Мои заказы

Городище Минг Урик – экскурсии в Ташкенте

Найдено 8 экскурсий в категории «Городище Минг Урик» в Ташкенте на русском языке, цены от $30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Второй день в Ташкенте
На машине
На микроавтобусе
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Второй день в Ташкенте
После знакомства с основными достопримечательностями, откройте для себя тайны Ташкента. Погрузитесь в историю и культуру столицы Узбекистана
Начало: По вашему адресу в Ташкенте
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$150 за всё до 3 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Пешая
4 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Ташкент: колорит Старого города
Пешая
3 часа
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: колорит Старого города
Осмотреть средневековые постройки, погулять по 1000-летнему базару и заглянуть в аутентичные дворики
Начало: У медресе кукельдаш
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Древний и современный Ташкент
На машине
5 часов
101 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний и современный Ташкент: индивидуальная экскурсия
Посещение базара Чорсу, старинных мечетей и медресе, а также современных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$132 за всё до 3 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
205 отзывов
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $135 за человека
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
Узнать о легендарных и реальных людях, которые создали и прославили город
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$122 за всё до 3 чел.
С Ташкентом - на ты
На машине
5 часов
-
15%
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€158€185 за человека
Ташкент: история и современность
На машине
6 часов
-
14%
153 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: история и современность
Увлекательная групповая экскурсия по Ташкенту: от древних памятников до современных парков и базаров. Ощутите уникальный дух города
Начало: У метро Амира Темура
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Джалалдин
    3 декабря 2025
    Второй день в Ташкенте
    Очень довольны обслуживание нашей группы компаний Tripster в лице организатора Лилия. Мы были освобождены от решения всех организационных вопросов по
    читать дальше

    экскурсиям, покупке билетом, трансферов и д в Ташкенте, в Самарканде и в Бухаре.
    Организатор Лилия была очень профессиональна и заботлива. Именно заботлива без навязчивости, которая часто раздражает.
    Из гидов особо хочется отметить гида по Самарканду Мирзоба (Али). Очень глубоко знает и любит Узбекистан и его историю. Высоко профессиональный и гостеприимный

    Очень довольны обслуживание нашей группы компаний Tripster в лице организатора Лилия. Мы были освобождены от решенияОчень довольны обслуживание нашей группы компаний Tripster в лице организатора Лилия. Мы были освобождены от решенияОчень довольны обслуживание нашей группы компаний Tripster в лице организатора Лилия. Мы были освобождены от решенияОчень довольны обслуживание нашей группы компаний Tripster в лице организатора Лилия. Мы были освобождены от решения
  • С
    Сергей,
    15 ноября 2025
    Второй день в Ташкенте
    Первый раз в Ташкенте. Очень гостеприимный город. Очень бережно относятся к своей истории и памятникам архитектуры. Наследие бывшего СССР, царской
    читать дальше

    России, своих предков, всё реставрируется и содержится в надлежащем состоянии. Многонациональный город, и мечети и православные и католические церкви и синагоги, всё имеет место быть и равноправны. Местная кухня понравилась, особенно плов Чайханский и Свадебный (праздничный), а также самса из тандыра с рубленным мясом.
    Нашим гидом был Абдулла. Великолепно рассказывает об истории и города, и страны, и религии. Отличный русский язык. Приятный собеседник с чувством юмора.
    Следующая остановка Самарканд. Уверены, что всё также будет на высоте.
    Не полетели в Китай, выбрали Узбекистан и пока не разочарованы….

  • З
    Зарина
    18 сентября 2025
    Второй день в Ташкенте
    Все было отлично.
  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Второй день в Ташкенте
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемое путешествие, его глубокие знания истории и культуры Узбекистана. Рекомендую!
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемое путешествие, его глубокие знания истории и культуры Узбекистана. Рекомендую!Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемое путешествие, его глубокие знания истории и культуры Узбекистана. Рекомендую!
  • Р
    Роман
    29 июня 2025
    Второй день в Ташкенте
    Хочу поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии с нашим гидом из Ташкента! С первых минут знакомства стало понятно, что нас ждёт
    читать дальше

    нечто особенное.
    Гид не просто показывал достопримечательности, а создавал настоящую атмосферу погружения в культуру и историю города. Его глубокие знания поражали — он рассказывал такие интересные факты о каждом месте, что казалось, будто мы знаем его всю жизнь. Особенно впечатлила его способность адаптировать программу под наши интересы: мы смогли увидеть как классические архитектурные шедевры, так и скрытые от глаз туристов уголки старого города Ташкента.
    Что особенно ценно, организатор Лилия взяла на себя все организационные вопросы: от встречи в аэропорту до бронирования отеля в Ташкенте. Это позволило нам полностью сосредоточиться на получении новых впечатлений. Благодаря грамотному распределению времени мы успели увидеть гораздо больше, чем планировали. Всем буду рекомендовать, ответственная команда.

  • А
    Александр
    30 апреля 2025
    Второй день в Ташкенте
    Экскурсию для нас провел гид Бахром. Великолепная подача материала. Гид на месте корректировал маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Внимательный,
    читать дальше

    грамотный и радушный, как и все кого мы встречали в Узбекистане. Посоветовал, что можно посмотреть вечером, где вкусно и недорого поесть. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Андрей
    1 февраля 2025
    Второй день в Ташкенте
    Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть новые улицы и другие
    читать дальше

    достопримечательности города. Обязательно попробуйте самсу около белой мечети, самая вкусная самса, которую мы пробовали. Маршрут интересный и комфортный, побывали у 2х набережных, посетили 3 мечети и музей. Остались очень довольны выбранной экскурсией и полученной информацией. Для знакомства с городом во второй третий день самое то. Спасибо нашему гиду Абдулле!

    Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть
  • Т
    Татьяна
    26 января 2025
    Второй день в Ташкенте
    Всё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендую данную экскурсию начинать во
    читать дальше

    второй половине дня. Огни ночного Ташкента и набережная на закате особенно прекрасны. Гид учитывал пожелания, легко подстраивался под просьбы, никуда не торопился, за что огромная благодарность. Остались очень приятные впечатления.

    Всё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Городище Минг Урик»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Второй день в Ташкенте
  2. Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
  3. Ташкент: колорит Старого города
  4. Древний и современный Ташкент
  5. Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Медресе Кукельдаш
  4. Мечеть Минор
  5. Старый город
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Музей Прикладного Искусства
  9. Набережная
  10. Метро
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Городище Минг Урик" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 158 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 522 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Городище Минг Урик», 522 ⭐ отзыва, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль