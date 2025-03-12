Вы когда-нибудь кормили чудесных и дружелюбных альпак? А знаете, что в Азербайджане есть деревня Вандам, где установлен памятник известному актеру, и что азербайджанские вина ничем не уступают европейским аналогам? Хотите увидеть больше природы и посетить азербайджанскую Швейцарию? Тогда этот тур рассчитан именно для Вас!

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Описание экскурсии

Путешествие в мир альпак и азербайджанской природы

Вы когда-нибудь кормили чудесных и дружелюбных альпак? Если нет, то у вас есть уникальная возможность это сделать! А знаете ли вы, что в Азербайджане находится деревня Вандам, где установлен памятник знаменитому актеру Жан-Клоду Ван Дамму? Кроме того, азербайджанские вина ничем не уступают европейским аналогам. Если вы хотите насладиться природой и посетить азербайджанскую Швейцарию, этот тур создан именно для вас!

Программа тура

Усыпальница Дири Баба

Остановка и кофе-брейк на винодельне Мейсери, где можно сделать колоритные фотографии

Посещение фермы альпак (по желанию)

Памятник актеру Жан-Клоду Ван Дамму в одноименной деревне

Посещение водопада Семь красавиц и озера Нохур

Канатная дорожка в зимне-летнем курорте Туфандаг

Профессиональная дегустация вина на винодельне Савалан

Организационные детали

Обратите внимание, что дегустация вина на винодельне и обед оплачиваются отдельно. Пожалуйста, сообщите об этом заранее для резервации. Билеты на канатную дорогу и в мавзолей также оплачиваются отдельно. Ферма альпак не работает по понедельникам, вход на человека составляет 35 манатов.

Важная информация

Дорога в один конец занимает около 4 часов. Также возможна поездка с ночевкой на два дня. Для этого необходимо заранее обсудить детали.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным путешествием и открыть для себя удивительный мир Азербайджана!