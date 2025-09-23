Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Будве на русском языке, цены от €38, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности SUP-прогулки Прогулки на каяках 3 часа 24 отзыва Водная прогулка Лучший выбор К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS €45 за человека На машине 8 часов 20% 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Из Будвы - к сердцу северных гор Впечатляющее путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории €400 €500 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа 7 отзывов Мини-группа до 10 чел. Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Узкие улочки и древние стены Будвы расскажут о пиратах и торговцах. Откройте для себя историю и культуру одного из старейших городов Адриатики Начало: В Старом городе Расписание: ежедневно в 17:00 €38 за человека Другие экскурсии Будвы

