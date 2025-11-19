Мои заказы

Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Азербайджана за 4 дня

Этот маршрут создан для тех, кто мечтает увидеть не только ключевые достопримечательности Азербайджана.

Вы пройдётесь по старинным улочкам Ичери-шехер, полюбуетесь видом на Каспий с высоты Нагорного парка, заглянете в древние храмы, мечети и ремесленные мастерские.

Подниметесь в одно из самых высокогорных сёл Кавказа, откроете для себя тайны зороастрийского огня и завершите путешествие в окружении гор, водопадов и живой природы.
Описание экскурсии

4-дневный тур из Баку:

  • древность, природа и вкус Востока.
  • Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Азербайджану — стране огня, вина и древних легенд! Вас ждут уникальные маршруты, сочетающие богатую историю, культуру, гастрономию и природные чудеса. День 1.
  • Знакомство с Баку.
  • Мы начнём с прогулки по Старому городу — сердце древнего Баку, где сохранились Девичья башня, Дворец Ширваншахов и крепостные стены — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы услышите легенды, увидите старинные хамамы и караван-сараи, а также современные символы города — Центр Гейдара Алиева и Пламенные башни. Прогулка по набережной, музей ковров, колесо обозрения и “Малая Венеция” добавят шарма вашему дню. День 2.
  • Гобустан, вулканы и храм огня.
  • По утрам — приключение в Гобустанском заповеднике, где среди скал и валунов вы увидите древние наскальные рисунки. Затем вас ждут грязевые вулканы, где земля “дышит” и бурлит. Мы посетим мечеть Биби-Эйбат, узнаем о первой в мире нефтяной вышке и отправимся в храм огня Атешгях, место, где поклонялись вечному пламени. День 3.
  • Северные чудеса и вкус Каспия.
  • Мы посетим Горящую гору Янардаг, розовое солёное озеро Масазыргёль, удивительные Радужные горы и священную гору Бешбармаг, где можно загадать желание. А завершит день дегустация чёрной икры и чаепитие с травами у подножия горы. День 4.
  • История, вино и ремесла.
Вас ждут древний город Шемаха с Джума-мечетью и мавзолеем Дири Баба, экскурсия и дегустация вин на винодельне Мейсери, а также прогулка по живописному поселку мастеров Лагыч — музею под открытым небом, где вы сможете увидеть работу кузнецов и купить сувениры ручной работы. Важная информация:
  • Экскурсия 4-х дневная и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером.
  • В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду.
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
  • Во время экскурсии можем прерваться на обед • При желании можем изменить даты экскурсий.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотрт без посещения)
  • Бакинский приморский бульвар - это жемчужина Баку и одна из его визитных карточек
  • Пламенные башни (Flame Towers)
  • Нагорный парк (Смотровая площадка)
  • Аллея почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др
  • Дворец «Исмаилия»
  • «Зеленый» рынок
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
  • Старый город
  • Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
  • Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
  • Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
  • Дом Рамазановых
  • Девичья Башня (осмотр без посещения)
  • Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери!)
  • Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
  • Старая стена от часовни Святого Варфоломея
  • Бакинский Бульвар (Набережная)
  • Грязевые вулканы
  • Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
  • Мечеть «Биби-Эйбат»
  • Первая нефтяная вышка в мире
  • Храм огня «Атешгях»
  • Горящая гора «Янардаг»
  • Розовое озеро «Масазыргель»
  • Гора «Бешбармаг»
  • Радужные горы Хызы
  • Дегустация икры
  • Рыбный ресторан
  • Каспийского моря
  • Мавзолей Дири-Баба
  • Джума-мечеть в Шамахе
  • Винодельня Мейсери
  • Деревня мастеров Лагич
Что включено
  • Транспорт
  • Услуга гида
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
  • На гору Янардаг - 5$ (9 манат) за человека
  • Храм Атешгях - 5$ (9 манат) за человека
  • Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 долларов за группу (1-3 человека)
  • Мавзолей Дири-Баба 5$ (9 манат) за человека
  • Обед и личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия 4-х дневная и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером
  • В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
  • Во время экскурсии можем прерваться на обед
  • При желании можем изменить даты экскурсий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

