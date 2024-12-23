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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 61 отзыв Мини-группа до 1 чел. Величественный Пражский Град Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22 Расписание: Ежедневно в 10:45 €15 за человека Пешая 2 часа 8 отзывов Мини-группа до 1 чел. Величественный Пражский Град Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22 Расписание: Ежедневно в 10:45 €15 за человека 8 часов Мини-группа до 6 чел. Большая обзорная экскурсия по Праге Начало: Страговский монастырь Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом €50 за человека Другие экскурсии Праги Последние отзывы на экскурсии А Александра Величественный Пражский Град Экскурсия очень понравилась, гид Антонина очень интересно рассказывает, показала красивые и интересные места. Видно, что она профессионал своего дела. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Монастырь Святого Георгия»

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