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Величественный Пражский Град

4.6
52 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Пражским Градом называют огромную крепость на левом берегу Влтавы.

Внутри нее есть старинные улочки, готические соборы, роскошные дворцы и старинная пивоварня.

Все, ради чего туристы приезжают в Прагу.

Предлагаем прогуляться 👣 по Пражскому Граду пешком.

У вас будет два часа, чтобы узнать его мистические истории 📖 и сделать красивые 🤩 фотографии 📸.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €9 за человека

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Величественный Пражский Град
Величественный Пражский Град

Что вы увидите

  • Вам предстоит познакомиться с самыми значимыми объектами Пражского Града и окрестностей:
  • старинной, многовековой площадью Погожелец
  • мистическим Страговским монастырем
  • грандиозным комплексом эпохи барокко – Пражской Лоретой
  • великолепной Градчанской площадью
  • красивейшим храмом мира – Собором святого Вита
  • монументальным Старым королевским Дворцом
  • удивительной Базиликой святого Георгия
  • уютной Золотой улочкой
  • колоритной Старой замковой лестницей
  • знаменитым Карловым Мостом.
Что Вы увидите и узнаете во время экскурсии
Пражский Град стоит на одном из холмов чешской столицы ⭐️, левом берегу Влтавы. Его строительство началось еще в IX веке. Каждая эпоха оставила свой уникальный след в развитии Пражского Града. Несмотря на суровые исторические перипетии, войны, природные катаклизмы, большинство уникальных культурно-исторических объектов Пражского Града сохранилось и дошло до нас в первозданном виде. Здесь в поразительной гармонии соседствуют самые разные культурные и архитектурные стили.

Для того, чтобы изучить Пражский Град, нужен отдельный путеводитель и не одна неделя времени. Количество достопримечательностей 🏛️, сосредоточенное здесь, не поддается счету. Специалисты нашей компании разработали удобный экскурсионный маршрут, рассчитанный на 2, 5 часа (30 мин пауза), за время которого вы познакомитесь с самыми значимыми, выдающимися объектами величественного Пражского Града и окрестностей:

  • старинной, многовековой площадью Погожелец;
  • мистическим Страговским монастырем;
  • грандиозным комплексом эпохи барокко – Пражской Лоретой;
  • великолепной Градчанской площадью;
  • красивейшим храмом мира – Собором святого Вита;
  • монументальным Старым королевским Дворцом;
  • удивительной Базиликой святого Георгия;
  • уютной Золотой улочкой;
  • колоритной Старой замковой лестницей;
  • знаменитым Карловым Мостом.

Каждый объект Пражского Града неповторим, является выдающимся памятником со своей увлекательной, любопытной историей 📖 или легендой:

  • по легенде свое название Золотая улочка Пражского Града получила благодаря алхимикам, добывавшим золото из ртути;
  • на той же Золотой улочке расположен дом, в котором по преданию есть окно, соединяющее реальный мир с потусторонним. Закономерно, что номер этого дома – 13;
  • суеверие гласит, что название площади Погожелец стало для этого места роковым. После того, как площадь окрестили таким именем, место сгорало дотла несчетное количество раз. По этой причине ученые не могут определить его первоначальный облик;
  • в пражской Лорете есть скульптура распятой девушки с бородой. По преданию она не хотела становиться женой нелюбимого и горячо молилась о том, чтобы несправедливость не произошла. Свадьбы действительно не было по причине того, что на утро у невесты выросли усы и борода. Но счастья она так и не обрела: раздосадованный отец приказал распять несчастную.
Интересные факты

Каждый сантиметр земли Пражского Града дышит историей. Вот некоторые интересные моменты, на которые стоит обратить внимание во время экскурсии:

  • в сокровищнице Собора святого Вита, строительство которого, кстати, длилось около 1000 лет, хранится уникальная реликвия – часть набедренной повязки Иисуса Христа;
  • в Лоретанской сокровищнице можно увидеть одну из самых дорогих в мире монстранций. Она инкрустирована более чем 6000 алмазов и весит около 12 кг;
  • в одном из домов Золотой улочки жил писатель Франц Кафка;
в Страговском монастыре расположена пивовареня. Первые упоминания о ней относятся к XIII веку. Сейчас рядом со старинной пивоварней расположены ресторан и пивоваренный двор, где можно попробовать колоритное натуральное чешское нефильтрованное пиво, которое здесь варят на протяжении столетий сами монахи
И еще. При посещении Пражского Града стоит обязательно посмотреть смену караула у резиденции президента. Это настоящее шоу, особая достопримечательность Праги и гордость всей Чехии. Резиденцию охраняют Стражи Града – элитное воинское подразделение со столетней историей. Торжественная церемония проходит каждый час и представляет собой самобытное, неповторимое зрелище.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • питание.
Начало
🚩 пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Место завершения
🏁 метро Малостранска
Величественный Пражский Град
Величественный Пражский Град
Величественный Пражский Град
Величественный Пражский Град

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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52 отзыва оставили туристы

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