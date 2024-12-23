Мини-группа
до 1 чел.
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
28 июн в 10:45
€15 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
28 июн в 10:45
€15 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Праге
Начало: Страговский монастырь
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 декабря 2024Экскурсия очень понравилась, гид Антонина очень интересно рассказывает, показала красивые и интересные места. Видно, что она профессионал своего дела. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Монастырь Святого Георгия»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2025
Сейчас в Праге в категории "Монастырь Святого Георгия" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 50. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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