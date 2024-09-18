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Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы

Начало: В удобном вам месте в Ташкенте

«На живописной территории фермы живут европейские благородные олени — это один из крупнейших видов в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов»