Влюбиться в Бухару за 2,5 часа

Неутомительная обзорная экскурсия по самым интересным местам Старого города

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вместе прогуляться по открыточному маршруту: от ансамбля Ляби-Хауз до площади Пои-Калон. По пути вы увидите мечети, медресе, караван-сарай и древние торговые ряды.

Поплутаете по колоритному еврейскому кварталу и посмотрите чудесное мини-представление в театре кукол.

Я доступным языком поделюсь местной богатой историей, традициями, легендами и особенностями повседневной жизни.
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
Ближайшие даты:
17
авг
18
авг
19
авг
20
авг
22
авг
23
авг
24
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ляби-Хауз, еврейский квартал и мастерская кукол

Мы начнём с самой атмосферной части Старого города — площади Ляби-Хауз. Вы увидите чудесный пруд и памятник известному восточному шутнику-хитрецу Ходже Насреддину. Я обязательно расскажу о нём забавные истории и анекдоты. А затем поведу вас гулять по древним извилистым улочкам. Вы заглянете в еврейский квартал и узнаете, чем знамениты бухарские евреи. А в мастерской кукол посмотрите небольшое театральное представление, которое обязательно заставит вас улыбнуться.

Караван-сарай, хаммам, медресе и мечеть

Мы зайдём в караван-сарай 19 века и увидим, как работают местные ремесленники. Пройдём через крытые торговые ряды и поговорим, какие товары продавались в каждом из них. А в действующем древнем хаммаме я расскажу о традиционных восточных спа-процедурах. Кроме того, вы увидите старинную мечеть Магоки-Аттори 12 века, на примере которой я поделюсь особенностями орнаментов в исламе. И два прекрасных медресе — Улугбека и Абдулазизхана. Я раскрою, чему в них обучали, какие предметы были в расписании и как духовенство влияло на систему образования.

Грандиозный ансамбль Пои-Калон

Завершится экскурсия у величественного архитектурного ансамбля Пои-Калон, включающего четыре памятника: минарет Калян, медресе Мири-Араб, Соборную мечеть и медресе Алимхана. Вы узнаете, какие знаковые исторические события происходили в этом месте в разные эпохи и почему великому завоевателю Чингисхану не удалось разрушить бухарский минарет.

Организационные детали

Мы осматриваем снаружи все памятники, кроме двух — Соборной мечети и медресе Абдулазизхана. Входные билеты в них оплачиваются дополнительно — 3 $ с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бухары

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Ляби-Хауз
Минарет Калян
Старый город
Популярные места

Похожие туры из Бухары

Знакомьтесь, Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
114 отзывов
Знакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня
Завтра
18 авг
19 авг
8060 за всё до 6 чел.
Бухара известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Бухара известная и неизведанная
Большая обзорная экскурсия по главным и тайным местам города
у вашего отеля
Завтра
18 авг
19 авг
22 авг
8967 за всё до 5 чел.
Бухара - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Бухара - первое свидание
Посетить главные места Старого города и узнать его историю с профессиональным гидом-филологом
Завтра
19 авг
20 авг
21 авг
88 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бухаре
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ