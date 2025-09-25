Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Ханое на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 38 отзывов Мини-группа до 12 чел. Добро пожаловать в Ханой Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 09:00 $25 за человека 1 час 1 отзыв Индивидуальная Халонг на гидроплане Насладитесь незабываемым полётом на гидроплане над заливом Халонг! Величественные острова и современный город откроются с высоты, оставляя яркие впечатления $140 за человека На машине 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Семейное приключение: Ханой с детьми Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас $210 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Ханоя

