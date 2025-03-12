Путешествие в Шемаху и Габалу к альпакам и на винодельню

Вы когда-нибудь кормили чудесных и дружелюбных альпак? А знаете, что в Азербайджане есть деревня Вандам, где установлен памятник известному актеру, и что азербайджанские вина ничем не уступают европейским аналогам? Хотите увидеть больше природы и посетить азербайджанскую Швейцарию? Тогда этот тур рассчитан именно для Вас!
Путешествие в Шемаху и Габалу к альпакам и на винодельню
Путешествие в Шемаху и Габалу к альпакам и на винодельню
Путешествие в Шемаху и Габалу к альпакам и на винодельню
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Путешествие в мир альпак и азербайджанской природы

Вы когда-нибудь кормили чудесных и дружелюбных альпак? Если нет, то у вас есть уникальная возможность это сделать! А знаете ли вы, что в Азербайджане находится деревня Вандам, где установлен памятник знаменитому актеру Жан-Клоду Ван Дамму? Кроме того, азербайджанские вина ничем не уступают европейским аналогам. Если вы хотите насладиться природой и посетить азербайджанскую Швейцарию, этот тур создан именно для вас!

Программа тура

  • Усыпальница Дири Баба
  • Остановка и кофе-брейк на винодельне Мейсери, где можно сделать колоритные фотографии
  • Посещение фермы альпак (по желанию)
  • Памятник актеру Жан-Клоду Ван Дамму в одноименной деревне
  • Посещение водопада Семь красавиц и озера Нохур
  • Канатная дорожка в зимне-летнем курорте Туфандаг
  • Профессиональная дегустация вина на винодельне Савалан

Организационные детали

Обратите внимание, что дегустация вина на винодельне и обед оплачиваются отдельно. Пожалуйста, сообщите об этом заранее для резервации. Билеты на канатную дорогу и в мавзолей также оплачиваются отдельно. Ферма альпак не работает по понедельникам, вход на человека составляет 35 манатов.

Важная информация

Дорога в один конец занимает около 4 часов. Также возможна поездка с ночевкой на два дня. Для этого необходимо заранее обсудить детали.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным путешествием и открыть для себя удивительный мир Азербайджана!

Ежедневно, по согласованию с гидом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усыпальница Дири Баба
  • Мечеть Джума
  • Ферма альпак (по желанию)
  • Винодельня Мейсери
  • Водопад Семь Красавиц
  • Озеро Нохур
  • Канатная дорога в зимне-летнем курорте Туфандаг
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Дегустация вина на винодельне и обед
  • Билеты на канатyю дорогу и в мавзолей
  • Входной билет на ферму альпак (35 манатов/ чел. не работает по понедельникам).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Просьба подробно ознакомиться с описанием экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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