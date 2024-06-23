Оплата принимается в армянских драмах наличными.

Дети до 18 лет не смогут принять участие в экскурсии.

Дегустация коньяка не входит в стоимость тура. Забронировать тур на заводе необходимо заранее. После получения брони, свяжемся с вами, вы выберете желаемый пакет, а мы проверим доступность и забронируем. Цены на пакеты разные и время проведения тоже: Стандартный пакет: дегустация коньяков ARARAT «Три звезды» (25 мл) и семилетнего ARARAT «Ани» (25 мл) со сладостями и водой. Цена за человека — 4500 драм. Расширенный пакет: дегустация коньяков 10-летнего ARARAT «Ахтамар» (25 мл), 20-летнего ARARAT «Наири» (25 мл) и 15-летнего ARARAT «Васпуракан» (25 мл) со сладостями и водой. Цена за человека — 10000 драм. ARARAT FLAVORS: вкусы ARARAT — семилетний ARARAT «Ани» (25 мл), ARARAT Apricot (25 мл) и ARARAT Coffee (25 мл) со сладостями и водой. Цена за человека — 7500 драм. ARARAT 10: дегустация ARARAT «Ахтамар» (25 мл), ARARAT «Армения» (25 мл) и ARARAT «Двин» коллекционный (25 мл). Цена за человека — 12000 драм.

Мы увидим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Он является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города. Вы увидите еще одно чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплексом Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Прогуляемся по площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении. Затем Вы посетите коньячный завод «Арарат». История коньяков ARARAT насчитывает более 130 лет. Современное производство неразрывно связано с вековыми традициями и наследием Ереванского Коньячного Завода. В их основе лежат щедрость природы и труд мастеров. Каждый из коньяков ARARAT обладает оригинальным букетом. Он формируется на виноградниках Армении, проявляет характер в процессе дистилляции, зреет во время выдержки в бочках из кавказского дуба, обретает объем с добавлением родниковой воды и раскрывается в полную силу в бокале. Важная информация: