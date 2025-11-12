Мои заказы

Вальдштейнский сад – экскурсии в Праге

Найдено 9 экскурсий в категории «Вальдштейнский сад» в Праге на русском языке, цены от €23, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Пешая
4 часа
284 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Прага глазами местного жителя
Пешая
3 часа
218 отзывов
Индивидуальная
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Ваш идеальный день в Праге
Пешая
4 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
€130 за всё до 10 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
На машине
4 часа
428 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Пешая
3 часа
-
50%
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125€250 за всё до 10 чел.
Прага в деталях: классика и скрытые уголки
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Узнать главное о столице и легко освоиться в её центре за одну обзорную экскурсию
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 10:30
11 дек в 10:30
13 дек в 10:30
€23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    12 ноября 2025
    Прекрасный экскурсовод. Мы были с детьми 11+, Татьяна разделила нас на команды дети и взрослые и помимо самой экскурсии проводила
    читать дальше

    небольшие квесты, по результам которых победила одна из команд, дети с большим интересом учавствовали, всем очень понравилось. Также хочеться отметить организационный момент с наличием наушников, что мы отценили, так как Прага оживленный город и не надо было все время стоять около экскурсовода, но при этом все слышать, это оказалось очень удобно. Прошел почти год с нашей поездки, а мы до сих пор вспоминая, испытываем приятные эмоции. Спасибо!

  • А
    Алина
    3 ноября 2025
    Всё было отлично, жаль что погода подвела.
  • M
    Marina
    9 октября 2025
    Замечательна экскурсия. Дети были в восторге.
  • D
    Denis
    1 октября 2025
    Приятно проведенное время! Максимальное знакомство с городом.
    Очень рекомендую!
  • Я
    Яна
    30 сентября 2025
    Спасибо Татьяне за интересную и незабываемую экскурсию:)) Нашей компании из трёх взрослых очень понравилось! Татьяна прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора! Рекомендуем!
  • Н
    Никита
    29 сентября 2025
    Рекомендуем!
  • М
    Михаил
    28 сентября 2025
    Это был не только идеальный день в Праге, но и идеальный экскурсовод. За четыре часа мы умудрились посмотреть практически все
    читать дальше

    интересные места Старой Праги без беготни и в размеренном темпе.
    У Татьяны не только обширные знания по истории, но хорошее чувство юмора и во многих ситуациях припасены занимательные истории. Мы по-другому увидели Прагу. Большое спасибо.

  • A
    Aleksandr
    25 сентября 2025
    Мы получили огромное удовольствие от 4х часовой экскурсии по старой Праге. Татьяна прекрасный экскурсовод и приятный человек.
  • Д
    Дарья
    22 сентября 2025
    Огромное спасибо Татьяне за экскурсию! Отличный маршрут и прекрасный рассказ о чудесах Праги. До сих пор вспоминаю с теплотой и уже не терпится снова оказаться в этом волшебном городе. Искренне рекомендую!
  • K
    Karina
    13 сентября 2025
    Это была просто потрясающая экскурсия! Профессионально и с юмором мы увидели самые интересные места города! А то, как Татьяна фотографирует - вообще сказка! Наконец то у меня с мужем есть хорошие совместные фото с отпуска!) Рекомендация 100%
  • Т
    Татьяна
    27 августа 2025
    Большое спасибо Андрею за прекрасную экскурсию по Праге! Интересно, познавательно и с юмором!
  • i
    irina
    25 августа 2025
    Огромное спасибо Татьяне! На экскурсии были моя дочь и племянница - две 21-летние студентки, первый раз в Праге. Девочки остались
    читать дальше

    в полном восторге от экскурсии и гида! Доброжелательно, понятно, с юмором, очень познавательно, Татьяна сделала им отличные фото - вы влюбили их в город!!!
    Ещё раз спасибо!

    Огромное спасибо Татьяне! На экскурсии были моя дочь и племянница - две 21-летние студентки, первый раз
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2025
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Мы получили от нее много удовольствия. Было очень интересно и взрослым и сыну-подростку. Плюс Андрей дал много полезных советов.
    Однозначно рекомендую.
  • N
    Natalya
    14 августа 2025
    Очень довольны выбором экскурсии. Благодаря Андрею узнали множество интересных мест и историй города.
  • A
    Aleksandrs
    10 августа 2025
    Отличная экскурсия! Хороший маршрут, никакой импровизации, все отработано и продуманно до мелочей!
  • Я
    Ян
    4 августа 2025
    С Андреем было очень приятно и путешествовать, и общаться. Мы в Праге третий раз, но только сейчас по настоящему оценили, какой это интересный город - спасибо, Андрей!
  • С
    Снежана
    1 августа 2025
    Татьяна великолепна!
    Лёгкая понятная экскурсия по основным достопримечательным местам. Большое спасибо, искренне рекомендуем!
  • Л
    Людмила
    28 июля 2025
    Потрясающая организация экскурсии. сказать что мы в восторге,. это ничего НЕ сказать. Гид- Профессионал с большой буквы! Маршрут, подача материала, паузы для отдыха с экскурсантов продуманы до мельчайших подробностей. Безмерная благодарность
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Все было здорово и познавательно! Уже договорились о новой встрече)
  • N
    Natalia
    12 июля 2025
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за незабываемую экскурсию по Праге! Мы приехали с детьми, о чем не предупредили
    читать дальше

    заранее, но Татьяна моментально смогла перестроиться и провела экскурсию так, что было интересно абсолютно всем — и взрослым, и маленьким путешественникам. Это было просто потрясающе!

    Помимо увлекательного рассказа о городе, Татьяна дала нам множество ценных советов: куда сходить, как сэкономить и что посмотреть в Праге в оставшееся у нас время, исходя из наших интересов. Это было невероятно полезно и помогло нам спланировать наш отдых наилучшим образом.

    Татьяна — настоящий профессионал своего дела, которая любит свою работу и умеет найти подход к каждому. Очень рекомендуем её всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Прагой!

