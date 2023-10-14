Мы проследим исторический путь Вены от Древнего Рима до Австро-Венгерской империи.

Заглянем в собор св. Стефана и восхитимся классической готикой, не забыв при этом познакомится с самыми интересными фактами о нем.

Пройдемся по знаменитым торговым улицам, блещущими своими витринами и богатыми архитектурными шедеврами.

Остановимся перед «Чумной колонной» и узнаем историю ее появления.

Прогуляемся по внутренним дворикам дворцового комплекса Хофбург, служившим основной резиденцией Императоров Габсбургов · Познакомимся с военными героями Австрии на площади героев Вторая часть (автомобильная) · Мы проедем по кольцевой улице Рингштрассе, которую не зря прозвали «Парадной витриной Вены». Здесь мы полюбуемся Дворцами и Театрами, Ратушей и Парламентом, Памятниками и Музеями.

Познакомимся с удивительным архитектурным творением австрийского художника Хундертвассера.

Дальнейший наш путь проляжет через Венский парк Пратер достопримечательностью которого является самое старое в мире Колесо обозрения.

После чего у вас будет возможность увидеть прекрасный Дунай и Венскую штаб-квартиру ООН · В ходе короткого переезда проследуем мимо знаменитого рынка Вены «Нашмаркт» и прекрасных домов Отто Вагнера. - Мы полюбуемся на один знаменитых Венских дворцов.

Невозможно увидеть все достопримечательности Вены за один день. Но и упустить что-то интересное жалко. «Как поступить?» - таким вопросом мы задались и разработали экскурсию «Вена – вдоль и поперек». В ней есть все для первого знакомства и первых впечатлений о Вене, которое, как известно, самое важное. Тематика этой экскурсии разнообразна, а маршрут разбит на две части - пешеходную и на автомобиле с короткими переездами и остановками, что позволяет охватить максимальное количество достопримечательностей, находящихся не только в исторической части, но и в отдаленных от центра районах города. Первая часть (пешеходная): Во время первой части нашей экскурсии мы прогуляемся по Старому Городу, полюбуемся архитектурой мастеров XV – XIX века, узнаем в каком доме жил и творил Моцарт, а в каком Сальери. Каждый переулок исторического центра пропитан духом и атмосферой многовековой истории Вены: