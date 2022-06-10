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Город с высоты

Культурный центр им. Гейдара Алиева — это, пожалуй, одно из самых поразительных сооружений в Баку — творение архитектора с мировым именем Захи Хадид. С площадки перед центром им. Г. Алиева хорошо просматриваются три величественных стеклянных небоскреба в виде языков пламени. Их видно почти со всех основных точек города. Особенно эффектно они смотрятся ночью, здания то мерцают, то переливаются разными цветами, демонстрируя на своей LED-поверхности игру огня. В одном из этих небоскребов находится отличный отель, и если Вам посчастливится здесь остановиться, то Вы увидите не менее впечатляющую и эффектную панораму, открывающуюся из его сплошных окон-стен: это бакинская бухта, набережная(бульвар), Старый город-крепость (Ичери Шехер), а также новые кварталы.

Впрочем, чтобы насладиться бакинскими пейзажами, необязательно забираться на одну из «Огненных башен». Прямо по соседству с ними — смотровая площадка Нагорного парка. В советское время он носил имя С. Кирова, и к гигантской скульптуре большевика на верхней точке парка можно было подняться или по длинной многоступенчатой лестнице, или на фуникулере. Памятника давно уже нет, а парк из увеселительного, с мороженым и аттракционами, превратился в мемориальный — с Вечным огнем и памятниками погибшим за независимость Азербайджана.

Зрелище ночного Баку

Весь бульвар хорошо просматривается с высоты Нагорного парка, кстати, где расположена смотровая площадка. Справа по берегу развевается огромное полотнище флага страны, высота флагштока 162-м — это рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. За ним уже известный многим поклонникам «Евровидения» Бакинский кристальный зал, завораживающий и при свете дня, и тем более ночью, когда зажигаются светопанели. Следует отметить, что мы не скупимся на создание внешних эффектов, и эти расходы оправданы — зрелище ночного Баку незабываемо.

Ну а по левую сторону полукруг Бакинской бухты, вдоль которой тянется еще один кандидат в рекордсмены — почти 16-километровая набережная-бульвар (в скором времени он продлится еще на 9 км). Роскошная широкая прогулочная зона утопает в зелени, среди цветников фонтаны. Плюс интересные здания и сооружения: от парашютной вышки 1930-х годов и комплекса «Малая Венеция» с каналами и гондолами до Международного центра мугама (азербайджанской традиционной музыки) и Музея ковра и прикладного искусства.

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