Гора Артаниш находится на территории Севанского заповедника. Она доступна как летом, так и зимой.
По пути вы полюбуетесь цветами, которые украшают склоны в любое время года, и снежными шапками горных вершин.
Наградой за пройденный путь станет чаепитие и потрясающая панорама на озеро Севан с разных ракурсов.
По пути вы полюбуетесь цветами, которые украшают склоны в любое время года, и снежными шапками горных вершин.
Наградой за пройденный путь станет чаепитие и потрясающая панорама на озеро Севан с разных ракурсов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
- Наш водитель заберёт вас из отеля в Ереване и довезёт до села Шахакат на озере Севан. По пути вам откроются завораживающие виды на горы и бескрайние луга.
- В селе вас встретит местный гид. Вы пересядете в лодку и отправитесь в 45-минутное путешествие по водам Севана к подножию горы Артаниш.
- Начинаем поход! Нам предстоит преодолеть 7 км. в обе стороны: 1,5 ч будем подниматься до вершины, где устроим пикник и насладимся прекрасными видами, и ещё 1 час займёт спуск). С вершины вы увидите Большой и Малый Севан, а гид расскажет интересные легенды про гору Артаниш, озеро и местную жизнь.
- После спуска желающие смогут поплавать в озере Севан. Вход на общественный пляж бесплатный.
Организационные детали
- Программа подойдёт физически подготовленным людям — взрослым и детям с 13 лет с опытом походов.
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно, услуги гида, пикник.
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes или Honda.
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 65 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
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