Винный путь в Габалу
Эта экскурсия для истинных любителей вина, ценителей дегустаций, тех, кто интересуется историей и процессом винного производства.
Всего за один день вы увидите древние строения мавзолея Дири Баба и Джума-мечети, восхититесь видом водопада «Семь красавиц» и, конечно, попробуете на вкус изысканные вина завода «Савалан».
Всего за один день вы увидите древние строения мавзолея Дири Баба и Джума-мечети, восхититесь видом водопада «Семь красавиц» и, конечно, попробуете на вкус изысканные вина завода «Савалан».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Водопад «Семь красавиц»
- Озеро Нохур-гель
- Горнолыжный курорт «Туфандаг»
- Завод «Савалан»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
- Далее мы посетим водопад «Семь красавиц», который находится в окружении гор и лесов. Этот водопад получил свое имя из-за того, что состоит из семи каскадов, образующих красивый и потрясающий вид.
- После мы посетим горное озеро Нохур-гель, которое находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это озеро — одно из самых красивых и удивительных мест в Азербайджане, где вы сможете насладиться прекрасным видом и свежим горным воздухом.
- Далее наша экскурсия продолжится в горнолыжном курорте «Туфандаг», где Вы сможете подняться на канатной дороге на высоту 2000 метров над уровнем моря.
- Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан». Здесь вы сможете оценить качество азербайджанских вин и насладиться их уникальным вкусом и ароматом. Квалифицированные сомелье расскажут о процессе производства вина и дадут советы по выбору и комбинации вин с блюдами.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Билеты на посещения винзавода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту вашего проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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