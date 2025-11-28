Эта обзорная экскурсия — возможность увидеть, как Минск соединяет разные эпохи в своём сердце. Вы узнаете, как менялся город от первых летописных упоминаний до архитектурных преобразований времён Речи Посполитой и Российской империи. Мы пройдём по главной магистрали столицы, заглянем на площадь Свободы и выйдем к просторной площади Независимости.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Площадь Свободы

Старейшая площадь Минска и место его рождения. Здесь вы увидите:

городскую Ратушу

здания бывшего монастыря и униатской церкви

православный кафедральный собор Святого Духа с чудотворной иконой Божией Матери

Мы поговорим об истории иезуитского коллегиума и увидим росписи главного костёла страны — архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.

Проспект Независимости

Одна из самых выразительных улиц города и яркий пример архитектуры сталинского ампира. Именно эта часть проспекта претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге вы увидите знаковые здания:

Главпочтамт

Национальный банк

ГУМ

здание КГБ

Площадь Независимости

Центральная площадь Минска с Домом правительства и одной из главных визитных карточек города — Красным костёлом.

Организационные детали