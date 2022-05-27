Программа

Наш туристический маршрут начнется в Гагре. Мы посетим знаменитую колоннаду, которая выполнена в стиле античных форм: пышные элементы, портики, массивные колонны. Затем направимся по живописной дороге к высокогорному озеру Рица, вишенке на торте. Его по праву можно считать главной достопримечательностью Абхазии. Рядом располагаются несколько кафе с великолепным видом. Пообедать можно будет в любом.

По пути нас встретит водопад «Девичьи слезы». Гид расскажет интересные легенды о том, почему его так прозвали и здесь же вы сможете, повязав ленточку, загадать желание. Перед основной жемчужиной, увидите Голубое озеро с кристально чистой водой, будто сапфировая гладь, окруженная горными массивами.

Также в нашей программе самая длинная река — Бзыбь. Она берет свое начало на Главном Кавказском хребте на высоте 2300. Её протяженность от истока до устья составляет 112 км.

Затем мы посетим место, которое в простонародье называют «каменный мешок». Юпшарский каньон — это по-настоящему масштабное зрелище, где отвесные скалы достигают до 400 метров в высоту.

Новый Афон

Рукотворный водопад — искусственный водопад, который стал одной из первых гидроэлектростанций в Российской Империи.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Был построен русскими монахами в неовизантийском стиле, известный своими фресками и настенными росписями.

Приморский парк с черными лебедями. Рукотворные пруды, в создании которых участвовали монахи Афонского монастыря, плещущаяся рыба, лебединые домики и разнообразие аллей с пальмами, кипарисами, эвкалиптами. Здесь можно укрыться от летнего зноя.

Заброшенная ж/д станция Псырцха — живописный павильон и прилегающая к нему платформа возведены здесь в далеком 1944 году.

Важная информация

В нашем туре предусмотрено купание в море (40-60 минут) на пляже Пицунды. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.