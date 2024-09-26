Поднимитесь в горы и ощутите дыхание природы во всей ее величии во время нашего увлекательного путешествия по Чимганским горам.
Этот уголок Узбекистана является настоящим природным сокровищем, полным несметных историй, которые мы собираемся исследовать.
Этот уголок Узбекистана является настоящим природным сокровищем, полным несметных историй, которые мы собираемся исследовать.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Путешествие в сердце Чимганских гор
Наше путешествие приведет нас на оленью ферму, где мы окунемся в мир дикой природы и сможем наблюдать за прекрасными оленями. Это уникальная возможность увидеть этих прекрасных животных в живую. Наш путь ведет к водопаду Фата Невесты. Здесь, среди пенистых вод и завораживающих скал, мы узнаем историю этого удивительного природного явления и насладимся его непередаваемой красотой. Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана. Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы скрывает свои удивительные истории. Давайте отправимся в это увлекательное путешествие вместе, чтобы открыть для себя живописные пейзажи, горнолыжные радости, и многое другое. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оленья ферма
- Водопад Фата невесты
- Озеро Чарвак
- Амирсай
- Чимган
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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