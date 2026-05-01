Посетим производство ароматного кофе, заедем в буддийский храм, а ещё вы попробуете местные вина и научитесь паре фраз на вьетнамском.
Описание экскурсии
Старинный вокзал
Мы посетим самый старый железнодорожный вокзал страны — он стоит на высоте 1500 метров над уровнем моря. Вы рассмотрите снимки, на которых запечатлён Далат времён основания, ретро-паровоз и вагоны разных классов. После прогулки вас попробуете шоколад ручной работы и ароматный чай из артишока.
Золотой Будда
Далее — статуя Золотого Будды, духовная доминанта города. Здесь вы познакомитесь с местным направлением в буддизме и сделаете памятные фотографии.
Отель Crazy House
Перед вами предстанет самый необычный отель планеты, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.
Летняя резиденция императора Бао Дая
Третий дворец последнего императора Вьетнама Бао Дая — единственный, открытый для посещения. Вы увидите, как жила королевская семья, и узнаете истории, скрытые за стенами резиденции.
Ферма Фу Ан
На самой крупной ферме региона выращивают элитные сорта кофе «Лювак» и «Слон». Вы выясните, как растёт кофейное дерево, попробуете кофейную ягоду и при желании — продегустируете редкие сорта кофе.
Водопад Датанла
Затем — водопад, расположенный в глубоком каньоне. Мы сможем спуститься к нему на электросанях. После прогулки вас ждёт обед в ресторане с традиционной кухней и вином.
Пагода Линь Фуок
Завершим день в одном из самых красивых буддийских храмов страны. Его стены украшены мозаикой из битого стекла и фарфора, в центре установлен колокол желаний, а в подземелье расположен буддийский Ад.
По пути вы увидите: старинный французский квартал, Парк цветов, озеро Любви, памятник основателю города, собор, Музей Пастера и многое другое.
Примерный тайминг экскурсии
5:00–5:30 — сбор группы
5:30 — выезд из Нячанга
6:30–7:00 — остановка на завтрак
8:00–8:10 — остановка на смотровой площадке
9:10–9:30 — вокзал
9:50–10:10 — Золотой Будда
10:30–11:10 — Crazy House
11:30–12:00 — резиденция императора Бао Дая
12:15–12:40 — канатная дорога + смотровая площадка
13:00–13:40 — обед
14:00–14:50 — ферма
15:10–15:50 — водопад Датанла
16:10–16:50 — храм Линь Фуок
17:00 — выезд в Нячанг
20:00 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, входные билеты на локации, обед с дегустацией вина
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию:
- электросани — $5
- канатная дорога к смотровой площадки на высоте 1500 м — $5
- дегустация кофе — $53
- трансфер из района Амиана — $20, из района Камрань — $30, из района Зоклет — $60
в понедельник, среду и субботу в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$240