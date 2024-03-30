Что вас ожидает:

Посещение Агатовых гор, Розового озеро и скалы «Бешбармаг» • Дегустация икры, вы можете попробовать любой сорт икры бесплатно. Ну а если пожелаете приобрести баночку или две, то вам будет предложена лучшая цена. Важно знать:.

Посещение Агатовых гор, Розового озеро и скалы «Бешбармаг» • Дегустация икры, вы можете попробовать любой сорт икры бесплатно. Ну а если пожелаете приобрести баночку или две, то вам будет предложена лучшая цена. Важно знать:.

Важным обстоятельством являются погодные условия. Рекомендуется обсудить детали предстоящей поездки на этапе бронирования, чтобы получить наиболее актуальную информацию о возможности проведения данной экскурсии в запланированную вами дату.