Наталья В. проводит ещё 2 экскурсии

8-часовой тур по Токио Маршрут «Золотой Экскурсии»: •Imperial Palace~ Императорский Дворец смотрим парки 🌳 снаружи, мост Ниджубаши, смена караула, близ главного входа в Императорский дворец, прогуляемся там и фотосессия 📷 district and Tokyo station Marunouchi entrance, Tokyo

International Forum-Финансовый центр Токио и фото аллей Гинко Билоба (Фонари Токио) от станции Токио, Токийский международный форум, фотосессия.

•Ginza, Mitsukoshi department store, Nissan building-прогулка по Гинза-самый известный фешенебельный перекрёсток Японии.

•Тойосу- новый рыбный рынок проездом- сейчас аукционы там! Или же старый рыбный рынок ТСУКИДЖИ, внешние ряды так и остались с разными вкусностями для Японцев и гостей страны. Кафе и рестораны. Лучше до 15:00, потом закрывается многое.

•Kabuki Theater- театр кабуки, фото на фоне, просто проходим... или проезжаем😃

•Asakusa, Senso Ji Temple- Храм Сенсо-джи-входит в десятку самых крупных Будистских Храмов Японии! Парк возле Храма. А на набережной реки Сумида смотрим телебашню Небесное Дерево 🌲, музей 🖼 пива Асахи лодочки-первенцы-торговые перевозчики и красивая фотосессия прекрасных видов.

•поездка на остров 🏝️ ОДАЙБА-искусственный остров Одайба

вершина мирового строительства. Остров целиком и полностью построен на мусорных отходах. Невероятное, футуристическое зрелище.

•Шибуйя, самый известный своей загруженностью перекрёсток и памятник Преданности и Дружбе, в честь собачки Хатико

•Шинджуку, здание городской мэрии ТОЧО и видовая площадка на 45 этаже. Прекрасный Годзила, который «съел город»- фото на фоне самого, пожалуй, скандального квартала в городе😃-Синдзюку Кабуки-Те

За время Экскурсии 🧭 обычно мы успеваем посетить 5-6 мест, по выбору гостей. Решаем уже все по ходу... что добавить, что наоборот😃. Присоединяйтесь!