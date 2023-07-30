У экскурсовода Диониса мало опыта с группами 45 чел.,т. к в его возможностях было не допустить упущения по времени. очень быстро экскурсия прошла по музею Крепости, памятнику Мужества, и Холмских ворот, вкусный на удивление обед, и молниеносный просмотр Беловежской Пущи, говорили высадят у Дуба на фотосессию,такого не было, билет к вольерам с животными не входит в стоимость и время на него всего 20 минут, реально бежать бегом, сувенир. лавка не работала после 18:00.

Мы приехали в 19.

Не рекомендую