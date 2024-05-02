Армения: от зари христианства до наших дней
Авторский тур в Ереване

Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита

Заглянув в древние обители и прикоснувшись к редким манускриптам, вы погрузитесь в тайны и историю Армении.

Вы исследуете развалины языческого храма, вступите под священные своды Вагаршапата и будете бродить среди живописных крепостей. Вас ждут колоритные утёсы, уютные улицы, озеро Севан, леса и горы региона Лори.

Вы сможете сравнить атмосферу столицы и маленьких сёл, чтобы лучше понять тонкости армянской культуры.
Армения: от зари христианства до наших дней
Армения: от зари христианства до наших дней
Армения: от зари христианства до наших дней
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В туре могут принимать участие дети с 5-летного возраста.

Проживание.*3 отели в Ереване, двухместные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. В туре могут принимать участие дети от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обозреваем Ереван

Встречаем вас в аэропорту. После заселения в отель отправимся на пешую обзорную экскурсию по Еревану. Изучим самобытную архитектуру столицы, её аллеи и увидим, почему город иногда называют «розовым».

Далее проследуем к Каскаду — излюбленному месту отдыха горожан. Он представляет собой лестницу из 522 ступенек со скульптурами современных авторов под открытым небом.

Обозреваем ЕреванОбозреваем ЕреванОбозреваем ЕреванОбозреваем Ереван
2 день

Рукописи и древности

После завтрака посетим Институт древних рукописей Матенадаран. Самые старинные его экземпляры датируются 5 веком нашей эры и связаны с Месропом Маштоцем, который изобрёл армянскую письменность.

Затем отправимся в город Вагаршапат — один из наиболее значимых культурных и духовных центров страны. Здесь целая россыпь важных для Армении религиозных построек: вы увидите церкви Святой Рипсимэ и Святой Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор.

Далее— поездка к эффектным развалинам храма Звартноц, памятнику средневекового армянского зодчества. Возвращение в Ереван.

Рукописи и древностиРукописи и древностиРукописи и древностиРукописи и древности
3 день

Крепости и сельский быт

Утро начнётся с поездки Лорийскую область Армении. Посетим село Санаин, где расположен одноимённый монастырь — церковный комплекс 10-13 веков. Затем отправимся к действующей обители Ахпат — духовному центру, построенному в 10 веке.

Далее увидим пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни: он расположен в лесном каньоне с великолепным видом на крепость Каян. В настоящее время территория преобразована в исторический музей, где можно рассмотреть старинные сельскохозяйственные орудия и предметы быта.

Напоследок запланирована поездка в Ахталу — небольшой посёлок в ущелье реки Дебед. Здесь на крутом горном уступе расположен монастырь с уникальными фресками и живописная оборонительная крепость 10 века.

Возвращение в Ереван.

Крепости и сельский бытКрепости и сельский бытКрепости и сельский бытКрепости и сельский бытКрепости и сельский быт
4 день

Язычество, озеро Севан и монастыри

Утром отправимся к языческому храму Гарни, посвящённому богу Солнца Михре. После спустимся к естественному природному памятнику «Симфония камней». Если смотреть на ущелье издалека, скалы кажутся похожими на гигантский музыкальный инструмент — поэтому его второе название «Базальтовый орган».

Далее посетим Гегардаванк — «монастырь копья». По легенде, в Армению было доставлено копьё Лонгина, которым ранили Иисуса Христа: от этой истории и произошло наименование древней обители.

Затем нас ожидает поездка к жемчужине Армении — высокогорному озеру Севан. Полюбуемся панорамой и посетим монастырь Севанаванк, расположенный на берегу.
Возвращение в Ереван и трансфер в аэропорт.

Язычество, озеро Севан и монастыриЯзычество, озеро Севан и монастыриЯзычество, озеро Севан и монастыриЯзычество, озеро Севан и монастыриЯзычество, озеро Севан и монастыри

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
  • Проживание в 3* отеле с завтраками
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в историко-культурные центры
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 36 000 руб. за человека. При проведении тура для 1 человека стоимость составит 91 500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
Завершение: Аэропорт Еревана, вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхСвятые местаМонастыри, церкви, храмыВсе туры3-дневные туры4-дневные турыОбъекты ЮНЕСКО

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