Мои заказы

Монастырь Святого Георгия – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Святого Георгия» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Величественный Пражский Град
Пешая
2 часа
61 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
28 июн в 10:45
€15 за человека
Величественный Пражский Град
Пешая
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
28 июн в 10:45
€15 за человека
Большая обзорная экскурсия по Праге
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Праге
Начало: Страговский монастырь
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 декабря 2024
    Величественный Пражский Град
    Экскурсия очень понравилась, гид Антонина очень интересно рассказывает, показала красивые и интересные места. Видно, что она профессионал своего дела. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Монастырь Святого Георгия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественный Пражский Град
  2. Величественный Пражский Град
  3. Большая обзорная экскурсия по Праге
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Староместская площадь
  5. Пражские куранты
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2025
Сейчас в Праге в категории "Монастырь Святого Георгия" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 50. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастырь Святого Георгия», 69 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август