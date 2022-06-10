Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу

Знакомство с городом всегда следует начинать с обзорно-познавательной экскурсии. Эта экскурсия может проводиться как

Знакомство с городом всегда следует начинать с обзорно-познавательной экскурсии. Эта экскурсия может проводиться как в дневное время, так и в вечерние часы.
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу

Что вас ожидает 🤩

  • Нефтяную качалку
  • Приморский парк
  • Смотровую площадку
  • Нагорный парк
  • Культурный центр им. Г. Алиева
  • Маршрут гран-при Формулы-1
  • Современную магистраль великого шелкового пути и другое

Что вас ожидает:

Город с высоты

Культурный центр им. Гейдара Алиева — это, пожалуй, одно из самых поразительных сооружений в Баку — творение архитектора с мировым именем Захи Хадид. С площадки перед центром им. Г. Алиева хорошо просматриваются три величественных стеклянных небоскреба в виде языков пламени. Их видно почти со всех основных точек города. Особенно эффектно они смотрятся ночью, здания то мерцают, то переливаются разными цветами, демонстрируя на своей LED-поверхности игру огня. В одном из этих небоскребов находится отличный отель, и если Вам посчастливится здесь остановиться, то Вы увидите не менее впечатляющую и эффектную панораму, открывающуюся из его сплошных окон-стен: это бакинская бухта, набережная(бульвар), Старый город-крепость (Ичери Шехер), а также новые кварталы.
Впрочем, чтобы насладиться бакинскими пейзажами, необязательно забираться на одну из «Огненных башен». Прямо по соседству с ними — смотровая площадка Нагорного парка. В советское время он носил имя С. Кирова, и к гигантской скульптуре большевика на верхней точке парка можно было подняться или по длинной многоступенчатой лестнице, или на фуникулере. Памятника давно уже нет, а парк из увеселительного, с мороженым и аттракционами, превратился в мемориальный — с Вечным огнем и памятниками погибшим за независимость Азербайджана.

Зрелище ночного Баку

Весь бульвар хорошо просматривается с высоты Нагорного парка, кстати, где расположена смотровая площадка. Справа по берегу развевается огромное полотнище флага страны, высота флагштока 162-м — это рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. За ним уже известный многим поклонникам «Евровидения» Бакинский кристальный зал, завораживающий и при свете дня, и тем более ночью, когда зажигаются светопанели. Следует отметить, что мы не скупимся на создание внешних эффектов, и эти расходы оправданы — зрелище ночного Баку незабываемо.
Ну а по левую сторону полукруг Бакинской бухты, вдоль которой тянется еще один кандидат в рекордсмены — почти 16-километровая набережная-бульвар (в скором времени он продлится еще на 9 км). Роскошная широкая прогулочная зона утопает в зелени, среди цветников фонтаны. Плюс интересные здания и сооружения: от парашютной вышки 1930-х годов и комплекса «Малая Венеция» с каналами и гондолами до Международного центра мугама (азербайджанской традиционной музыки) и Музея ковра и прикладного искусства.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Авто-расходы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Приобретение входных билетов в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед отелем
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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