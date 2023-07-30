Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща. Экскурсия из Минска

Экскурсия из Минска: Погружение в историю Бреста и Брестской крепости

4.4
5 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Всего за один день вы сможете посетить тысячелетний Брест, увидеть единственную в мире крепость-герой и заехать в гости к зубру! Во время экскурсии вы отправитесь в тысячелетний город на юго-западе Беларуси, проследите ключевые вехи в его развитии и погуляете по знаменитой аллее керосиновых фонарей на улице Советской. Отдельное внимание уделим Брестской крепости, первой принявшей на себя удар гитлеровских войск.

В 50 километрах от Бреста вы познакомитесь с одним из четырёх памятников ЮНЕСКО Беларуси — чарующей Беловежской пущей, её флорой и фауной.
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща. Экскурсия из Минска
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща. Экскурсия из Минска
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща. Экскурсия из Минска
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща. Экскурсия из Минска
Ближайшие даты:
9
авг
12
авг
16
авг
19
авг
23
авг
26
авг
30
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Город Брест
  • Пешеходная улица Советская
  • Памятник Тысячелетия Бреста
  • Свято-Симеоновский собор
  • Костёл Воздвижения Святого Креста
  • Брестская крепость
  • Национальный парк «Беловежская пуща»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • Сбор группы в Минске и переезд в Брест. Брестская крепость.
  • По приезду мы сразу отправимся в Брестскую крепость, которая была построена в 19 веке на западной границе Российской империи и стала широко известной после героической обороны в первые месяцы Великой Отечественной войны. Во время обзорной экскурсии по территории и музею обороны вы узнаете подробнее о фортификационном памятнике, ставшем особым символом мужества, стойкости и героизма.
  • Затем нас ждёт перерыв на обед в уютном ресторане.
  • Экскурсия по Бресту.

Посте трапезы мы продолжим экскурсию по Бресту:

  • Пешеходная улица Советская. Погуляем по брестскому Арбату с рядами магазинчиков, кафе и сувенирных лавок, интересными скульптурами и аллеей керосиновых фонарей, которые каждый вечер зажигает единственный фонарщик в Беларуси.
  • Памятник Тысячелетия Бреста. Изучим величественный монумент, украшенный скульптурами и отражающий все значимые события города за все 10 веков его существования.
  • Свято-Симеоновский собор. Также в программе главный православный храм города, построенный в середине 19 столетия.
  • Костёл Воздвижения Святого Креста. Кроме того, вы посетите кафедральный брестский костёл, в котором хранится одна из семи чудотворных католических икон Беларуси.
  • Беловежская пуща.

Когда мы узнаем всё о Бресте, мы поедем в Беловежскую пущу — один из древнейших реликтовых лесов Европы и памятник ЮНЕСКО. Нас ждет:

  • Обзорная экскурсия по Беловежской пуще. Здесь вы познакомитесь с историей присвоения пуще заповедного статуса, со всем многообразием её животного и растительного мира, а также с её историей. Проедем в глубь леса и увидим самый большой дуб!
  • Экскурсионные вольеры. Далее у вас будет свободное время для самостоятельного посещения вольеров с дикими животными, среди которых вы увидите один из символов Беларуси — беловежского зубра, с которым сможете сделать красивые фото и даже покормить его.
  • Возвращение в Минск.

Экскурсия по субботам в 07:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 23 раза на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение аттестованным экскурсоводом по всему маршруту
  • Входные билеты в Брестскую крепость и музей обороны + экскурсия
  • Входные в Беловежскую пущу + обзорная экскурсия по пуще
Что не входит
  • Обед оплачивается отдельно, по желанию (20 BYN за одного человека)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия по субботам в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 10 минут до начала экскурсии.
  • Оплата производится гиду перед началом экскурсии. Наличными белорусскими рублями или по карте МИР
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
В
30 июля 2023
Хотела бы выразить благодарность экскурсоводу Дионису! Отлично провел экскурсию! Рассказывает интересно и доступно к пониманию. К сожалению, не помню как имя экскурсовода в Беловежской пуще, но это фантастика! Рассказывает интересно и с юмором. Очень познавательная экскурсия. Я отказалась на месте страшного события,там где погиб мой дед в первые дни войны. Брестская крепость,место где надо молится.
N
30 июля 2023
A
27 июля 2023
Все ОК
Е
24 июля 2023
Огромное спасибо турагенству за организацию экскурсии в Брестскую крепость и Беловежскую пущу. Большая благодарность нашему экскурсоводу Дионису за замечательно проведённое время, отличное владение информацией, умение так её преподносить, что наиболее значимые факты с лёгкостью запоминались. Во время всей поездки чувствовалась постоянная забота о туристах, предусмотрительность и внимание. Вначале экскурсии от турфирмы всем были подготовлены небольшие сувениры. Рекомендуем данный маршрут.
Л
22 июля 2023
У экскурсовода Диониса мало опыта с группами 45 чел.,т. к в его возможностях было не допустить упущения по времени. очень быстро экскурсия прошла по музею Крепости, памятнику Мужества, и Холмских ворот, вкусный на удивление обед, и молниеносный просмотр Беловежской Пущи, говорили высадят у Дуба на фотосессию,такого не было, билет к вольерам с животными не входит в стоимость и время на него всего 20 минут, реально бежать бегом, сувенир. лавка не работала после 18:00.
Мы приехали в 19.
Не рекомендую

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

Групповые
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Вечерние
Водные развлечения
Выездные
На весь день
Обзорные
Военные
История и культура
Беловежская пуща
Популярные места
Экскурсии на 8 марта

Похожие туры из Минска

Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
в районе гостиницы Юбилейная
9 авг
12 авг
16 авг
19 авг
42223 800 за человека
Многоликий Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Многоликий Минск
Увидеть все знаковые места центра города и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Верхний город
Сегодня
9 авг
10 авг
11 авг
5 000 за всё до 5 чел.
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
на ж/д вокзале Минска
12 авг
19 авг
26 авг
2 сен
4 950 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ