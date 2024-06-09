Добро пожаловать в Бахрейн

Посетить главные достопримечательности Манамы на обзорной автопешеходной экскурсии
Бахрейн — крошечное государство на Ближнем Востоке, сочетающее древние традиции и яркую современную жизнь.

Вы увидите визитные карточки его столицы Манамы: грандиозную мечеть аль-Фатиха, старинную крепость на холме и одинокое «древо жизни» в пустыне.

Погуляете по колритному восточному базару и по желанию зайдёте в шикарный современный торговый центр на набережной Корниш.
Добро пожаловать в Бахрейн
Добро пожаловать в Бахрейн
Добро пожаловать в Бахрейн
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите визитные карточки Манамы. В программе:

Мечеть аль-Фатиха — одна из самых больших мечетей в мире, вмещающая до 7000 верующих.

«Древо жизни» — одинокое дерево, растущее в безжизненной пустыне.

Крепость Калат-аль-Бахрейн — руины древней крепости на вершине холма.

Манама Сук — старинный оживлённый базар, где продают специи, ткани, кафтаны и сладости.

По желанию можно добавить торговый центр «Бахрейн Авеню».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota FJ Cruiser
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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