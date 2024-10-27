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мини-автобусе по районам и пешая экскурсия по центру старого города. Экскурсовод рассказала много о районах Праги, ее истории архитектуре, тайнах и легендах. Нас было 6 человек в группе, у всех была гарнитура, чтоб хорошо слышать гида - что было очень удобно в окружающем шуме. Отмечу еще один заметный плюс - продуманный маршрут - нас привезли в самую высоку точку Праги и оттуда мы постепенно спустились вниз, без особого физического напряжения. Хотя поле узнали, что прошли придичное расстояние и около 20 000 шагов)))