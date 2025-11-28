Эта обзорная экскурсия — возможность увидеть, как Минск соединяет разные эпохи в своём сердце.
Вы узнаете, как менялся город от первых летописных упоминаний до архитектурных преобразований времён Речи Посполитой и Российской империи.
Мы пройдём по главной магистрали столицы, заглянем на площадь Свободы и выйдем к просторной площади Независимости.
Описание экскурсии
Площадь Свободы
Старейшая площадь Минска и место его рождения. Здесь вы увидите:
- городскую Ратушу
- здания бывшего монастыря и униатской церкви
- православный кафедральный собор Святого Духа с чудотворной иконой Божией Матери
Мы поговорим об истории иезуитского коллегиума и увидим росписи главного костёла страны — архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.
Проспект Независимости
Одна из самых выразительных улиц города и яркий пример архитектуры сталинского ампира. Именно эта часть проспекта претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге вы увидите знаковые здания:
- Главпочтамт
- Национальный банк
- ГУМ
- здание КГБ
Площадь Независимости
Центральная площадь Минска с Домом правительства и одной из главных визитных карточек города — Красным костёлом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По вашему желанию можем предусмотреть остановки для красивых фотографий и кофе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 856 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)
