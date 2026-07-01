Билеты
Входной билет в Виндзорский замок - дворцы, короли и легенды
Начало: Ф9МВ+Х65 Виндзор, Великобритания
«Ваш билет даёт доступ к великолепным парадным залам, украшенным сокровищами из королевской коллекции — картинами Гольбейна, Рубенса и Ван Дейка, а также изысканной мебелью»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
£32 за билет
Билеты
Входной билет на стадион "Эмирейтс" и музей "Арсенала" с аудиогидом
Начало: ХВ3К+МХВ Лондон, Великобритания
£35 за билет
Билеты
Входной билет в Королевскую обсерваторию в Гринвиче и на нулевой меридиан
Начало: ФХГХ+ПКХ Лондон, Великобритания
£24 за билет
Билеты
Британский музей: входной билет и аудиоэкскурсия
Совершить путешествие по истории мировой культуры - от зарождения до наших дней
Начало: У входа в Британский музей
«Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату»
Расписание: в понедельник в 10:00
Сегодня в 11:30
6 июл в 10:00
£13 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Билеты на шоу»
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