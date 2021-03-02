Кейптаун, одно из самых популярных направлений Южной Африки, считается одним из самых красивых городов мира. Осмотрите Столовую гору, Кампс-бэй, национальный ботанический сад Кирстенбош и многое другое в рамках hop-on hop-off тура по достопримечательностям. Выберите один из 4 захватывающих маршрутов тура.
Вам доступны 2 варианта билетов. Если вы выберете билет на 1 день, то сможете прокатиться по всем 4 маршрутам: красному, желтому, синему и фиолетовому.
Билет на 2 дня позволит пользоваться всеми маршрутами – красным, желтым, синим и фиолетовым – в течение 2 дней подряд. Также билет на 2 дня включает 2 пеших тура, круиз по гавани и автобусный тур на закате в летний сезон.
Красный маршрут по городу
1. Набережная Виктории и Альфреда.
2. Часовая башня.
3. Конференц-центр Кейптауна.
5. Лонг-стрит, 81.
6. Jewel Africa.
7. Нижняя станция канатной дороги.
8. Пляж Кампс-бэй.
9. Отель President.
10. Сент-Джонс-роуд.
11. Отель Winchester Mansions.
12. Маяк Грин-Поинт.
Синий маршрут по городу
1. Набережная Виктории и Альфреда.
4. Форшор.
5. Лонг-стрит, 81.
15. Отель Mount Nelson.
20. Национальный ботанический сад Кирстенбош.
21. Перевал Констанция (пересадка на винный автобусный тур).
22. Парк «Мир птиц» в Хаут-Бей.
23. Поселение Имизамо-Йету (пеший тур).
24. Маринерз-Уорф в гавани Хаут-Бей.
8. Пляж Кампс-бэй.
9. Отель President.
10. Сент-Джонс-роуд.
11. Отель Winchester Mansions.
12. Маяк Грин-Поинт.
Желтый маршрут по центру города
5. Лонг-стрит, 81.
13. Собор Святого Георгия.
14. Южноафриканский музей и планетарий.
15. Отель Mount Nelson (доступ в сады Компании).
16. Южноафриканский еврейский музей и центр Холокоста.
17. Музей шестого квартала.
18. Крепость Доброй Надежды.
Фиолетовый винный тур
Посетите долину Констанция – старейший винодельческий регион в Южной Африке.
Винодельня Groot Constantia (старейшее коммерческое винодельческое хозяйство).
Nest Eagles' (небольшая винодельня).
Beau Constantia (отличное вино и прекрасный вид).