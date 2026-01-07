Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Бухаре. Начнём с площади Ляби-Хауз, где увидите пруд и памятник Ходже Насреддину. Затем пройдём по еврейскому кварталу и заглянем в мастерскую кукол для мини-представления. Посетим читать дальшеуменьшить
караван-сарай 19 века, крытые торговые ряды и древний хаммам. Увидим мечеть Магоки-Аттори и медресе Улугбека и Абдулазизхана.
Завершим экскурсию у ансамбля Пои-Калон, включающего минарет Калян, медресе Мири-Араб, Соборную мечеть и медресе Алимхана. Узнаете об исторических событиях и особенностях исламской архитектуры
Мы начнём с самой атмосферной части Старого города — площади Ляби-Хауз. Вы увидите чудесный пруд и памятник известному восточному шутнику-хитрецу Ходже Насреддину. Я обязательно расскажу о нём забавные истории и анекдоты. А затем поведу вас гулять по древним извилистым улочкам. Вы заглянете в еврейский квартал и узнаете, чем знамениты бухарские евреи. А в мастерской кукол посмотрите небольшое театральное представление, которое обязательно заставит вас улыбнуться.
Караван-сарай, хаммам, медресе и мечеть
Мы зайдём в караван-сарай 19 века и увидим, как работают местные ремесленники. Пройдём через крытые торговые ряды и поговорим, какие товары продавались в каждом из них. А в действующем древнем хаммаме я расскажу о традиционных восточных спа-процедурах. Кроме того, вы увидите старинную мечеть Магоки-Аттори 12 века, на примере которой я поделюсь особенностями орнаментов в исламе. И два прекрасных медресе — Улугбека и Абдулазизхана. Я раскрою, чему в них обучали, какие предметы были в расписании и как духовенство влияло на систему образования.
Грандиозный ансамбль Пои-Калон
Завершится экскурсия у величественного архитектурного ансамбля Пои-Калон, включающего четыре памятника: минарет Калян, медресе Мири-Араб, Соборную мечеть и медресе Алимхана. Вы узнаете, какие знаковые исторические события происходили в этом месте в разные эпохи и почему великому завоевателю Чингисхану не удалось разрушить бухарский минарет.
Организационные детали
Мы осматриваем снаружи все памятники, кроме двух — Соборной мечети и медресе Абдулазизхана. Входные билеты в них оплачиваются дополнительно — 3 $ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирадж — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2015 туристов
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, и это было привычным делом. Как коренной житель, который читать дальшеуменьшить
достаточно хорошо знает изнутри особенности Бухары, хотел бы рассказать о них вам! У меня своя машина, и это позволяет ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях Бухары. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Очень понравилось всё. Не затянуто, много интересных исторических фактов. Получены все ответы на вопросы. Для знакомства с Бухарой и историей города- идеально
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Дмитрий
Экскурсию провела, Гульрухсор или просто Гуля) Мы были с дочерью 11-ти лет. Гульрухсор заинтересовала нас интересными историями о Бухаре, о жителях и традициях этого красивого города! Рассказала нам легенды о читать дальшеуменьшить
этом загадочном городе. Провела по красивейшим достопримечательностям старого города! 2,5 часа пролетели очень быстро. Можно было бы гулять под рассказы гида еще минимум пару часов. Спасибо! Мы получили не забываемые впечатления!
+1
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Ариель
Это просто невероятно. Ирадж действительно сумел сделать все, чтобы мы влюбились в Бухару. Удивительный рассказчик, гид, знающий своё дело. Больше, чем просто экскурсовод. Мы однозначно рекомендуем Ираида всем, кто хочет экскурсию и чуть больше. Обязательно приедем в Бухару еще. С уважением, Ариель, Йонатан, Алиса и Юля.
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Юлия
Были на экскурсии с Ираджем, в Бухару действительно влюбились! Столько всего интересного и нового узнали! Было очень интересно, гуляли, наслаждались городом, останавливались на кофеек и опять гуляли и слушали, впитывали! Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Еще и вкусные рекомендации от Ираджа учли и не пожалели!
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Георгий
Однозначно рекомендую. Ирадж прекрасный экскурсовод, который знает свой город и его жителей. Интересно было гулять по древним улочкам Бухары, заходить в старинные лавки, бани. 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Ирадж показал главные достопримечательности Бухары, показал интересные места для фотографий!
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Н
Наталия
Ирадж - прекрасный гид, нам было комфортно и интересно. Удалось заглянуть даже в самые закрытые уголки города, познакомится с достопримечательностями города и его жителями. Важно, что мы никуда не спешили, все успели посмотреть. Детям тоже очень понравилось.
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