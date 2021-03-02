Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу

Откройте для себя достопримечательности Кейптауна во время обзорного тура на двухэтажном автобусе

4.8
982 отзыва
Билет на автобус
Откройте для себя достопримечательности Кейптауна во время обзорного тура на двухэтажном автобусе.

Выбрав билет «Классик» (1-дневный) или «Премиум» (2-дневный), заходите и выходите на любых остановках.

К вашим услугам 4 маршрута и мультиязычный аудиогид.
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу
Кейптаун: обзорный hop-on hop-off тур по городу

Что вы увидите 🤩

  • Мир птиц Южной Африки
  • Замок Доброй Надежды
  • Грот Констанция
  • Констанция, Кейптаун
  • Южноафриканский изико-музей
  • Foreshore, South Africa
  • Лонг-стрит, Кейптаун
  • Набережная Виктории и Альфреда
  • Cape Town City Centre, South Africa
  • Столовая гора
  • Шестой округ
  • Национальный ботанический сад Кирстенбош
  • Zonnebloem, South Africa
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите легендарную Столовую гору
  2. Взгляните на величественную береговую линию Кампс-бэй и Клифтона
  3. Сделайте покупки и поужинайте на популярной набережной Виктории и Альберта
  4. Посетите национальный ботанический сад Кирстенбош
  5. Поучаствуйте в винном туре по долине Констанция
Кейптаун, одно из самых популярных направлений Южной Африки, считается одним из самых красивых городов мира. Осмотрите Столовую гору, Кампс-бэй, национальный ботанический сад Кирстенбош и многое другое в рамках hop-on hop-off тура по достопримечательностям. Выберите один из 4 захватывающих маршрутов тура.
Вам доступны 2 варианта билетов. Если вы выберете билет на 1 день, то сможете прокатиться по всем 4 маршрутам: красному, желтому, синему и фиолетовому.
Билет на 2 дня позволит пользоваться всеми маршрутами – красным, желтым, синим и фиолетовым – в течение 2 дней подряд. Также билет на 2 дня включает 2 пеших тура, круиз по гавани и автобусный тур на закате в летний сезон.
Красный маршрут по городу
1. Набережная Виктории и Альфреда.
2. Часовая башня.
3. Конференц-центр Кейптауна.
5. Лонг-стрит, 81.
6. Jewel Africa.
7. Нижняя станция канатной дороги.
8. Пляж Кампс-бэй.
9. Отель President.
10. Сент-Джонс-роуд.
11. Отель Winchester Mansions.
12. Маяк Грин-Поинт.
Синий маршрут по городу
1. Набережная Виктории и Альфреда.
4. Форшор.
5. Лонг-стрит, 81.
15. Отель Mount Nelson.
20. Национальный ботанический сад Кирстенбош.
21. Перевал Констанция (пересадка на винный автобусный тур).
22. Парк «Мир птиц» в Хаут-Бей.
23. Поселение Имизамо-Йету (пеший тур).
24. Маринерз-Уорф в гавани Хаут-Бей.
8. Пляж Кампс-бэй.
9. Отель President.
10. Сент-Джонс-роуд.
11. Отель Winchester Mansions.
12. Маяк Грин-Поинт.
Желтый маршрут по центру города
5. Лонг-стрит, 81.
13. Собор Святого Георгия.
14. Южноафриканский музей и планетарий.
15. Отель Mount Nelson (доступ в сады Компании).
16. Южноафриканский еврейский музей и центр Холокоста.
17. Музей шестого квартала.
18. Крепость Доброй Надежды.

Фиолетовый винный тур

Посетите долину Констанция – старейший винодельческий регион в Южной Африке.
Винодельня Groot Constantia (старейшее коммерческое винодельческое хозяйство).
Nest Eagles' (небольшая винодельня).
Beau Constantia (отличное вино и прекрасный вид).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на hop-on hop-off автобус на 1 или 2 дня (в зависимости от выбранного варианта)
  • Доступ ко всем 4 маршрутам, включая городской тур к Столовой горе, тур по центру, винный тур по долине Констанция и тур по полуострову
  • 2 пешие экскурсии (с билетом «Премиум»)
  • Круиз с наблюдением за тюленями из гавани набережной Виктории и Альберта или круиз по каналам (с билетом «Премиум»)
  • Автобусный тур на закате (с билетом «Премиум», только в летний сезон)
  • Многоязычные комментарии на борту (автобус и судно)
Что не входит
  • Билеты в достопримечательности
  • Дегустация вин
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса COVID-19 все транспортные средства ежедневно подвергаются тщательной дезинфекции
  • Красный маршрут по городу:
  • Начало: набережная Виктории и Альфреда
  • Сезон: круглый год
  • Интервал: лето – каждые 15 минут, зима – 20 минут
  • Часы работы:
  • Первое отправление с остановки 1: 08:20
  • Последнее отправление с остановки 1: 17:15
  • Желтый маршрут по центру города:
  • Начало: Лонг-стрит, 81
  • Первое отправление с остановки 1: 08:45
  • Последнее отправление с остановки 1: 17:40
  • Синий мини-тур по полуострову:
  • Интервал: лето – каждые 20 минут
  • Первое отправление с остановки 1: 09:00
  • Последнее отправление с остановки 1: 15:40
  • Фиолетовый винный тур:
  • Начало: перевал Констанция (пункт пересадки)
  • Первое отправление с остановки 1: 09:55
  • Последнее отправление с остановки 1: 16:45
  • Зависит от сезона
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
2 мар 2021
Какой способ увидеть наш прекрасный город! Мы проехали Синий и Красный Маршруты - оба одинаково приятны. Персонал, качество автобуса … на высоте! Раньше я ездил на красном автобусе по многим городам, Кейптаун, безусловно, лучший! У вас есть возможность узнать так много о своем собственном городе. Действительно отлично! Кондиционер тоже!!!!
G
28 окт 2020
Это так gemaklik on al die besieningswaardighede в 2 из 3 dae te beleef. Koop 'n 2 of 3 dag kaartjie. Гебруик даг 1 на al die roetes te ry. Beplan en gebruik dag 2 en of 3 om orals af te klim en te beleef. Weens verkeer en gebrek aan parkering is dit die goedkoopste manier on Al's in die middestad te sien.
А
27 фев 2020
Впервые пошел на осмотр достопримечательностей … Я хотел бы поблагодарить за обслуживание Мзвандиле и Аманды Нкубе и других охранников экскурсий по городу. Вы никогда не заблудитесь, и вы можете исследовать кейптаун самым дешевым способом, который вы когда-либо могли найти! Очень горжусь своим решением … Я был сам по себе, но мне очень понравилось.
Ещё 979 отзывов

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