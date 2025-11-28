Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$512 за человека
до 5 чел.
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
$219 за всё до 5 чел.
до 6 чел.
Лучший выборСеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
до 2 чел.
Каково быть студентом в Корее
Студенческая жизнь в Южной Корее полна сюрпризов! Узнайте, как учатся в Сеуле, посетив топовые университеты и попробовав студенческую еду
2 мар в 13:30
3 мар в 13:30
$257 за всё до 2 чел.
до 2 чел.
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$170 за всё до 2 чел.
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Сегодня у нас была экскурсия. Нам все понравилось. Экскурсовод - милая, приятная, общительная. Посетили много интересных мест. Рекомендую!
- ЮЮлия25 ноября 2025Отличная экскурсия, все очень понрвилось
- ЙЙонатан22 ноября 2025Огромное спасибо Колину!
Все было отлично, и соответствовало ожиданиям и намного больше!
Рекомендую всем! Не пожалеете нисколько!
- ЕЕлена16 ноября 2025Прогулка по Сеулу с Александрой была легкой, информативной и дружеской! Гид очень приятная в общении, с ней мы не торопясь прошли все локации!
- ddaria12 ноября 2025Посетили экскурсию по Сеулу с Александрой. Все очень понравилось, прошли по основным достопримечательностям города как историческим, так и современным, узнали
- ИИнесса10 ноября 2025Это был чудесный день в Сеуле с гидом Александрой!
Оптимальная экскурсия для первого знакомства с городом.
Всё очень понравилось, было интересно и познавательно.
Отдельная благодарность Александре за помощь в организации обратного трансфера в аэропорт.
Рекомендую!
- ККсения8 ноября 2025Александра скорее проводник, нежели гид. Она провела нас по нескольким историческим местам, рассказывала не спеша и очень благожелательно. Живет в
- ННаталья7 ноября 2025Была на экскурсии 5 ноября с двумя дочерьми 25 и 18 лет. Нам всем очень понравилось. Посмотрели 3 университета. Все
- ААлександр4 ноября 2025Великолепный гид и отличная экскурсия! Мы прошлись не только по древним дворцам королей и императоров Кореи, мы посетили еще множество
- ООльга4 ноября 2025Хочу отметить, что Ксения очень отзывчивая приятная в общении и интеллектуальная девушка. Экскурсия построена так, что вы ненавязчиво прогуливаетесь по
- ААндрей3 ноября 2025Все хорошо
- ТТатьяна3 ноября 2025Экскурсия интересная и познавательная. Понравилась гид Александра, рассказала не только программу экскурсии, но и ответила на все интересующие нас вопросы 😁
Экскурсию советую, не пожалеете!
- ММария31 октября 2025Мы провели незабываемый, насыщенный и очень интересный день в компании Колина! Все было четко организовано, продумано и очень комфортно. Колин прекрасно излагал все факты, мысли, было очень интересно слушать, обсуждать и задавать свои вопросы. Определенно рекомендую!
- MMikhail31 октября 2025Восхитительная экскурсия!
Гид очень много и интересно рассказывала о Сеуле и о Корее в целом. Как о истории, так и о современной Корее. Очень интересные локации. Так же она посоветовала очень много классных мест, куда ещё сходить. Максимально рекомендую!
- ААнастасия27 октября 2025Нам понравилось гулять с Ольгой! Красиво, интересно, лаконично!
- RRozen26 октября 2025Прекрасная ознокомительная экскурсия в Сеуле. Получили хорошее первое впечатление и много интересной и полезной информации.
- ЕЕлена26 октября 2025Александра провела для нас прекрасную, продуманную экскурсию, в комфортном для нас темпе. Мы ощущали, что гуляем по городу с гостеприимным другом.
- УУльяна22 октября 2025Ксения отличный экскурсовод, мы узнали многое как об истории, так и о жизни в Корее.
Маршрут был продуманный и интересный, мы и отлично провели время и очень довольны.
- ннадежда22 октября 2025Второй раз в Сеуле, в этот раз обратились к Александре и Сеул заиграл новыми красками!!!
Никуда не торопились, хотите кофе -
- ЕЕлена21 октября 2025Огромное спасибо Ксюше за чудесную экскурсию! несмотря на то, что погода подвела, был дождик, было очень приятно, интересно и познавательно.
