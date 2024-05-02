Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Вы исследуете развалины языческого храма, вступите под священные своды Вагаршапата и будете бродить среди живописных крепостей. Вас ждут колоритные утёсы, уютные улицы, озеро Севан, леса и горы региона Лори.
Вы сможете сравнить атмосферу столицы и маленьких сёл, чтобы лучше понять тонкости армянской культуры.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 000 ₽
Описание
Организационные детали
В туре могут принимать участие дети с 5-летного возраста.
Проживание.*3 отели в Ереване, двухместные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. В туре могут принимать участие дети от 5 лет.
Программа тура по дням
Обозреваем Ереван
Встречаем вас в аэропорту. После заселения в отель отправимся на пешую обзорную экскурсию по Еревану. Изучим самобытную архитектуру столицы, её аллеи и увидим, почему город иногда называют «розовым».
Далее проследуем к Каскаду — излюбленному месту отдыха горожан. Он представляет собой лестницу из 522 ступенек со скульптурами современных авторов под открытым небом.
Рукописи и древности
После завтрака посетим Институт древних рукописей Матенадаран. Самые старинные его экземпляры датируются 5 веком нашей эры и связаны с Месропом Маштоцем, который изобрёл армянскую письменность.
Затем отправимся в город Вагаршапат — один из наиболее значимых культурных и духовных центров страны. Здесь целая россыпь важных для Армении религиозных построек: вы увидите церкви Святой Рипсимэ и Святой Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор.
Далее— поездка к эффектным развалинам храма Звартноц, памятнику средневекового армянского зодчества. Возвращение в Ереван.
Крепости и сельский быт
Утро начнётся с поездки Лорийскую область Армении. Посетим село Санаин, где расположен одноимённый монастырь — церковный комплекс 10-13 веков. Затем отправимся к действующей обители Ахпат — духовному центру, построенному в 10 веке.
Далее увидим пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни: он расположен в лесном каньоне с великолепным видом на крепость Каян. В настоящее время территория преобразована в исторический музей, где можно рассмотреть старинные сельскохозяйственные орудия и предметы быта.
Напоследок запланирована поездка в Ахталу — небольшой посёлок в ущелье реки Дебед. Здесь на крутом горном уступе расположен монастырь с уникальными фресками и живописная оборонительная крепость 10 века.
Возвращение в Ереван.
Язычество, озеро Севан и монастыри
Утром отправимся к языческому храму Гарни, посвящённому богу Солнца Михре. После спустимся к естественному природному памятнику «Симфония камней». Если смотреть на ущелье издалека, скалы кажутся похожими на гигантский музыкальный инструмент — поэтому его второе название «Базальтовый орган».
Далее посетим Гегардаванк — «монастырь копья». По легенде, в Армению было доставлено копьё Лонгина, которым ранили Иисуса Христа: от этой истории и произошло наименование древней обители.
Затем нас ожидает поездка к жемчужине Армении — высокогорному озеру Севан. Полюбуемся панорамой и посетим монастырь Севанаванк, расположенный на берегу.
Возвращение в Ереван и трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Проживание в 3* отеле с завтраками
- Комфортабельное транспортное обслуживание
- Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в историко-культурные центры
- Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
- Круглосуточная поддержка по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 36 000 руб. за человека. При проведении тура для 1 человека стоимость составит 91 500 рублей