Неутомительная обзорная экскурсия по самым интересным местам Старого города
Поплутаете по колоритному еврейскому кварталу и посмотрите чудесное мини-представление в театре кукол.
Я доступным языком поделюсь местной богатой историей, традициями, легендами и особенностями повседневной жизни.
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Описание
Что вас ожидает
Ляби-Хауз, еврейский квартал и мастерская кукол
Мы начнём с самой атмосферной части Старого города — площади Ляби-Хауз. Вы увидите чудесный пруд и памятник известному восточному шутнику-хитрецу Ходже Насреддину. Я обязательно расскажу о нём забавные истории и анекдоты. А затем поведу вас гулять по древним извилистым улочкам. Вы заглянете в еврейский квартал и узнаете, чем знамениты бухарские евреи. А в мастерской кукол посмотрите небольшое театральное представление, которое обязательно заставит вас улыбнуться.
Караван-сарай, хаммам, медресе и мечеть
Мы зайдём в караван-сарай 19 века и увидим, как работают местные ремесленники. Пройдём через крытые торговые ряды и поговорим, какие товары продавались в каждом из них. А в действующем древнем хаммаме я расскажу о традиционных восточных спа-процедурах. Кроме того, вы увидите старинную мечеть Магоки-Аттори 12 века, на примере которой я поделюсь особенностями орнаментов в исламе. И два прекрасных медресе — Улугбека и Абдулазизхана. Я раскрою, чему в них обучали, какие предметы были в расписании и как духовенство влияло на систему образования.
Грандиозный ансамбль Пои-Калон
Завершится экскурсия у величественного архитектурного ансамбля Пои-Калон, включающего четыре памятника: минарет Калян, медресе Мири-Араб, Соборную мечеть и медресе Алимхана. Вы узнаете, какие знаковые исторические события происходили в этом месте в разные эпохи и почему великому завоевателю Чингисхану не удалось разрушить бухарский минарет.
Организационные детали
Мы осматриваем снаружи все памятники, кроме двух — Соборной мечети и медресе Абдулазизхана. Входные билеты в них оплачиваются дополнительно — 3 $ с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ляби-Хауз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.