкапы
3 день

Египетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до Кадыкёя

После завтрака первым делом отправимся за покупками на Египетский базар, где вы найдёте специи на любой вкус, а также сможете закупиться баклавой, чаем, лукумом и другими национальными вкусностями.

Затем погуляем по колоритному району Балат. На местных улицах вы встретите множество граффити и разноцветных домов. Мы пообедаем в одном из уютных ресторанов и порадуем себя чашечкой турецкого кофе в модной кофейне.

Далее погрузимся на паром в бухте Золотой Рог и по Босфору доберёмся до азиатской части города. Нас ждёт прогулка по молодёжному району Кадыкёй. Здесь мы узнаем секрет приготовления кофе на углях и, конечно, попробуем его. Завершим день в рыбном ресторане на ужине в формате «ракы-балык». Полакомимся свежайшей рыбой, приготовленной на гриле и продегустируем анисовую водку.

Египетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до КадыкёяЕгипетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до КадыкёяЕгипетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до КадыкёяЕгипетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до КадыкёяЕгипетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до КадыкёяЕгипетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до КадыкёяЕгипетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до КадыкёяЕгипетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до Кадыкёя
4 день

Окончание тура

Позавтракав, сможем пойти в торговый центр или посетить улицу Истикляль. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$815
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - $215
  • Возможно проведение индивидуальной программы в подходящие для вас даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеАйя-СофияПопулярные местаДворец ТопкапыДворцы, замки и особнякиВсе турыГранд базарСулеймание3-дневные турыИстикляль4-дневные турыОбзорныеИз аэропорта

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