Индивидуальная
до 3 чел.
Второй день в Ташкенте
После знакомства с основными достопримечательностями, откройте для себя тайны Ташкента. Погрузитесь в историю и культуру столицы Узбекистана
Начало: По вашему адресу в Ташкенте
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$150 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: колорит Старого города
Осмотреть средневековые постройки, погулять по 1000-летнему базару и заглянуть в аутентичные дворики
Начало: У медресе кукельдаш
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний и современный Ташкент: индивидуальная экскурсия
Посещение базара Чорсу, старинных мечетей и медресе, а также современных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$132 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
Узнать о легендарных и реальных людях, которые создали и прославили город
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$122 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€158
€185 за человека
-
14%
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: история и современность
Увлекательная групповая экскурсия по Ташкенту: от древних памятников до современных парков и базаров. Ощутите уникальный дух города
Начало: У метро Амира Темура
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДжалалдин3 декабря 2025Очень довольны обслуживание нашей группы компаний Tripster в лице организатора Лилия. Мы были освобождены от решения всех организационных вопросов по
- ССергей,15 ноября 2025Первый раз в Ташкенте. Очень гостеприимный город. Очень бережно относятся к своей истории и памятникам архитектуры. Наследие бывшего СССР, царской
- ЗЗарина18 сентября 2025Все было отлично.
- ЕЕлена2 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемое путешествие, его глубокие знания истории и культуры Узбекистана. Рекомендую!
- РРоман29 июня 2025Хочу поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии с нашим гидом из Ташкента! С первых минут знакомства стало понятно, что нас ждёт
- ААлександр30 апреля 2025Экскурсию для нас провел гид Бахром. Великолепная подача материала. Гид на месте корректировал маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Внимательный,
- ААндрей1 февраля 2025Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть новые улицы и другие
- ТТатьяна26 января 2025Всё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендую данную экскурсию начинать во
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Городище Минг Урик»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Городище Минг Урик" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 158 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 522 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Городище Минг Урик», 522 ⭐ отзыва, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль