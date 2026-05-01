Мои заказы

Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)

Полюбоваться колониальной архитектурой, заглянуть на кофейную плантацию и почувствовать местный вайб
Приглашаем вас в самое сердце колониального Далата, где отголоски Франции до сих пор витают в воздухе. Мы отправимся по следам аристократии, полюбуемся элегантными виллами и поговорим о традициях. Но Далат — это не только архитектура.

Посетим производство ароматного кофе, заедем в буддийский храм, а ещё вы попробуете местные вина и научитесь паре фраз на вьетнамском.
Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)
Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)
Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)

Описание экскурсии

Старинный вокзал

Мы посетим самый старый железнодорожный вокзал страны — он стоит на высоте 1500 метров над уровнем моря. Вы рассмотрите снимки, на которых запечатлён Далат времён основания, ретро-паровоз и вагоны разных классов. После прогулки вас попробуете шоколад ручной работы и ароматный чай из артишока.

Золотой Будда

Далее — статуя Золотого Будды, духовная доминанта города. Здесь вы познакомитесь с местным направлением в буддизме и сделаете памятные фотографии.

Отель Crazy House

Перед вами предстанет самый необычный отель планеты, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Летняя резиденция императора Бао Дая

Третий дворец последнего императора Вьетнама Бао Дая — единственный, открытый для посещения. Вы увидите, как жила королевская семья, и узнаете истории, скрытые за стенами резиденции.

Ферма Фу Ан

На самой крупной ферме региона выращивают элитные сорта кофе «Лювак» и «Слон». Вы выясните, как растёт кофейное дерево, попробуете кофейную ягоду и при желании — продегустируете редкие сорта кофе.

Водопад Датанла

Затем — водопад, расположенный в глубоком каньоне. Мы сможем спуститься к нему на электросанях. После прогулки вас ждёт обед в ресторане с традиционной кухней и вином.

Пагода Линь Фуок

Завершим день в одном из самых красивых буддийских храмов страны. Его стены украшены мозаикой из битого стекла и фарфора, в центре установлен колокол желаний, а в подземелье расположен буддийский Ад.

По пути вы увидите: старинный французский квартал, Парк цветов, озеро Любви, памятник основателю города, собор, Музей Пастера и многое другое.

Примерный тайминг экскурсии

5:00–5:30 — сбор группы
5:30 — выезд из Нячанга
6:30–7:00 — остановка на завтрак
8:00–8:10 — остановка на смотровой площадке
9:10–9:30 — вокзал
9:50–10:10 — Золотой Будда
10:30–11:10 — Crazy House
11:30–12:00 — резиденция императора Бао Дая
12:15–12:40 — канатная дорога + смотровая площадка
13:00–13:40 — обед
14:00–14:50 — ферма
15:10–15:50 — водопад Датанла
16:10–16:50 — храм Линь Фуок
17:00 — выезд в Нячанг
20:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, входные билеты на локации, обед с дегустацией вина
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию:

  • электросани — $5
  • канатная дорога к смотровой площадки на высоте 1500 м — $5
  • дегустация кофе — $53
  • трансфер из района Амиана — $20, из района Камрань — $30, из района Зоклет — $60

в понедельник, среду и субботу в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$240
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Xin chào, или Здравствуйте, дорогие друзья! Я не только профессиональный гид, но и организатор, чей опыт перешагнул 15-летний рубеж. Мне важна каждая деталь путешествия, от комфорта и безопасности до глубокого
читать дальшеуменьшить

погружения в культуру. Я живу в Азии с 2020 года. Вижу в ваших глазах искру приключений и желание прикоснуться к душе региона, чья экзотическая культура завораживает с первого взгляда. И мы станем вашим проводником в этом незабываемом путешествии по Вьетнаму и всему Юго-Востоку! Я собрала команду не просто опытных гидов, а лучших рассказчиков и коллекционеров историй, с которыми точно не соскучишься. Забудьте о путеводителях с сухими фактами и скучными цифрами! Мы все влюблены в своё дело и готовы открыть для вас двери в мир ярких красок и неповторимых ароматов, где улыбки искренни, а гостеприимство не знает границ.

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)»

Далат на максимум (из Нячанга)
На машине
13 часов
320 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Далат на максимум (из Нячанга)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 05:00
Завтра в 05:00
1 июн в 05:00
$59 за человека
В Далат - из Нячанга
На машине
12 часов
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$385 за всё до 2 чел.
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
На машине
13 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
Завтра в 06:30
29 мая в 05:00
$400 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
137 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
29 мая в 05:00
2 июн в 05:00
$69 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
$240 за человека