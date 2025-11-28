читать дальше

С одной стороны мне понравилось, что Александра не пичкала нас информацией, как делают некоторые гиды (как в школе - надо выдать весь положенный материал), но с другой стороны - я почти ничего не узнала про историю и места. У Александры не было с собой распечаток со старыми фотографиями, чтобы можно было узнать, как выглядели эти места раньше. Какой-то особой исторической справки тоже не было. Про династию Чосон я запомнила только то, что она была. И еще что были короли и императоры.

Зато была возможность порасспрашивать о быте, школах, вузах, порядках, еде. Это было очень интересно.

Резюме: если вам нравится вариант прогулки с проводником больше, чем классическая экскурсия с профессиональным гидом, то вам к Александре. Для меня это был новый опыт, и он мне понравился. Цена, безусловно, завышена.