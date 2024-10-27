2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
1 дек в 10:45
2 дек в 10:45
€15 за человека
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
€25 за человека
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
1 дек в 10:45
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlena27 октября 2024Экскурия отличная, рекомендую. Для первого впечатления о городе - то что надо! Поход состоял из 2-х частей - обзораня поездка на
- VVladimir10 февраля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старая замковая лестница»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в ноябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Старая замковая лестница" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 25. Туристы уже оставили гидам 1322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Старая замковая лестница», 1322 ⭐ отзыва, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь