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Брестская крепость, Беловежская пуща (выездная экскурсия)

4.4
28 отзывов
Минсктур
Минсктур – Гид из Минска
Вы отправитесь в Брест, город 🏙️ с богатой историей 📖 на юге Беларуси.

Здесь Брестская крепость и музей 🖼 при ней хранят воспоминания о первых днях войны.

Знаменитая Беловежская пуща встретит вас тематическими залами в Музее природы с самыми яркими экспонатами разных исторических эпох.

Вы пообщаетесь с привыкшими к посетителям зубрами, лосями и кабанами в демонстрационных вольерах.

Животных можно будет покормить.
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  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $48 за человека

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Брестская крепость, Беловежская пуща (выездная экскурсия)
Брестская крепость, Беловежская пуща (выездная экскурсия)

Что вы увидите

  • Брестская крепость
  • Парк "Беловежская пуща"
  • Музей природы.
Выездная групповая автобусная экскурсия ⛳ отправляетесь на самый юг Беларуси, где Вас ждет город 🏙️ с тысячелетней историей 📖 – Брест. Летописное Берестье — единственный город, где по сей день на улице каждый вечер можно встретить фонарщика. Здесь же, в Бресте, величие мужества и память о первом дне Великой отечественной войны хранит «Брестская крепость-герой». Далее дорога ведет туда, где открываются тайны заповедного леса и живут могущественные зубры – в Беловежскую пущу. Это древнейший заповедник Европы и уникальная природная сокровищница.
Брестский кафедральный собор Св. Симеона — главный православный храм города, который является его настоящим украшением и гордостью. Построенный в 1865 году в псевдорусском стиле собор особенно величественно выглядит вечером в лучах ночной подсветки. Одной из главных святынь храма являются мощи преподобного мученика Афанасия, игумена Брестского, который несмотря на пытки и мучения не отрекся от православия. Сегодня памятник Афанасию Брестскому установлен возле кафедрального собора. Достопримечательность
Брестская крепость-герой
В ходе экскурсии 🧭 перед Вами откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе Вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии и песня А. Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание «крепость-герой»
Музей обороны Брестской крепости
Музей обороны Брестской крепости — музей 🖼, экспозиция которого отражает не только военные действия 1941 года на территории крепости, но и историю ее строительства, а также крупнейшие сражения Великой отечественной войны и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Музей обороны был открыт в 1956 году, с тех пор его площадь и экспозиция расширились в 2, 5 раза, здесь представлены предметы из раскопок, произведения искусства, военные документы, фотографии 📸. Наибольшую ценность среди всех предметов экспозиции имеют записи С. С. Смирнова с воспоминаниями участников обороны Брестской крепости.
Брестская церковь ⛪ Св. Николая
Брестская церковь Св. Николая — великолепный образец храма в ретроспективно-русском стиле, первое упоминание о котором относится еще к 1390 году. По легенде, церковь была построена на средства купца, который, увязнув в реке, смог освободиться, только дав обет построить храм в Бресте во имя Св. Николая. Церковь имела свою собственную длинную историю — так, здесь находилось одно из старейших в Беларуси кафедральных братств, действовал госпиталь.
Переезд в Каменюки / Беловежская пуща (57 км)Музей
Музей природы Национального парка Беловежская пуща
Музей природы Национального парка Беловежская пуща – один из самых посещаемых в Беларуси. Он познакомит с сезонными особенностями и наиболее яркими чертами природы в разные поры года, а также с обитателями пущи в разные исторические эпохи. В нем находятся три основных тематических зала с тысячей экспонатов, где на фоне истории Беловежской пущи представлена ее природа
Демонстрационные вольеры с дикими животными (внешний осмотр)
Демонстрационные вольеры расположены вблизи Музея природы Беловежской пущи. На площади около 20 га Вы увидите основные виды животных, обитающих в Беловежской пуще. Здесь вблизи можно увидеть и лесных жителей, угостить кусочком хлеба, яблоком или веточкой привыкших к посетителям зубров, лосей, кабанов, тарпановидную лошадь или медведя.
Что входит
  • Комплексный обед
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты по программе (в музеи и демонстрационные вольеры)
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 Минск, Привокзальная площадь, 5
Брестская крепость, Беловежская пуща (выездная экскурсия)
Брестская крепость, Беловежская пуща (выездная экскурсия)
Брестская крепость, Беловежская пуща (выездная экскурсия)
Брестская крепость, Беловежская пуща (выездная экскурсия)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Минсктур
Минсктур
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28 отзывов оставили туристы

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