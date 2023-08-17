Приглашаю вместе прогуляться по открыточному маршруту: от ансамбля Ляби-Хауз до площади Пои-Калон. По пути вы увидите мечети, медресе, караван-сарай и древние торговые ряды. Поплутаете по колоритному еврейскому кварталу и посмотрите чудесное мини-представление в театре кукол. Я доступным языком поделюсь местной богатой историей, традициями, легендами и особенностями повседневной жизни.

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Описание

Что вас ожидает

Ляби-Хауз, еврейский квартал и мастерская кукол

Мы начнём с самой атмосферной части Старого города — площади Ляби-Хауз. Вы увидите чудесный пруд и памятник известному восточному шутнику-хитрецу Ходже Насреддину. Я обязательно расскажу о нём забавные истории и анекдоты. А затем поведу вас гулять по древним извилистым улочкам. Вы заглянете в еврейский квартал и узнаете, чем знамениты бухарские евреи. А в мастерской кукол посмотрите небольшое театральное представление, которое обязательно заставит вас улыбнуться.

Караван-сарай, хаммам, медресе и мечеть

Мы зайдём в караван-сарай 19 века и увидим, как работают местные ремесленники. Пройдём через крытые торговые ряды и поговорим, какие товары продавались в каждом из них. А в действующем древнем хаммаме я расскажу о традиционных восточных спа-процедурах. Кроме того, вы увидите старинную мечеть Магоки-Аттори 12 века, на примере которой я поделюсь особенностями орнаментов в исламе. И два прекрасных медресе — Улугбека и Абдулазизхана. Я раскрою, чему в них обучали, какие предметы были в расписании и как духовенство влияло на систему образования.

Грандиозный ансамбль Пои-Калон

Завершится экскурсия у величественного архитектурного ансамбля Пои-Калон, включающего четыре памятника: минарет Калян, медресе Мири-Араб, Соборную мечеть и медресе Алимхана. Вы узнаете, какие знаковые исторические события происходили в этом месте в разные эпохи и почему великому завоевателю Чингисхану не удалось разрушить бухарский минарет.

Организационные детали

Мы осматриваем снаружи все памятники, кроме двух — Соборной мечети и медресе Абдулазизхана. Входные билеты в них оплачиваются дополнительно — 3 $ с человека.