Азербайджан готов удивлять вас всякий раз. Природа страны уникальна и богата красками и не только.
Мы предлагаем вам не только посетить красочные Агатовые горы, Розовое озеро и скалу «Бешбармаг», но и предлагаем продегустировать каспийскую икру и вкуснейшего осетра, приготовленного на огне.
Мы предлагаем вам не только посетить красочные Агатовые горы, Розовое озеро и скалу «Бешбармаг», но и предлагаем продегустировать каспийскую икру и вкуснейшего осетра, приготовленного на огне.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Агатовые Горы
- Розовое озеро «Масазыр»
- Гора «Бешбармаг»
Описание
Что вас ожидает:
Посещение Агатовых гор, Розового озеро и скалы «Бешбармаг» • Дегустация икры, вы можете попробовать любой сорт икры бесплатно. Ну а если пожелаете приобрести баночку или две, то вам будет предложена лучшая цена. Важно знать:.
Посещение Агатовых гор, Розового озеро и скалы «Бешбармаг» • Дегустация икры, вы можете попробовать любой сорт икры бесплатно. Ну а если пожелаете приобрести баночку или две, то вам будет предложена лучшая цена. Важно знать:.
Важным обстоятельством являются погодные условия. Рекомендуется обсудить детали предстоящей поездки на этапе бронирования, чтобы получить наиболее актуальную информацию о возможности проведения данной экскурсии в запланированную вами дату.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Агатовые Горы
- Розовое озеро «Масазыр»
- Гора «Бешбармаг»
Что входит
- "Транспортные расходы"
- "Услуги русскоговорящего гида"
- "Дегустация икры"
Что не входит
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Важным обстоятельством являются погодные условия. Рекомендуется обсудить детали предстоящей поездки на этапе бронирования
- Чтобы получить наиболее актуальную информацию о возможности проведения данной экскурсии в запланированную вами дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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