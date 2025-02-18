Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. После размещения в номерах будет время отдохнуть, а затем отправимся знакомиться с сердцем Узбекистана.

Начнём прогулку в старой части города. Полюбуемся религиозным ансамблем Хазрати Имам. Заглянем на базар Чорсу, один из древнейших в Центральной Азии.

Пообедаем в центре плова и продолжим променад уже в новых районах столицы. Пройдём по центральной площади Мустакиллик и скверу Амира Темура, увидим дворец князя Романова. Вечером вернёмся в отель.