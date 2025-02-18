Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара

Услышать древние легенды, побывать в мечетях и этнической деревне, перепробовать манты и плов
В это путешествие мы включили визитные карточки Узбекистана: нынешнюю столицу и две древние, столетия назад венчавшие великие государства.

Вы исследуете многовековую и современную архитектуру Ташкента, увидите все оттенки синего и познакомитесь
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со старинными ремёслами в Самарканде, осмотрите шедевры зодчества в Бухаре. Везде будем пробовать традиционные блюда: манты, самсу, лагман и, конечно же, плов. А ещё мы поведаем вам множество легенд и реальных историй — будет интересно!

Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Ближайшие даты:
18
фев25
фев4
мар11
мар18
мар25
мар1
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, номера с удобствами.

*Фото гостиниц предоставлены организатором для примера

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды во время экскурсий. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Седан или минивэн в зависимости от количества участников. Также включены билеты на поезда.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по столице

Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. После размещения в номерах будет время отдохнуть, а затем отправимся знакомиться с сердцем Узбекистана.

Начнём прогулку в старой части города. Полюбуемся религиозным ансамблем Хазрати Имам. Заглянем на базар Чорсу, один из древнейших в Центральной Азии.

Пообедаем в центре плова и продолжим променад уже в новых районах столицы. Пройдём по центральной площади Мустакиллик и скверу Амира Темура, увидим дворец князя Романова. Вечером вернёмся в отель.

Прогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столице
2 день

Первая встреча с Самаркандом

На поезде доберёмся в Самарканд. По прибытии начнём экскурсию с комплекса мавзолеев Шахи-Зинда, пестрящего всеми оттенками синего. Пообедаем пловом в чайхане.

У усыпальницы Тамерлана вы услышите легенды империи Тимуридов. В завершение прогулки полюбуемся выдающимся архитектурным ансамблем на площади Регистан. Вечером — размещение в номерах, отдых.

Первая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с Самаркандом
3 день

Продолжение экскурсий по Самарканду

Продолжим исследовать древний Самарканд. Увидим грандиозную соборную мечеть Тамерлана — Биби-Ханум. Погуляем по рядам Сиабского базара, где торговые лавки ломятся от изобилия фруктов и восточных сладостей.

Пообедаем в чайхане мантами, самсой и шашлыком. Познакомимся со старинными промыслами и ремёслами в воссозданной этнической деревне. Осмотрим могилу ветхозаветного библейского пророка Даниила. Поблизости можно выпить родниковой воды. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Продолжение экскурсий по СамаркандуПродолжение экскурсий по СамаркандуПродолжение экскурсий по СамаркандуПродолжение экскурсий по СамаркандуПродолжение экскурсий по СамаркандуПродолжение экскурсий по СамаркандуПродолжение экскурсий по СамаркандуПродолжение экскурсий по Самарканду
4 день

Знакомство с Бухарой

После завтрака на поезде доберёмся в Бухару. По прибытии оставим вещи в отеле и пойдём гулять.

Полюбуемся величественными строениями архитектурного ансамбля Пои-Калян и песочно-голубым медресе Мири Араб. Поднимемся к древней цитадели — монументальной крепости Арк. Посетим площадь Ляби-Хауз у пруда.

На обед попробуем в чайхане самсу, лагман и другие блюда национальной кухни. В завершение экскурсии узнаем больше о древних ремёслах.

Знакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с Бухарой
5 день

Окрестности Бухары

Позавтракав, освободим номера. Съездим в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. Посетим мемориальный комплекс шейха Бахауддина Накшбанда. Уже много столетий сюда стекаются паломники. Пообедаем в чайхане и на поезде вернёмся в Ташкент.

Окрестности БухарыОкрестности БухарыОкрестности БухарыОкрестности БухарыОкрестности Бухары
6 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Билеты на поезда
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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