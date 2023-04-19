Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»

Винный путь в Габалу

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Эта экскурсия для истинных любителей вина, ценителей дегустаций, тех, кто интересуется историей и процессом винного производства.

Всего за один день вы увидите древние строения мавзолея Дири Баба и Джума-мечети, восхититесь видом водопада «Семь красавиц» и, конечно, попробуете на вкус изысканные вина завода «Савалан».
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Водопад «Семь красавиц»
  • Озеро Нохур-гель
  • Горнолыжный курорт «Туфандаг»
  • Завод «Савалан»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
  • Далее мы посетим водопад «Семь красавиц», который находится в окружении гор и лесов. Этот водопад получил свое имя из-за того, что состоит из семи каскадов, образующих красивый и потрясающий вид.
  • После мы посетим горное озеро Нохур-гель, которое находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это озеро — одно из самых красивых и удивительных мест в Азербайджане, где вы сможете насладиться прекрасным видом и свежим горным воздухом.
  • Далее наша экскурсия продолжится в горнолыжном курорте «Туфандаг», где Вы сможете подняться на канатной дороге на высоту 2000 метров над уровнем моря.
  • Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан». Здесь вы сможете оценить качество азербайджанских вин и насладиться их уникальным вкусом и ароматом. Квалифицированные сомелье расскажут о процессе производства вина и дадут советы по выбору и комбинации вин с блюдами.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
  • Бутилированная вода
  • Wi-fi в машине
Что не входит
  • Питание
  • Билеты на посещения винзавода
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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