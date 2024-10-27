Старая замковая лестница – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Старая замковая лестница» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Величественный Пражский Град
Пешая
7 отзывов
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
1 дек в 10:45
2 дек в 10:45
15 за человека
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Пешая
На автобусе
1255 отзывов
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
25 за человека
Величественный Пражский Град
Пешая
60 отзывов
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
1 дек в 10:45
15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olena
    27 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Экскурия отличная, рекомендую. Для первого впечатления о городе - то что надо! Поход состоял из 2-х частей - обзораня поездка на
    читать дальше

    мини-автобусе по районам и пешая экскурсия по центру старого города. Экскурсовод рассказала много о районах Праги, ее истории архитектуре, тайнах и легендах. Нас было 6 человек в группе, у всех была гарнитура, чтоб хорошо слышать гида - что было очень удобно в окружающем шуме. Отмечу еще один заметный плюс - продуманный маршрут - нас привезли в самую высоку точку Праги и оттуда мы постепенно спустились вниз, без особого физического напряжения. Хотя поле узнали, что прошли придичное расстояние и около 20 000 шагов)))

  • V
    Vladimir
    10 февраля 2024
    Величественный Пражский Град
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старая замковая лестница»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественный Пражский Град
  2. Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
  3. Величественный Пражский Град
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в ноябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Старая замковая лестница" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 25. Туристы уже оставили гидам 1322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Старая замковая лестница», 1322 ⭐ отзыва, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам