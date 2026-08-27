Марина — ваша команда гидов в Гагре Организатор данного мероприятия

На сайте с 2022 года

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Провели экскурсии для 325 туристов

Наша команда — это знающие организаторы и отзывчивые, ответственные гиды с опытом работы в сфере туризма более 5 лет. Мы видим красоту в каждом дереве и отрезке земли и максимально стараемся передать это нашим гостям. Наш девиз: «Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе!» Отдых душой и копилка ярких воспоминаний — это о наших экскурсиях!