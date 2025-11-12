Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ваш идеальный день в Праге
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по четырем городам Праги
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125
€250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прага в деталях: классика и скрытые уголки
Узнать главное о столице и легко освоиться в её центре за одну обзорную экскурсию
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 10:30
11 дек в 10:30
13 дек в 10:30
€23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина12 ноября 2025Прекрасный экскурсовод. Мы были с детьми 11+, Татьяна разделила нас на команды дети и взрослые и помимо самой экскурсии проводила
- ААлина3 ноября 2025Всё было отлично, жаль что погода подвела.
- MMarina9 октября 2025Замечательна экскурсия. Дети были в восторге.
- DDenis1 октября 2025Приятно проведенное время! Максимальное знакомство с городом.
Очень рекомендую!
- ЯЯна30 сентября 2025Спасибо Татьяне за интересную и незабываемую экскурсию:)) Нашей компании из трёх взрослых очень понравилось! Татьяна прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора! Рекомендуем!
- ННикита29 сентября 2025Рекомендуем!
- ММихаил28 сентября 2025Это был не только идеальный день в Праге, но и идеальный экскурсовод. За четыре часа мы умудрились посмотреть практически все
- AAleksandr25 сентября 2025Мы получили огромное удовольствие от 4х часовой экскурсии по старой Праге. Татьяна прекрасный экскурсовод и приятный человек.
- ДДарья22 сентября 2025Огромное спасибо Татьяне за экскурсию! Отличный маршрут и прекрасный рассказ о чудесах Праги. До сих пор вспоминаю с теплотой и уже не терпится снова оказаться в этом волшебном городе. Искренне рекомендую!
- KKarina13 сентября 2025Это была просто потрясающая экскурсия! Профессионально и с юмором мы увидели самые интересные места города! А то, как Татьяна фотографирует - вообще сказка! Наконец то у меня с мужем есть хорошие совместные фото с отпуска!) Рекомендация 100%
- ТТатьяна27 августа 2025Большое спасибо Андрею за прекрасную экскурсию по Праге! Интересно, познавательно и с юмором!
- iirina25 августа 2025Огромное спасибо Татьяне! На экскурсии были моя дочь и племянница - две 21-летние студентки, первый раз в Праге. Девочки остались
- ТТатьяна22 августа 2025Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Мы получили от нее много удовольствия. Было очень интересно и взрослым и сыну-подростку. Плюс Андрей дал много полезных советов.
Однозначно рекомендую.
- NNatalya14 августа 2025Очень довольны выбором экскурсии. Благодаря Андрею узнали множество интересных мест и историй города.
- AAleksandrs10 августа 2025Отличная экскурсия! Хороший маршрут, никакой импровизации, все отработано и продуманно до мелочей!
- ЯЯн4 августа 2025С Андреем было очень приятно и путешествовать, и общаться. Мы в Праге третий раз, но только сейчас по настоящему оценили, какой это интересный город - спасибо, Андрей!
- ССнежана1 августа 2025Татьяна великолепна!
Лёгкая понятная экскурсия по основным достопримечательным местам. Большое спасибо, искренне рекомендуем!
- ЛЛюдмила28 июля 2025Потрясающая организация экскурсии. сказать что мы в восторге,. это ничего НЕ сказать. Гид- Профессионал с большой буквы! Маршрут, подача материала, маузы для отдвхс экскурсантов пиодуманны жо мпльчайших подробностей. Безмерная благодарность
- ЮЮлия21 июля 2025Все было здорово и познавательно! Уже договорились о новой встрече)
- NNatalia12 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за незабываемую экскурсию по Праге! Мы приехали с детьми, о чем не предупредили
