Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
14 сен в 00:00
15 сен в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
15 сен в 08:30
16 сен в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
Завтра в 11:30
14 сен в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 31 до 494. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 15 ⭐ отзывов, цены от $31. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь