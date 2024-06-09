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Бахрейн — крошечное государство на Ближнем Востоке, сочетающее древние традиции и яркую современную жизнь.



Вы увидите визитные карточки его столицы Манамы: грандиозную мечеть аль-Фатиха, старинную крепость на холме и одинокое «древо жизни» в пустыне.



Погуляете по колритному восточному базару и по желанию зайдёте в шикарный современный торговый центр на набережной Корниш.