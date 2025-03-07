10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
$1 350 за человека
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
27 дек в 08:00
30 дек в 08:00
$680 за человека
7 дней
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
Отдохнуть на «турецких Мальдивах», заглянуть в город гончаров и увидеть множество воздушных шаров
Начало: Аэропорт Стамбула, выбирайте рейсы с прибытием пос...
10 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$1 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На 8 Марта»
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