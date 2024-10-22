Приглашаем вас в гастротур по Стамбул, во время которого мы не только попробуем много блюд, но и насладимся архитектурными памятниками города. Посетим Айя-Софию, мечеть Сулеймание, вокзал Сиркеджи, Дворец Топкапы. Побываем в районах Балат и Кадыкёй, а также полюбуемся просторами Босфора с парома.
Описание тура
Организационные детали
Ваш рейс должен прибывать в Стамбул не позже 14:00 первого дня. Вылет из Стамбула — в любое время в последний день.
Проживание. Двухместное размещение в бутик-отеле в центре города. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят всё питание во время тура (завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах)
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Стамбул: вокзал Сиркеджи и Айя-София
Встретим вас в аэропорту и поедем в центр города, чтобы заселиться в отель. После этого перекусим кебабами и отправимся на вокзал Сиркеджи. Он был спроектирован архитектором Августом Яскером и изначально назывался «Восточный экспресс». Такое название вокзал получил благодаря поезду, который отправлялся в Париж.
Сделаем перерыв на кофе, а после — направимся к величественной Айя-Софии. Более тысячи лет он являлся одним из самым больших храмов в мире, но после захвата Константинополя османами был превращён в мечеть. Внутри Айя-Софии находится более ста колонн, выполненных из малахита и порфира. Пол украшен мозаиками, а стены облицованы мрамором.
Ужинать будем в турецком ресторане, расположенном над руинами Византийского дворца.
Мечеть Сулеймание, Гранд-базар и Топкапы
Утром насладимся завтраком с панорамой на город. Затем пройдём к мечети Сулеймание. Она была построена в 16 веке по приказу султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном. Здание представляет собой комплекс из четырёх медресе, библиотеки, обсерватории, турецкой бани, больницы и кухни. Во дворе мечети находятся усыпальницы султана Сулеймана и его жены Хюррем.
Далее порадуем себя шопингом на Гранд-базаре. От обилия товаров разбегаются глаза! Здесь вы найдёте любые подходящие сувениры.
После этого направимся в знаменитый Дворец Топкапы. Во времена правления Сулеймана Великолепного дворец был значительно расширен. В нём появились новые здания: гарем, зал аудиенций, библиотека, сокровищница и другие помещения. Именно здесь проходили съёмки культового сериала «Великолепный век».
Пообедаем на аутентичной улице, которая славится своими заведениями, и посетим колоритную кальянную, пользующуюся популярностью среди местных. Заглянем в кондитерскую, где готовят сладости уже более 150 лет. Попробуем необычные десерты, а потом у вас будет свободное время.
Египетский базар, район Балат и прогулка по Босфору до Кадыкёя
После завтрака первым делом отправимся за покупками на Египетский базар, где вы найдёте специи на любой вкус, а также сможете закупиться баклавой, чаем, лукумом и другими национальными вкусностями.
Затем погуляем по колоритному району Балат. На местных улицах вы встретите множество граффити и разноцветных домов. Мы пообедаем в одном из уютных ресторанов и порадуем себя чашечкой турецкого кофе в модной кофейне.
Далее погрузимся на паром в бухте Золотой Рог и по Босфору доберёмся до азиатской части города. Нас ждёт прогулка по молодёжному району Кадыкёй. Здесь мы узнаем секрет приготовления кофе на углях и, конечно, попробуем его. Завершим день в рыбном ресторане на ужине в формате «ракы-балык». Полакомимся свежайшей рыбой, приготовленной на гриле и продегустируем анисовую водку.
Окончание тура
Позавтракав, сможем пойти в торговый центр или посетить улицу Истикляль. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$815
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно
- Доплата за одноместное размещение - $215
- Возможно проведение индивидуальной программы в подходящие для вас даты