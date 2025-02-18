Вы исследуете многовековую и современную архитектуру Ташкента, увидите все оттенки синего и познакомитесь
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, номера с удобствами.
*Фото гостиниц предоставлены организатором для примера
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды во время экскурсий. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Седан или минивэн в зависимости от количества участников. Также включены билеты на поезда.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Прогулки по столице
Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. После размещения в номерах будет время отдохнуть, а затем отправимся знакомиться с сердцем Узбекистана.
Начнём прогулку в старой части города. Полюбуемся религиозным ансамблем Хазрати Имам. Заглянем на базар Чорсу, один из древнейших в Центральной Азии.
Пообедаем в центре плова и продолжим променад уже в новых районах столицы. Пройдём по центральной площади Мустакиллик и скверу Амира Темура, увидим дворец князя Романова. Вечером вернёмся в отель.
Первая встреча с Самаркандом
На поезде доберёмся в Самарканд. По прибытии начнём экскурсию с комплекса мавзолеев Шахи-Зинда, пестрящего всеми оттенками синего. Пообедаем пловом в чайхане.
У усыпальницы Тамерлана вы услышите легенды империи Тимуридов. В завершение прогулки полюбуемся выдающимся архитектурным ансамблем на площади Регистан. Вечером — размещение в номерах, отдых.
Продолжение экскурсий по Самарканду
Продолжим исследовать древний Самарканд. Увидим грандиозную соборную мечеть Тамерлана — Биби-Ханум. Погуляем по рядам Сиабского базара, где торговые лавки ломятся от изобилия фруктов и восточных сладостей.
Пообедаем в чайхане мантами, самсой и шашлыком. Познакомимся со старинными промыслами и ремёслами в воссозданной этнической деревне. Осмотрим могилу ветхозаветного библейского пророка Даниила. Поблизости можно выпить родниковой воды. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Знакомство с Бухарой
После завтрака на поезде доберёмся в Бухару. По прибытии оставим вещи в отеле и пойдём гулять.
Полюбуемся величественными строениями архитектурного ансамбля Пои-Калян и песочно-голубым медресе Мири Араб. Поднимемся к древней цитадели — монументальной крепости Арк. Посетим площадь Ляби-Хауз у пруда.
На обед попробуем в чайхане самсу, лагман и другие блюда национальной кухни. В завершение экскурсии узнаем больше о древних ремёслах.
Окрестности Бухары
Позавтракав, освободим номера. Съездим в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. Посетим мемориальный комплекс шейха Бахауддина Накшбанда. Уже много столетий сюда стекаются паломники. Пообедаем в чайхане и на поезде вернёмся в Ташкент.
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1500
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Билеты на поезда
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
- Ужины