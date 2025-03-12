Описание экскурсии
Путешествие в мир альпак и азербайджанской природы
Вы когда-нибудь кормили чудесных и дружелюбных альпак? Если нет, то у вас есть уникальная возможность это сделать! А знаете ли вы, что в Азербайджане находится деревня Вандам, где установлен памятник знаменитому актеру Жан-Клоду Ван Дамму? Кроме того, азербайджанские вина ничем не уступают европейским аналогам. Если вы хотите насладиться природой и посетить азербайджанскую Швейцарию, этот тур создан именно для вас!
Программа тура
- Усыпальница Дири Баба
- Остановка и кофе-брейк на винодельне Мейсери, где можно сделать колоритные фотографии
- Посещение фермы альпак (по желанию)
- Памятник актеру Жан-Клоду Ван Дамму в одноименной деревне
- Посещение водопада Семь красавиц и озера Нохур
- Канатная дорожка в зимне-летнем курорте Туфандаг
- Профессиональная дегустация вина на винодельне Савалан
Организационные детали
Обратите внимание, что дегустация вина на винодельне и обед оплачиваются отдельно. Пожалуйста, сообщите об этом заранее для резервации. Билеты на канатную дорогу и в мавзолей также оплачиваются отдельно. Ферма альпак не работает по понедельникам, вход на человека составляет 35 манатов.
Важная информация
Дорога в один конец занимает около 4 часов. Также возможна поездка с ночевкой на два дня. Для этого необходимо заранее обсудить детали.
Не упустите возможность насладиться этим увлекательным путешествием и открыть для себя удивительный мир Азербайджана!
Ежедневно, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усыпальница Дири Баба
- Мечеть Джума
- Ферма альпак (по желанию)
- Винодельня Мейсери
- Водопад Семь Красавиц
- Озеро Нохур
- Канатная дорога в зимне-летнем курорте Туфандаг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Дегустация вина на винодельне и обед
- Билеты на канатyю дорогу и в мавзолей
- Входной билет на ферму альпак (35 манатов/ чел. не работает по понедельникам).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Просьба подробно ознакомиться с описанием экскурсии