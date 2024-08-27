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Ранее, туры на Трипстере я не бронировала, поэтому было очень много сомнений и вопросов. Ребята ответили на все мои вопросы максимально подробно, чем вызвали доверие. Самый большой вопрос для меня заключался в пересечении границы между странами, но вся поездка была настолько организованной, что в каждой стране еще на подьезде к границе, меня уже ждали гиды с трансфером из другой страны. Мой тур длился 10 дней, программа была максимально продуманной и логичной. За это время мне удалось посмотреть самые основные достопримечательности. Отдельно хочу отметить благодарностью невероятную заботу и поддержку со стороны Владлены и всей команды. Любой мой вопрос разрешался в течение 5 минут, а зачастую, еще быстрее. Ребята были на связи даже в вечернее время. Все сделано с любовью и для туристов. Гиды макисмально подробно показывают все самые интересные места. Хочу выразить благодарность моим гидам: Азербайджан - Вали, Грузия - Галактион, Армения - Геворг, Нелли. Благодаря этим людям, а также организаторам Владлене, Мераби, Эдуарду, Аиде мой тур был насыщен только приятными впечатлениями, красивыми фотографиями и интересными фактами. Огромное спасибо за эту униклаьную возможность увидеть все самое лучшее в одном туре!!!