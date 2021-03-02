Кейптаун, одно из самых популярных направлений Южной Африки, считается одним из самых красивых городов мира. Осмотрите Столовую гору, Кампс-бэй, национальный ботанический сад Кирстенбош и многое другое в рамках hop-on hop-off тура по достопримечательностям. Выберите один из 4 захватывающих маршрутов тура.

Вам доступны 2 варианта билетов. Если вы выберете билет на 1 день, то сможете прокатиться по всем 4 маршрутам: красному, желтому, синему и фиолетовому.

Билет на 2 дня позволит пользоваться всеми маршрутами – красным, желтым, синим и фиолетовым – в течение 2 дней подряд. Также билет на 2 дня включает 2 пеших тура, круиз по гавани и автобусный тур на закате в летний сезон.

Красный маршрут по городу

1. Набережная Виктории и Альфреда.

2. Часовая башня.

3. Конференц-центр Кейптауна.

5. Лонг-стрит, 81.

6. Jewel Africa.

7. Нижняя станция канатной дороги.

8. Пляж Кампс-бэй.

9. Отель President.

10. Сент-Джонс-роуд.

11. Отель Winchester Mansions.

12. Маяк Грин-Поинт.

Синий маршрут по городу

1. Набережная Виктории и Альфреда.

4. Форшор.

5. Лонг-стрит, 81.

15. Отель Mount Nelson.

20. Национальный ботанический сад Кирстенбош.

21. Перевал Констанция (пересадка на винный автобусный тур).

22. Парк «Мир птиц» в Хаут-Бей.

23. Поселение Имизамо-Йету (пеший тур).

24. Маринерз-Уорф в гавани Хаут-Бей.

8. Пляж Кампс-бэй.

9. Отель President.

10. Сент-Джонс-роуд.

11. Отель Winchester Mansions.

12. Маяк Грин-Поинт.

Желтый маршрут по центру города

5. Лонг-стрит, 81.

13. Собор Святого Георгия.

14. Южноафриканский музей и планетарий.

15. Отель Mount Nelson (доступ в сады Компании).

16. Южноафриканский еврейский музей и центр Холокоста.

17. Музей шестого квартала.

18. Крепость Доброй Надежды.

Фиолетовый винный тур

Посетите долину Констанция – старейший винодельческий регион в Южной Африке.

Винодельня Groot Constantia (старейшее коммерческое винодельческое хозяйство).

Nest Eagles' (небольшая винодельня).

Beau Constantia (отличное вино и прекрасный вид).