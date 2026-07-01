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Посетите невероятные шоу в Лондоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Лондоне на русском языке, цены от £13. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Входной билет в Виндзорский замок - дворцы, короли и легенды
Пешая
4 отзыва
Билеты
Входной билет в Виндзорский замок - дворцы, короли и легенды
Начало: Ф9МВ+Х65 Виндзор, Великобритания
«Ваш билет даёт доступ к великолепным парадным залам, украшенным сокровищами из королевской коллекции — картинами Гольбейна, Рубенса и Ван Дейка, а также изысканной мебелью»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
£32 за билет
Входной билет на стадион "Эмирейтс" и музей "Арсенала" с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Билеты
Входной билет на стадион "Эмирейтс" и музей "Арсенала" с аудиогидом
Начало: ХВ3К+МХВ Лондон, Великобритания
£35 за билет
Входной билет в Королевскую обсерваторию в Гринвиче и на нулевой меридиан
4 отзыва
Билеты
Входной билет в Королевскую обсерваторию в Гринвиче и на нулевой меридиан
Начало: ФХГХ+ПКХ Лондон, Великобритания
£24 за билет
Британский музей: входной билет и аудиоэкскурсия
2.5 часа
Билеты
Британский музей: входной билет и аудиоэкскурсия
Совершить путешествие по истории мировой культуры - от зарождения до наших дней
Начало: У входа в Британский музей
«Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату»
Расписание: в понедельник в 10:00
Сегодня в 11:30
6 июл в 10:00
£13 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Входной билет в Виндзорский замок - дворцы, короли и легенды;
  2. Входной билет на стадион "Эмирейтс" и музей "Арсенала" с аудиогидом;
  3. Входной билет в Королевскую обсерваторию в Гринвиче и на нулевой меридиан;
  4. Британский музей: входной билет и аудиоэкскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Вестминстер;
  2. Британский музей;
  3. Биг-Бен;
  4. Тауэр;
  5. Букингемский дворец;
  6. Парламент;
  7. Лондонский Сити;
  8. Собор Святого Павла;
  9. Виндзор;
  10. Трафальгарская площадь.
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июле 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 4 экскурсии от 13 до 35. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 11 ⭐ отзывов, цены от £13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь