Королева, воздух Старой Англии и многовековая история 📖 районаНачнём мы её от Букингемского дворца — официальной резиденция Её Величества Королевы в Лондоне. Именно здесь вы сможете определить находится ли Королева во дворце. Также Вы сможете оценить внешний вид дворца и узнать о том, что внутри дворца находятся не только тронный зал и покои Королевы и членов её семьи, а скрывается целый город 🏙️ мы прогуляемся по Сент- Джеймсскому парку, живописному, зелёному оазису с большим водоёмом, где насладимся девственной природой, зеленью газонов, разнообразием цветов и птиц. Полюбуемся Вестминстерским аббатством, которое является местом коронации и захоронения британских монархов, начиная с XI века. Узнаем почему аббатство строили почти шесть веков и какое его официальное название.

После чего сможем рассмотреть Вестминстерский дворец, где сегодня проходят заседания парламента, а до этого проживали правящие монархи. Посмотрим на знаменитый Биг-Бен, точнее башню Елизаветы, один из самых узнаваемых символов Великобритании (сегодня башня находится на реставрации до 2021 года). Богема Сохо и классика Лондонской национальной галереиНа углу Даунинг стрит Вы узнаете историю резиденции британского премьер-министра. И далее полюбуетесь Трафальгарской площадью с её фонтанами, 46 метровой колонной Нельсона и зданием Лондонской национальной галереи, хранящей шедевры живописи XIII–XX веков. В галерее выставлено множество всемирно известных картин, среди которых «Венера с зеркалом» Веласкеса, «Подсолнухи» Ван Гога, «Святое семейство» Тициана, «Пейзаж с замком Стен» Рубенса, «Мадонна Ансидеи» Рафаэля и «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи.

Далее наш путь лежит к Лестер-Сквер. Это центр лондонского шоу-бизнеса, центр ночной жизни города. В окрестностях Лестер-Сквер расположено множество популярных баров и ночных клубов, 40 театров и 6 кинотеатров первого проката, в том числе «Эмпайр», где проходят премьерные показы. Неслучайно на площади установлены статуи Шекспира и Чаплина, так как она ассоциируется с миром развлечений и веселья. И закончим нашу экскурсию ⛳ в районе Сохо в Чайна-тауне в Маленьком Китае в центре Лондона.

Организационные детали: