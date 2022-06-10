Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)

Если новые символы азербайджанской столицы - это культурный Центр Гейдара Алиева

Если новые символы азербайджанской столицы — это культурный Центр Гейдара Алиева и «Пламенные башни», то знаковое сооружение древнего Баку — Старый город (Ичери Щехер) и Девичья башня (Гыз Галасы). С ней, кстати, связана масса загадок, тайн и легенд.
Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)
Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)
Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)
Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)
Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)
Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)
Пешая экскурсия по Старому городу (Ичери щехер)

Что вас ожидает 🤩

  • Девичья башня
  • Резиденция Ширван-шахов
  • Музей миниатюрной книги
  • Караван-сараи XIV-XVIII вв.
  • Развалины часовни
  • Джума мечеть и т. д

Что вас ожидает:

Гыз Галасы — одна из самых значимых построек в Баку
Неизвестна ни точная дата ее возведения, ни изначальное предназначение, непонятно, чему служит ее характерный выступ. По одной из версий, эта башня была построена еще в доисламскую эпоху и служила храмом зороастрийцев-огнепоклонников. Еще сто лет назад огонь здесь действительно горел — и башня использовалась в качестве маяка. С Гыз Галасы связана легенда — юная прекрасная девушка когда-то бросилась в море с башни, не желая выйти замуж за нелюбимого. Сегодня море уже не подходит к башне вплотную –оно отступило на полторы сотни метров. Кстати, в нескольких шагах от Девичьей башни, в старинном здании Кичик караван-сарая располагается замечательный ресторанчик вкуснейшей национальной кухни: местные вина, горы зелени, мангал-салат, кутабы, кебабы, и душистая пахлава к чаю.
Девичья башня как бы «стоит на страже» Ичери Шехер — Старого города, паутина узких улочек которого и по сей день скрыта за толстыми крепостными стенами, как и полтысячелетия назад, когда Ширваншахи перенесли свою столицу из Шемахи в Баку. Правители государства Ширван оставили после себя Дворец — с мечетью, усыпальницей, мавзолеем, баней. За прошедшие века он не раз подвергался и разграблению, и разрушению, так что внутреннее его убранство не сохранилось. Но богатая каменная резьба, украшающая фасад, вполне дает пищу для воображения.
Музейная территория, жилой квартал и известные кинолокации
Ичери Шехер это не только музейная территория, а еще и жилой квартал. Оказавшись в Старом городе без «провожатого», легко почувствовать себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки» — как здесь ориентируются местные жители, понять сложно. Однако плутая по улочкам и тупикам, мимо древних мечетей, бань и множества караван-сараев, вы рано или поздно выйдете и к музею замечательного художника Таира Салахова, и к уникальному музею книжной миниатюры, а также к дому №8 по улице Кичик-Гала (Малая крепостная), где, поскользнувшись на шкурке банана, Семен Семеныч Горбунков, произнес свое знаменитое «Черт побери!».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер от отеля
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель пребывания
Завершение: Баку
Когда и сколько длится?
Когда: с 10.00 до 14.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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