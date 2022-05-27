Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона

Абхазия - страна души! Это самый популярный туристический маршрут, который даст вам возможность посетить наибольшее

4.9
14 отзывов
Абхазия — страна души! Это самый популярный туристический маршрут, который даст вам возможность посетить наибольшее количество мест за один день.

В сопровождении экскурсовода вы углубитесь в историю государства и услышите множество абхазских легенд, посетите жемчужину Кавказа — озеро Рица.

Пройдёте по святым местам, где ступала нога великомученика Симона Кананита, одного из апостолов Иисуса Христа.
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона
Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона

Что вас ожидает 🤩

  • Колоннада
  • Пицунда
  • Водопады «Девичьи слезы»
  • Голубое озеро
  • Река Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Рукотворный водопад
  • Храм Симона Кананита
  • Приморский парк с черными лебедями
  • Заброшенная ж/д станция Псырцха

Программа

Наш туристический маршрут начнется в Гагре. Мы посетим знаменитую колоннаду, которая выполнена в стиле античных форм: пышные элементы, портики, массивные колонны. Затем направимся по живописной дороге к высокогорному озеру Рица, вишенке на торте. Его по праву можно считать главной достопримечательностью Абхазии. Рядом располагаются несколько кафе с великолепным видом. Пообедать можно будет в любом.
По пути нас встретит водопад «Девичьи слезы». Гид расскажет интересные легенды о том, почему его так прозвали и здесь же вы сможете, повязав ленточку, загадать желание. Перед основной жемчужиной, увидите Голубое озеро с кристально чистой водой, будто сапфировая гладь, окруженная горными массивами.
Также в нашей программе самая длинная река — Бзыбь. Она берет свое начало на Главном Кавказском хребте на высоте 2300. Её протяженность от истока до устья составляет 112 км.
Затем мы посетим место, которое в простонародье называют «каменный мешок». Юпшарский каньон — это по-настоящему масштабное зрелище, где отвесные скалы достигают до 400 метров в высоту.

Новый Афон

Рукотворный водопад — искусственный водопад, который стал одной из первых гидроэлектростанций в Российской Империи.
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Был построен русскими монахами в неовизантийском стиле, известный своими фресками и настенными росписями.
Приморский парк с черными лебедями. Рукотворные пруды, в создании которых участвовали монахи Афонского монастыря, плещущаяся рыба, лебединые домики и разнообразие аллей с пальмами, кипарисами, эвкалиптами. Здесь можно укрыться от летнего зноя.
Заброшенная ж/д станция Псырцха — живописный павильон и прилегающая к нему платформа возведены здесь в далеком 1944 году.

Важная информация

В нашем туре предусмотрено купание в море (40-60 минут) на пляже Пицунды. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер в обе стороны
  • Чаепитие (2 блинчика со сгущенкой, чай/кофе)
  • Дегустация мёда, вина и сыр
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица (взрослый — 700 руб., детский (с 6 до 12 лет) — 200 руб.)
  • По желанию:
  • Ново-Афонская пещера (700 руб., ежедневно)
  • Обед (средний чек 500 руб. /чел.)
  • Молочный водопад (300 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада, Старая Гагра
Завершение: Старая Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Спасибо
  • Что выбрали нас. В ближайшее время с вами свяжется диспетчер для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00

Отзывы от туристов

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