Приглашаем вас отправиться на знакомство с прекрасным Ереваном, ознакомиться с культурой и неповторимой архитектурой одного из самых древних городов на свете! Затем вас ждет тур по коньячному заводу «Арарат» и дегустация легендарного коньяка.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Мы увидим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Он является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города. Вы увидите еще одно чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплексом Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Прогуляемся по площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении. Затем Вы посетите коньячный завод «Арарат». История коньяков ARARAT насчитывает более 130 лет. Современное производство неразрывно связано с вековыми традициями и наследием Ереванского Коньячного Завода. В их основе лежат щедрость природы и труд мастеров. Каждый из коньяков ARARAT обладает оригинальным букетом. Он формируется на виноградниках Армении, проявляет характер в процессе дистилляции, зреет во время выдержки в бочках из кавказского дуба, обретает объем с добавлением родниковой воды и раскрывается в полную силу в бокале. Важная информация:
- Оплата принимается в армянских драмах наличными.
- Дети до 18 лет не смогут принять участие в экскурсии.
- Дегустация коньяка не входит в стоимость тура. Забронировать тур на заводе необходимо заранее. После получения брони, свяжемся с вами, вы выберете желаемый пакет, а мы проверим доступность и забронируем. Цены на пакеты разные и время проведения тоже: Стандартный пакет: дегустация коньяков ARARAT «Три звезды» (25 мл) и семилетнего ARARAT «Ани» (25 мл) со сладостями и водой. Цена за человека — 4500 драм. Расширенный пакет: дегустация коньяков 10-летнего ARARAT «Ахтамар» (25 мл), 20-летнего ARARAT «Наири» (25 мл) и 15-летнего ARARAT «Васпуракан» (25 мл) со сладостями и водой. Цена за человека — 10000 драм. ARARAT FLAVORS: вкусы ARARAT — семилетний ARARAT «Ани» (25 мл), ARARAT Apricot (25 мл) и ARARAT Coffee (25 мл) со сладостями и водой. Цена за человека — 7500 драм. ARARAT 10: дегустация ARARAT «Ахтамар» (25 мл), ARARAT «Армения» (25 мл) и ARARAT «Двин» коллекционный (25 мл). Цена за человека — 12000 драм.
Тур не проводится по понедельникам, так как музей закрыт.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Мать Армения
- Комплекс Каскад
- Здание Оперы
- Северный Проспект
- Площадь Республики
- Коньячный завод «Арарат»
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Тур и дегустация коньяка (цена зависит от выбора пакета)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Тур не проводится по понедельникам, так как музей закрыт.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Дети до 18 лет не смогут принять участие в экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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