Наталья В. проводит ещё 2 экскурсии

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Золотой маршрут по Токио

Наталья В.
Наталья В. – Гид из Токио
Золотой маршрут по Токио
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $365 за экскурсию

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Золотой маршрут по Токио
Золотой маршрут по Токио
8-часовой тур по Токио

Маршрут «Золотой Экскурсии»:

  • •Imperial Palace~ Императорский Дворец смотрим парки 🌳 снаружи, мост Ниджубаши, смена караула, близ главного входа в Императорский дворец, прогуляемся там и фотосессия 📷 district and Tokyo station Marunouchi entrance, Tokyo
International Forum-Финансовый центр Токио и фото аллей Гинко Билоба (Фонари Токио) от станции Токио, Токийский международный форум, фотосессия.
•Ginza, Mitsukoshi department store, Nissan building-прогулка по Гинза-самый известный фешенебельный перекрёсток Японии.
•Тойосу- новый рыбный рынок проездом- сейчас аукционы там! Или же старый рыбный рынок ТСУКИДЖИ, внешние ряды так и остались с разными вкусностями для Японцев и гостей страны. Кафе и рестораны. Лучше до 15:00, потом закрывается многое.
•Kabuki Theater- театр кабуки, фото на фоне, просто проходим... или проезжаем😃
•Asakusa, Senso Ji Temple- Храм Сенсо-джи-входит в десятку самых крупных Будистских Храмов Японии! Парк возле Храма. А на набережной реки Сумида смотрим телебашню Небесное Дерево 🌲, музей 🖼 пива Асахи лодочки-первенцы-торговые перевозчики и красивая фотосессия прекрасных видов.
•поездка на остров 🏝️ ОДАЙБА-искусственный остров Одайба
вершина мирового строительства. Остров целиком и полностью построен на мусорных отходах. Невероятное, футуристическое зрелище.
•Шибуйя, самый известный своей загруженностью перекрёсток и памятник Преданности и Дружбе, в честь собачки Хатико
•Шинджуку, здание городской мэрии ТОЧО и видовая площадка на 45 этаже. Прекрасный Годзила, который «съел город»- фото на фоне самого, пожалуй, скандального квартала в городе😃-Синдзюку Кабуки-Те
За время Экскурсии 🧭 обычно мы успеваем посетить 5-6 мест, по выбору гостей. Решаем уже все по ходу... что добавить, что наоборот😃. Присоединяйтесь!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт (10-15$ с человека)
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Золотой маршрут по Токио
Золотой маршрут по Токио
Золотой маршрут по Токио
Золотой маршрут по Токио

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья В.
Наталья В.
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