Невозможно увидеть все достопримечательности Вены за один день. Но и упустить что-то интересное жалко. «Как поступить?» – таким вопросом мы задались и разработали экскурсию «Вена – вдоль и поперек».
В ней есть все для первого знакомства и первых впечатлений о Вене, которое, как известно, самое важное.
В ней есть все для первого знакомства и первых впечатлений о Вене, которое, как известно, самое важное.
Что вас ожидает:
- Старый город
- Архитектура мастеров XV-XIX вв
- Дома, в которых жили и творили Моцарт и Сальери
- Собор Св. Стефана
- Чумная колонна
- Внутренние дворики дворцового комплекса Хофбург
- Площадь героев
- Кольцевая улица Рингштрассе
- Ратуша и Парламент
- Творение австрийского художника Хундертвассера
- Венский парк Пратер
- Самое старое в мире Колесо обозрения
- Дунай и Венская штаб-квартира ООН
- Старейший рынок Вены «Нашмаркт»
- Дома Отто Вагнера
- Парадный вид дворца Шёнбрунн
- Дворцы и театр Вены
- Памятники и музеи
Описание
Невозможно увидеть все достопримечательности Вены за один день. Но и упустить что-то интересное жалко. «Как поступить?» - таким вопросом мы задались и разработали экскурсию «Вена – вдоль и поперек». В ней есть все для первого знакомства и первых впечатлений о Вене, которое, как известно, самое важное. Тематика этой экскурсии разнообразна, а маршрут разбит на две части - пешеходную и на автомобиле с короткими переездами и остановками, что позволяет охватить максимальное количество достопримечательностей, находящихся не только в исторической части, но и в отдаленных от центра районах города. Первая часть (пешеходная): Во время первой части нашей экскурсии мы прогуляемся по Старому Городу, полюбуемся архитектурой мастеров XV – XIX века, узнаем в каком доме жил и творил Моцарт, а в каком Сальери. Каждый переулок исторического центра пропитан духом и атмосферой многовековой истории Вены:
- Мы проследим исторический путь Вены от Древнего Рима до Австро-Венгерской империи.
- Заглянем в собор св. Стефана и восхитимся классической готикой, не забыв при этом познакомится с самыми интересными фактами о нем.
- Пройдемся по знаменитым торговым улицам, блещущими своими витринами и богатыми архитектурными шедеврами.
- Остановимся перед «Чумной колонной» и узнаем историю ее появления.
- Прогуляемся по внутренним дворикам дворцового комплекса Хофбург, служившим основной резиденцией Императоров Габсбургов · Познакомимся с военными героями Австрии на площади героев Вторая часть (автомобильная) · Мы проедем по кольцевой улице Рингштрассе, которую не зря прозвали «Парадной витриной Вены». Здесь мы полюбуемся Дворцами и Театрами, Ратушей и Парламентом, Памятниками и Музеями.
- Познакомимся с удивительным архитектурным творением австрийского художника Хундертвассера.
- Дальнейший наш путь проляжет через Венский парк Пратер достопримечательностью которого является самое старое в мире Колесо обозрения.
- После чего у вас будет возможность увидеть прекрасный Дунай и Венскую штаб-квартиру ООН · В ходе короткого переезда проследуем мимо знаменитого рынка Вены «Нашмаркт» и прекрасных домов Отто Вагнера. - Мы полюбуемся на один знаменитых Венских дворцов.
Ежедневно с 9:00 до 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Архитектура мастеров XV-XIX вв
- Дома, в которых жили и творили Моцарт и Сальери
- Собор Св. Стефана
- Чумная колонна
- Внутренние дворики дворцового комплекса Хофбург
- Площадь героев
- Кольцевая улица Рингштрассе
- Ратуша и Парламент
- Творение австрийского художника Хундертвассера
- Венский парк Пратер
- Самое старое в мире Колесо обозрения
- Дунай и Венская штаб-квартира ООН
- Старейший рынок Вены «Нашмаркт»
- Дома Отто Вагнера
- Парадный вид дворца Шёнбрунн
- Дворцы и театр Вены
- Памятники и музеи
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжела
14 окт 2023
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