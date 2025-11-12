Начнём знакомство с Баку в Старом городе — Ичери-шехер. От Парных ворот пройдёмся по древним улочкам, посмотрим на старинные хаммамы и караван-сараи, поговорим об их роли в торговле. Осмотрим снаружи дворец Ширваншахов и узнаем, чем он важен для истории города. У Девичьей башни обсудим версии её происхождения и известную легенду.

Затем побываем на улице, где снимали фильм «Бриллиантовая рука», и увидим развалины часовни Святого Варфоломея — одного из первых христианских памятников Баку.

Во второй части дня перейдём к современному городу. Посетим «Малую Венецию» и прогуляемся по Приморскому бульвару. Заедем к мечети Биби-Эйбат и остановимся у Центра Гейдара Алиева, чтобы оценить его внешнюю архитектуру. Завершим день в Нагорном парке с панорамным видом на город.