Экскурсии по фермам Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Ташкенте на русском языке, цены от $115, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
На машине
скидка
10%
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«На живописной территории фермы живут европейские благородные олени — это один из крупнейших видов в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов»
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
154$139 за всё до 3 чел.
Тянь-Шанские горы, оленья ферма и семейная винодельня (из Ташкента)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тянь-Шанские горы, оленья ферма и семейная винодельня (из Ташкента)
Полюбоваться горными видами, познакомиться с пятнистыми оленями и посетить уютную винодельню
«Побываете на ферме с пятнистыми оленями»
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
$170 за всё до 7 чел.
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, водохранилище, водопад
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, водохранилище, водопад
Начало: По договоренности с туристом
«Наше путешествие приведет нас на оленью ферму, где мы окунемся в мир дикой природы и сможем наблюдать за прекрасными оленями»
Завтра в 08:00
28 дек в 08:00
$115 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
    Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровнеСпасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровнеСпасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё
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    равно было интересно их покормить и почмотреть. Также там есть верблюды и ламы. Территория небольшая, но тем не менее ребенку было интересно. На Чиноркенте замечательные виды, разные развлечения- интересная канатная дорога, зоопарк, виды. Покушали в Бочках, посмотреои петроглифы!

    На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
  • К
    Константин
    20 мая 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Лучше гор могут быть только горы. Особенно, когда поездка грамотно спланирована и чётко организована. При этом оставлен достаточный простор для импровизаций. Всем большое спасибо! P.S. Петроглифы, конечно, для больших ценителей;)

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На ферму»

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  2. Тянь-Шанские горы, оленья ферма и семейная винодельня (из Ташкента)
  3. Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, водохранилище, водопад
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 170 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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