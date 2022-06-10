Что вас ожидает:

Гыз Галасы — одна из самых значимых построек в Баку

Неизвестна ни точная дата ее возведения, ни изначальное предназначение, непонятно, чему служит ее характерный выступ. По одной из версий, эта башня была построена еще в доисламскую эпоху и служила храмом зороастрийцев-огнепоклонников. Еще сто лет назад огонь здесь действительно горел — и башня использовалась в качестве маяка. С Гыз Галасы связана легенда — юная прекрасная девушка когда-то бросилась в море с башни, не желая выйти замуж за нелюбимого. Сегодня море уже не подходит к башне вплотную –оно отступило на полторы сотни метров. Кстати, в нескольких шагах от Девичьей башни, в старинном здании Кичик караван-сарая располагается замечательный ресторанчик вкуснейшей национальной кухни: местные вина, горы зелени, мангал-салат, кутабы, кебабы, и душистая пахлава к чаю.

Девичья башня как бы «стоит на страже» Ичери Шехер — Старого города, паутина узких улочек которого и по сей день скрыта за толстыми крепостными стенами, как и полтысячелетия назад, когда Ширваншахи перенесли свою столицу из Шемахи в Баку. Правители государства Ширван оставили после себя Дворец — с мечетью, усыпальницей, мавзолеем, баней. За прошедшие века он не раз подвергался и разграблению, и разрушению, так что внутреннее его убранство не сохранилось. Но богатая каменная резьба, украшающая фасад, вполне дает пищу для воображения.

Музейная территория, жилой квартал и известные кинолокации

Ичери Шехер это не только музейная территория, а еще и жилой квартал. Оказавшись в Старом городе без «провожатого», легко почувствовать себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки» — как здесь ориентируются местные жители, понять сложно. Однако плутая по улочкам и тупикам, мимо древних мечетей, бань и множества караван-сараев, вы рано или поздно выйдете и к музею замечательного художника Таира Салахова, и к уникальному музею книжной миниатюры, а также к дому №8 по улице Кичик-Гала (Малая крепостная), где, поскользнувшись на шкурке банана, Семен Семеныч Горбунков, произнес свое знаменитое «Черт побери!».

Важная информация: