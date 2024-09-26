Что вас ожидает:Путешествие в сердце Чимганских гор

Наше путешествие приведет нас на оленью ферму, где мы окунемся в мир дикой природы и сможем наблюдать за прекрасными оленями. Это уникальная возможность увидеть этих прекрасных животных в живую. Наш путь ведет к водопаду Фата Невесты. Здесь, среди пенистых вод и завораживающих скал, мы узнаем историю этого удивительного природного явления и насладимся его непередаваемой красотой. Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана. Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы скрывает свои удивительные истории. Давайте отправимся в это увлекательное путешествие вместе, чтобы открыть для себя живописные пейзажи, горнолыжные радости, и многое другое. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.