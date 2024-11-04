Анна — ваша команда гидов в Ереване

Провели экскурсии для 65 туристов

читать дальше Арменией, мы превратим его в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с