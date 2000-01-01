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Малая прогулка по старому Лондону

Светлана Д.
Светлана Д. – Гид из Лондона
Самые популярные историко-культурные достопримечательности 🏛️ Лондона сосредоточены в районе Вестминстер, где и пройдет наша пешеходная экскурсия ⛳.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Малая прогулка по старому Лондону
Малая прогулка по старому Лондону

Что вы увидите

  • Букингемский дворец
  • Мемориал королеве Виктории
  • Сент-Джеймсский парк
  • Вестминстерское аббатство
  • Вестминстерский дворец и Биг-Бен (Башня Елизаветы)
  • Резиденцию британского премьер-министра
  • Достопримечательности на Уайтхолл
  • Здание Адмиралтейства
  • Трафальгарскую площадь
  • Лондонскую национальную галерею
  • Площадь Лестер-Сквер
  • Лондонский Чайна-таун
Королева, воздух Старой Англии и многовековая история 📖 районаНачнём мы её от Букингемского дворца — официальной резиденция Её Величества Королевы в Лондоне. Именно здесь вы сможете определить находится ли Королева во дворце. Также Вы сможете оценить внешний вид дворца и узнать о том, что внутри дворца находятся не только тронный зал и покои Королевы и членов её семьи, а скрывается целый город 🏙️ мы прогуляемся по Сент- Джеймсскому парку, живописному, зелёному оазису с большим водоёмом, где насладимся девственной природой, зеленью газонов, разнообразием цветов и птиц. Полюбуемся Вестминстерским аббатством, которое является местом коронации и захоронения британских монархов, начиная с XI века. Узнаем почему аббатство строили почти шесть веков и какое его официальное название.
После чего сможем рассмотреть Вестминстерский дворец, где сегодня проходят заседания парламента, а до этого проживали правящие монархи. Посмотрим на знаменитый Биг-Бен, точнее башню Елизаветы, один из самых узнаваемых символов Великобритании (сегодня башня находится на реставрации до 2021 года). Богема Сохо и классика Лондонской национальной галереиНа углу Даунинг стрит Вы узнаете историю резиденции британского премьер-министра. И далее полюбуетесь Трафальгарской площадью с её фонтанами, 46 метровой колонной Нельсона и зданием Лондонской национальной галереи, хранящей шедевры живописи XIII–XX веков. В галерее выставлено множество всемирно известных картин, среди которых «Венера с зеркалом» Веласкеса, «Подсолнухи» Ван Гога, «Святое семейство» Тициана, «Пейзаж с замком Стен» Рубенса, «Мадонна Ансидеи» Рафаэля и «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи.
Далее наш путь лежит к Лестер-Сквер. Это центр лондонского шоу-бизнеса, центр ночной жизни города. В окрестностях Лестер-Сквер расположено множество популярных баров и ночных клубов, 40 театров и 6 кинотеатров первого проката, в том числе «Эмпайр», где проходят премьерные показы. Неслучайно на площади установлены статуи Шекспира и Чаплина, так как она ассоциируется с миром развлечений и веселья. И закончим нашу экскурсию ⛳ в районе Сохо в Чайна-тауне в Маленьком Китае в центре Лондона.

Организационные детали:

  • Экскурсия пешеходная, рекомендую выбирать удобную обувь;
  • Пожалуйста, обратите внимание, экскурсия не включает посещение Букингемского дворца и Вестминстерского аббатства;
  • По желанию во время экскурсии 🧭 возможно краткое посещение Лондонской национальной галереи (вход бесплатный).
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Возле Букингемского дворца
Место завершения
🏁 Лестер-Сквер
Малая прогулка по старому Лондону
Малая прогулка по старому Лондону
Малая прогулка по старому Лондону
Малая прогулка по старому Лондону
Малая прогулка по старому Лондону

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Д.
Светлана Д.
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