1 чел. По популярности На машине 1 час 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель Начало: В аэропорту $31 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 10 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас от $494 за всё до 7 чел. На машине 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Семейное приключение: Ханой с детьми Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас $210 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Ханоя

