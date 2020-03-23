О коронавирусе в Южной Корее на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее на сегодня по данным 29 марта 2020: 9583 заражено, 152 умерло, 5033 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Южной Корее, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее на сегодня по данным 29 марта 2020: 9583 заражено, 152 умерло, 5033 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Южной Корее, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Южной Корее за всё время 9583 +105 за 29 марта 2020 Выздоровели 5033 +222 Умерли 152 +8 Летальность 1.6% В критическом состоянии 59

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Южной Корее находится 1.4% (9583 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 59 из них в критическом состоянии, 152 умерло, 5033 выздоровело, а всего инфицированных осталось 4398 человек. Самого первого зараженного человека в Южной Корее выявили 19 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Южной Корее

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Южной Корее

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Южной Кореи по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 9583105 1528 0.18% 5033222 ▼ 4398-125 28 мар 2020 9478146 1445 0.11% 4811283 ▼ 4523-142 27 мар 2020 933291 1398 0.17% 4528384 ▼ 4665-301 26 мар 2020 9241104 1315 0.1% 4144414 ▼ 4966-315 25 мар 2020 9137100 1266 0.11% 3730223 ▼ 5281-129 24 мар 2020 903776 1209 0.17% 3507598 ▼ 5410-531 22 мар 2020 8961162 1119 0.15% 29091369 ▼ 5941-1216 21 мар 2020 8799147 1028 0.11% 1540 ▲ 7157+139 20 мар 2020 865287 943 0.04% 1540 ▲ 7018+84 19 мар 2020 8565152 917 0.1% 1540 ▲ 6934+145 18 мар 2020 841393 843 0.04% 1540133 ▼ 6789-43 17 мар 2020 832084 816 0.09% 1407270 ▼ 6832-192 16 мар 2020 823674 75 — 1137627 ▼ 7024-553 15 мар 2020 816276 753 0.04% 510 ▲ 7577+73 14 мар 2020 8086107 726 0.08% 510 ▲ 7504+101 13 мар 2020 7979110 66 — 510177 ▼ 7403-67 12 мар 2020 7869114 666 0.08% 33345 ▲ 7470+63 11 мар 2020 7755242 606 0.08% 28841 ▲ 7407+195 10 мар 2020 751335 541 0.01% 247129 ▼ 7212-95 9 мар 2020 7478164 533 0.04% 118 ▲ 7307+161 8 мар 2020 7314273 506 0.08% 118 ▲ 7146+267 7 мар 2020 7041448 442 0.03% 135 ▲ 6862+446 6 мар 2020 6593505 427 0.11% 13594 ▲ 6416+404 5 мар 2020 6088467 35 — 41 ▲ 6012+467 4 мар 2020 5621435 357 0.13% 4111 ▲ 5545+417 3 мар 2020 5186851 28 — 30 ▲ 5128+851 2 мар 2020 4335599 2811 0.26% 30 ▲ 4277+588 1 мар 2020 3736586 171 0.03% 303 ▲ 3689+582 29 фев 2020 3150813 163 0.1% 275 ▲ 3107+805 28 фев 2020 2337571 13 — 22 ▲ 2302+571 27 фев 2020 1766505 131 0.06% 22 ▲ 1731+504 26 фев 2020 1261284 122 0.16% 22 ▲ 1227+282 25 фев 2020 977144 102 0.21% 224 ▲ 945+138 24 фев 2020 833231 82 0.25% 18 ▲ 807+229 23 фев 2020 602169 64 0.69% 182 ▲ 578+163 22 фев 2020 433229 2 — 16 ▲ 415+229 21 фев 2020 204100 21 0.54% 16 ▲ 186+99 20 фев 2020 10473 11 1.15% 164 ▲ 87+68 18 фев 2020 311 0 — 122 ▼ 19-1 17 фев 2020 301 0 — 101 — 20 16 фев 2020 291 0 — 9 ▲ 20+1 15 фев 2020 28 0 — 92 ▼ 19-2 12 фев 2020 28 0 — 74 ▼ 21-4 11 фев 2020 281 0 — 3 ▲ 25+1 10 фев 2020 272 0 — 3 ▲ 24+2 9 фев 2020 251 0 — 32 ▼ 22-1 7 фев 2020 241 0 — 11 — 23 6 фев 2020 234 0 — 0 ▲ 23+4 5 фев 2020 193 0 — 0 ▲ 19+3 4 фев 2020 161 0 — 0 ▲ 16+1 2 фев 2020 153 0 — 0 ▲ 15+3 1 фев 2020 121 0 — 0 ▲ 12+1 31 янв 2020 117 0 — 0 ▲ 11+7 27 янв 2020 41 0 — 0 ▲ 4+1 26 янв 2020 31 0 — 0 ▲ 3+1 24 янв 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 22 янв 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Южная Корея Раскрыты новые симптомы коронавируса lenta Британская ассоциация оториноларингологии выявила необычные признаки заражения новым типом коронавируса. По словам специалистов, у значительного числа зараженных в Китае, Италии и Южной Корее полностью или частично теряется обоняние. Этот симптом не был ранее известен медикам.

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