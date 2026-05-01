Приглашаем вас в самое сердце колониального Далата, где отголоски Франции до сих пор витают в воздухе. Мы отправимся по следам аристократии, полюбуемся элегантными виллами и поговорим о традициях. Но Далат — это не только архитектура. Посетим производство ароматного кофе, заедем в буддийский храм, а ещё вы попробуете местные вина и научитесь паре фраз на вьетнамском.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старинный вокзал

Мы посетим самый старый железнодорожный вокзал страны — он стоит на высоте 1500 метров над уровнем моря. Вы рассмотрите снимки, на которых запечатлён Далат времён основания, ретро-паровоз и вагоны разных классов. После прогулки вас попробуете шоколад ручной работы и ароматный чай из артишока.

Золотой Будда

Далее — статуя Золотого Будды, духовная доминанта города. Здесь вы познакомитесь с местным направлением в буддизме и сделаете памятные фотографии.

Отель Crazy House

Перед вами предстанет самый необычный отель планеты, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Летняя резиденция императора Бао Дая

Третий дворец последнего императора Вьетнама Бао Дая — единственный, открытый для посещения. Вы увидите, как жила королевская семья, и узнаете истории, скрытые за стенами резиденции.

Ферма Фу Ан

На самой крупной ферме региона выращивают элитные сорта кофе «Лювак» и «Слон». Вы выясните, как растёт кофейное дерево, попробуете кофейную ягоду и при желании — продегустируете редкие сорта кофе.

Водопад Датанла

Затем — водопад, расположенный в глубоком каньоне. Мы сможем спуститься к нему на электросанях. После прогулки вас ждёт обед в ресторане с традиционной кухней и вином.

Пагода Линь Фуок

Завершим день в одном из самых красивых буддийских храмов страны. Его стены украшены мозаикой из битого стекла и фарфора, в центре установлен колокол желаний, а в подземелье расположен буддийский Ад.

По пути вы увидите: старинный французский квартал, Парк цветов, озеро Любви, памятник основателю города, собор, Музей Пастера и многое другое.

Примерный тайминг экскурсии

5:00–5:30 — сбор группы

5:30 — выезд из Нячанга

6:30–7:00 — остановка на завтрак

8:00–8:10 — остановка на смотровой площадке

9:10–9:30 — вокзал

9:50–10:10 — Золотой Будда

10:30–11:10 — Crazy House

11:30–12:00 — резиденция императора Бао Дая

12:15–12:40 — канатная дорога + смотровая площадка

13:00–13:40 — обед

14:00–14:50 — ферма

15:10–15:50 — водопад Датанла

16:10–16:50 — храм Линь Фуок

17:00 — выезд в Нячанг

20:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, входные билеты на локации, обед с дегустацией вина

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию: