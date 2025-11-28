Мои заказы

Женский университет Ихва – экскурсии в Сеуле

Найдено 6 экскурсий в категории «Женский университет Ихва» в Сеуле на русском языке, цены от $103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$512 за человека
Сеул за 1 день
Пешая
5.5 часов
212 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
$219 за всё до 5 чел.
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Пешая
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Пешая
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Каково быть студентом в Корее
Студенческая жизнь в Южной Корее полна сюрпризов! Узнайте, как учатся в Сеуле, посетив топовые университеты и попробовав студенческую еду
2 мар в 13:30
3 мар в 13:30
$257 за всё до 2 чел.
Символы современного и древнего Сеула
Пешая
5 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$170 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Сегодня у нас была экскурсия. Нам все понравилось. Экскурсовод - милая, приятная, общительная. Посетили много интересных мест. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Отличная экскурсия, все очень понрвилось
  • Й
    Йонатан
    22 ноября 2025
    Погружение в атмосферу Сеула
    Огромное спасибо Колину!
    Все было отлично, и соответствовало ожиданиям и намного больше!
    Рекомендую всем! Не пожалеете нисколько!
  • Е
    Елена
    16 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Прогулка по Сеулу с Александрой была легкой, информативной и дружеской! Гид очень приятная в общении, с ней мы не торопясь прошли все локации!
  • d
    daria
    12 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Посетили экскурсию по Сеулу с Александрой. Все очень понравилось, прошли по основным достопримечательностям города как историческим, так и современным, узнали
    читать дальше

    много новых интересных фактов о Корее. Александра рассказывала все очень доступно, интересно, отвечала на все возникающие вопросы, учитывала все наши пожелания для остановок (кофе, еда, фото). Мы очень довольны экскурсия была очень содержательная и комфортная.

  • И
    Инесса
    10 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Это был чудесный день в Сеуле с гидом Александрой!
    Оптимальная экскурсия для первого знакомства с городом.
    Всё очень понравилось, было интересно и познавательно.
    Отдельная благодарность Александре за помощь в организации обратного трансфера в аэропорт.
    Рекомендую!
  • К
    Ксения
    8 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Александра скорее проводник, нежели гид. Она провела нас по нескольким историческим местам, рассказывала не спеша и очень благожелательно. Живет в
    читать дальше

    Сеуле 20 лет, замужем за корейцем, приехала из Узбекистана.
    С одной стороны мне понравилось, что Александра не пичкала нас информацией, как делают некоторые гиды (как в школе - надо выдать весь положенный материал), но с другой стороны - я почти ничего не узнала про историю и места. У Александры не было с собой распечаток со старыми фотографиями, чтобы можно было узнать, как выглядели эти места раньше. Какой-то особой исторической справки тоже не было. Про династию Чосон я запомнила только то, что она была. И еще что были короли и императоры.
    Зато была возможность порасспрашивать о быте, школах, вузах, порядках, еде. Это было очень интересно.
    Резюме: если вам нравится вариант прогулки с проводником больше, чем классическая экскурсия с профессиональным гидом, то вам к Александре. Для меня это был новый опыт, и он мне понравился. Цена, безусловно, завышена.

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
    Была на экскурсии 5 ноября с двумя дочерьми 25 и 18 лет. Нам всем очень понравилось. Посмотрели 3 университета. Все
    читать дальше

    они разные. Побывали в корпусах, аудиториях, библиотеке,покушали в одной из студенческих столовых. Дочь накупила кучу сувениров. Позновательная экскурсия, Лилия знает студенческую жизнь, т. к. сама только что закончила учиться.
    Экскурсию рекомендую.

  • А
    Александр
    4 ноября 2025
    Символы современного и древнего Сеула
    Великолепный гид и отличная экскурсия! Мы прошлись не только по древним дворцам королей и императоров Кореи, мы посетили еще множество
    читать дальше

    классных и аутентичных локаций! Буддийский храм, заполненный цветами - был бесподобен!
    Валерия, очень заботливый гид! Она помогла нам с трансфером от аэропорта, билетами в Пусан, выбором блюд местной кухни и во множестве других вопросов. Было красиво и интересно. Я уже не первый раз в Сеуле, но на этой экскурсии увидел и узнал много нового. Спасибо!

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Хочу отметить, что Ксения очень отзывчивая приятная в общении и интеллектуальная девушка. Экскурсия построена так, что вы ненавязчиво прогуливаетесь по
    читать дальше

    городу, посещая музеи, магазины и достопримечательности в очень комфортной атмосфере. При этом мы задавали миллион вопросов про быт, политику, культуру, образование и складывалось ощущение, что ты общаешься со своей подругой, которая переехала с Корею. Мы не фанаты стандартных экскурсий с заученным текстом и кучей дат и фактов, которые забываются на следующий день, поэтому данная экскурсия попала в самое сердце❤️ Так же Ксения нам прислала адреса магазинов, ресторанов в которые мы уже самостоятельно могли сходить.

  • А
    Андрей
    3 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Все хорошо
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2025
    Сеул за 1 день
    Экскурсия интересная и познавательная. Понравилась гид Александра, рассказала не только программу экскурсии, но и ответила на все интересующие нас вопросы 😁
    Экскурсию советую, не пожалеете!
  • М
    Мария
    31 октября 2025
    Погружение в атмосферу Сеула
    Мы провели незабываемый, насыщенный и очень интересный день в компании Колина! Все было четко организовано, продумано и очень комфортно. Колин прекрасно излагал все факты, мысли, было очень интересно слушать, обсуждать и задавать свои вопросы. Определенно рекомендую!
  • M
    Mikhail
    31 октября 2025
    Сеул за 1 день
    Восхитительная экскурсия!
    Гид очень много и интересно рассказывала о Сеуле и о Корее в целом. Как о истории, так и о современной Корее. Очень интересные локации. Так же она посоветовала очень много классных мест, куда ещё сходить. Максимально рекомендую!
  • А
    Анастасия
    27 октября 2025
    Сеул: путешествие во времени и традициях
    Нам понравилось гулять с Ольгой! Красиво, интересно, лаконично!
  • R
    Rozen
    26 октября 2025
    Сеул за 1 день
    Прекрасная ознокомительная экскурсия в Сеуле. Получили хорошее первое впечатление и много интересной и полезной информации.
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Сеул за 1 день
    Александра провела для нас прекрасную, продуманную экскурсию, в комфортном для нас темпе. Мы ощущали, что гуляем по городу с гостеприимным другом.
  • У
    Ульяна
    22 октября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Ксения отличный экскурсовод, мы узнали многое как об истории, так и о жизни в Корее.
    Маршрут был продуманный и интересный, мы и отлично провели время и очень довольны.
  • н
    надежда
    22 октября 2025
    Сеул за 1 день
    Второй раз в Сеуле, в этот раз обратились к Александре и Сеул заиграл новыми красками!!!
    Никуда не торопились, хотите кофе -
    читать дальше

    пожалуйста, все индивидуально, как мы и хотели. Разъяснения про корейскую еду на обеде - спасибо!
    И маршрут, и места, и общение- все понравилось, рекомендую.

  • Е
    Елена
    21 октября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Огромное спасибо Ксюше за чудесную экскурсию! несмотря на то, что погода подвела, был дождик, было очень приятно, интересно и познавательно.
    читать дальше

    Ксюша очень приятный собеседник, легко и увлекательно подаёт материал. Удалось и погрузиться в историю Кореи и узнать многое о современном Сеуле.
    Кроме того, удалось пройтись по нескольким бутикам корейских брендов, это тоже было важно для нас. Так же нам оставили рекомендации и по косметике, и по одежде, по ресторанам, все со ссылками на местоположение. Помимо этого, интресно было поговорить и на отвлеченные темы, не касающиеся впрямую программы экскурсии. Вобщем, впечатления самые благоприятные, если ещё поедем в Сеул (а я думаю, что поедем:), будем рады встретиться ещё раз на какой-то другой программе)) Ксюше всяческих успехов и приятных клиентов!

