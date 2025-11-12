Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Увидеть огни Апшерона, подняться на Бешбармаг и полюбоваться розовым озером Масазыр
Отправляемся в 3-дневное путешествие по Азербайджану — от древних улиц Баку до пылающих склонов Янардага и розового озера. Этот маршрут объединяет колорит столицы, природные феномены и знаковые памятники.
Вы пройдёте по
переулкам старого Ичери-шехер, увидите дворцы, башни и руины древней часовни, прогуляетесь по Приморскому бульвару и полюбуетесь футуристичной архитектурой. За городом вас ждут храм Атешгях, заповедник «Гобустан» и грязевые вулканы. А завершится путешествие среди радужных холмов.
Начнём знакомство с Баку в Старом городе — Ичери-шехер. От Парных ворот пройдёмся по древним улочкам, посмотрим на старинные хаммамы и караван-сараи, поговорим об их роли в торговле. Осмотрим снаружи дворец Ширваншахов и узнаем, чем он важен для истории города. У Девичьей башни обсудим версии её происхождения и известную легенду.
Затем побываем на улице, где снимали фильм «Бриллиантовая рука», и увидим развалины часовни Святого Варфоломея — одного из первых христианских памятников Баку.
Во второй части дня перейдём к современному городу. Посетим «Малую Венецию» и прогуляемся по Приморскому бульвару. Заедем к мечети Биби-Эйбат и остановимся у Центра Гейдара Алиева, чтобы оценить его внешнюю архитектуру. Завершим день в Нагорном парке с панорамным видом на город.
2 день
Биби-Эйбат, Атешгях и Янардаг
Сегодня едем за город. Первой остановкой станет район Биби-Эйбат с историческими нефтяными скважинами — одними из первых в мире. Далее отправимся в Сураханы, где находится храм огня Атешгях. Расскажем вам о древних верованиях и ритуалах, связанных с огнём.
Посетим Янардаг — место, где огонь выходит прямо из-под земли. Затем поедем в Гобустан — археологический заповедник с наскальной живописью, древними стоянками и музыкальными камнями. Завершим день у грязевых вулканов, где увидим, как «дышит» земля — редкое природное явление.
3 день
Масазыргёль, Радужные горы и Бешбармаг
Отправляемся к розовому озеру Масазыр. Мы расскажем, почему вода здесь имеет необычный оттенок. Далее нас ждут Радужные горы Хызы с яркими полосатыми склонами, где сделаем остановку для фото.
Поднимемся к скале Бешбармаг — месту силы, откуда открываются виды на Каспий. Вы услышите местную легенду и отведаете чай из самовара. По желанию — заедем в рыбацкую деревню, где будет возможность купить чёрную икру.
В завершение дня — люля-кебаб от местных мастеров. Прощальный ужин с ароматом специй и жареного мяса станет отличным финалом поездки.
При участии более 3 человек стоимость тура составит 12 000 ₽ с каждого участника
Место начала и завершения?
Баку, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1735 туристов
Здравствуйте, меня зовут Азик, я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Считаю, что моя работа — не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и
архитектуре своей родины с путешественниками со всего мира. Стараюсь показать свою страну со всех сторон, чтобы вы могли почувствовать её уникальные особенности и красоту. Я уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать всё возможное, чтобы путешественники остались довольны. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.