Экскурсия из Минска: Погружение в историю Бреста и Брестской крепости
Всего за один день вы сможете посетить тысячелетний Брест, увидеть единственную в мире крепость-герой и заехать в гости к зубру! Во время экскурсии вы отправитесь в тысячелетний город на юго-западе Беларуси, проследите ключевые вехи в его развитии и погуляете по знаменитой аллее керосиновых фонарей на улице Советской. Отдельное внимание уделим Брестской крепости, первой принявшей на себя удар гитлеровских войск.
В 50 километрах от Бреста вы познакомитесь с одним из четырёх памятников ЮНЕСКО Беларуси — чарующей Беловежской пущей, её флорой и фауной.
В 50 километрах от Бреста вы познакомитесь с одним из четырёх памятников ЮНЕСКО Беларуси — чарующей Беловежской пущей, её флорой и фауной.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Брест
- Пешеходная улица Советская
- Памятник Тысячелетия Бреста
- Свято-Симеоновский собор
- Костёл Воздвижения Святого Креста
- Брестская крепость
- Национальный парк «Беловежская пуща»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- Сбор группы в Минске и переезд в Брест. Брестская крепость.
- По приезду мы сразу отправимся в Брестскую крепость, которая была построена в 19 веке на западной границе Российской империи и стала широко известной после героической обороны в первые месяцы Великой Отечественной войны. Во время обзорной экскурсии по территории и музею обороны вы узнаете подробнее о фортификационном памятнике, ставшем особым символом мужества, стойкости и героизма.
- Затем нас ждёт перерыв на обед в уютном ресторане.
- Экскурсия по Бресту.
Посте трапезы мы продолжим экскурсию по Бресту:
- Пешеходная улица Советская. Погуляем по брестскому Арбату с рядами магазинчиков, кафе и сувенирных лавок, интересными скульптурами и аллеей керосиновых фонарей, которые каждый вечер зажигает единственный фонарщик в Беларуси.
- Памятник Тысячелетия Бреста. Изучим величественный монумент, украшенный скульптурами и отражающий все значимые события города за все 10 веков его существования.
- Свято-Симеоновский собор. Также в программе главный православный храм города, построенный в середине 19 столетия.
- Костёл Воздвижения Святого Креста. Кроме того, вы посетите кафедральный брестский костёл, в котором хранится одна из семи чудотворных католических икон Беларуси.
- Беловежская пуща.
Когда мы узнаем всё о Бресте, мы поедем в Беловежскую пущу — один из древнейших реликтовых лесов Европы и памятник ЮНЕСКО. Нас ждет:
- Обзорная экскурсия по Беловежской пуще. Здесь вы познакомитесь с историей присвоения пуще заповедного статуса, со всем многообразием её животного и растительного мира, а также с её историей. Проедем в глубь леса и увидим самый большой дуб!
- Экскурсионные вольеры. Далее у вас будет свободное время для самостоятельного посещения вольеров с дикими животными, среди которых вы увидите один из символов Беларуси — беловежского зубра, с которым сможете сделать красивые фото и даже покормить его.
- Возвращение в Минск.
Экскурсия по субботам в 07:00
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Её забронировали уже 23 раза на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение аттестованным экскурсоводом по всему маршруту
- Входные билеты в Брестскую крепость и музей обороны + экскурсия
- Входные в Беловежскую пущу + обзорная экскурсия по пуще
- Что не входит
- Обед оплачивается отдельно, по желанию (20 BYN за одного человека)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия по субботам в 07:00Экскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
- Важная информация
- Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 10 минут до начала экскурсии.
- Оплата производится гиду перед началом экскурсии. Наличными белорусскими рублями или по карте МИР
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Волкова
30 июля 2023
Хотела бы выразить благодарность экскурсоводу Дионису! Отлично провел экскурсию! Рассказывает интересно и доступно к пониманию. К сожалению, не помню как имя экскурсовода в Беловежской пуще, но это фантастика! Рассказывает интересно и с юмором. Очень познавательная экскурсия. Я отказалась на месте страшного события,там где погиб мой дед в первые дни войны. Брестская крепость,место где надо молится.
N
Nadzeya
30 июля 2023
A
A.belobo
27 июля 2023
Все ОК
Е
Елена
24 июля 2023
Огромное спасибо турагенству за организацию экскурсии в Брестскую крепость и Беловежскую пущу. Большая благодарность нашему экскурсоводу Дионису за замечательно проведённое время, отличное владение информацией, умение так её преподносить, что наиболее значимые факты с лёгкостью запоминались. Во время всей поездки чувствовалась постоянная забота о туристах, предусмотрительность и внимание. Вначале экскурсии от турфирмы всем были подготовлены небольшие сувениры. Рекомендуем данный маршрут.
Л
Любовь
22 июля 2023
У экскурсовода Диониса мало опыта с группами 45 чел.,т. к в его возможностях было не допустить упущения по времени. очень быстро экскурсия прошла по музею Крепости, памятнику Мужества, и Холмских ворот, вкусный на удивление обед, и молниеносный просмотр Беловежской Пущи, говорили высадят у Дуба на фотосессию,такого не было, билет к вольерам с животными не входит в стоимость и время на него всего 20 минут, реально бежать бегом, сувенир. лавка не работала после 18:00.
Мы приехали в 19.
Не рекомендую
Мы приехали в 19.
Не рекомендую
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