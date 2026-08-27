Поехали с нами в путешествие по Рицинскому реликтовому национальному парку.
Вы искупаетесь в брызгах водопадов, полюбуетесь сказочным Голубым озером, проедете под нависающими скалами Юпшарского каньона и полюбуетесь бирюзовой рекой Бзибь. И, конечно, отдохнёте на берегу Рицы, в глади которой отражаются хребты.
Вы искупаетесь в брызгах водопадов, полюбуетесь сказочным Голубым озером, проедете под нависающими скалами Юпшарского каньона и полюбуетесь бирюзовой рекой Бзибь. И, конечно, отдохнёте на берегу Рицы, в глади которой отражаются хребты.
Описание трансфер
- Дорога в Рицинский реликтовый нацпарк — по пути заглянем на винный двор и пасеку, где желающие продегустируют вино и мёд
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы — сделаем атмосферные кадры, а ещё здесь можно загадать желания и повязать ленточки
- Голубое озеро — с водой насыщенного лазурного цвета, не замерзающей даже зимой
- Гегский водопад — высотой 50–70 м, это выше 14-этажного здания!
- Юпшарский каньон — здесь могучие скалы нависают над трассой
- Высокогорное озеро Рица — со всех сторон окружено крутыми склонами, которые отражаются в бирюзовой глади. У вас будет свободное время, чтобы погулять, пообедать, покататься на катамаране
Примерный тайминг
8:30–9:00 — выезд
9:30 — винный двор
10:00 — пасека
10:30 — Голубое озеро
11:30–13:00 — Гегский водопад
13:45 — проезд через Юпшарский каньон (без остановки)
14:00–14:30 — дорога к озеру Рица
15:00–16:30 — свободное время на озере
17:00–18:00 — возвращение
Организационные детали
- Трансфер из отеля (Цандрипш, Гагры, Алахадзы, Пицунда, Гудаута) или от КПП Псоу и обратно включён в стоимость
- Дополнительно оплачивается:
- Экосбор
— 1000 ₽ взрослый билет
— 500 ₽ для детей 6–11 лет
- Обед — 700–1000 ₽ (по меню)
- Тарзанка/зиплайн — 1000 ₽ за чел. (по желанию)
- Катамаран на озере Рица — 500 ₽ за 30 мин (по желанию)
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 325 туристов
Наша команда — это знающие организаторы и отзывчивые, ответственные гиды с опытом работы в сфере туризма более 5 лет. Мы видим красоту в каждом дереве и отрезке земли и максимально стараемся передать это нашим гостям. Наш девиз: «Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе!» Отдых душой и копилка ярких воспоминаний — это о наших экскурсиях!
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