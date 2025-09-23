Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Будве на русском языке, цены от €38, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
3 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Лучший выбор
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€45 за человека
Из Будвы - к сердцу северных гор
На машине
8 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Будвы - к сердцу северных гор
Впечатляющее путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€400€500 за всё до 4 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Узкие улочки и древние стены Будвы расскажут о пиратах и торговцах. Откройте для себя историю и культуру одного из старейших городов Адриатики
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 17:00
25 сен в 17:00
1 окт в 17:00
€38 за человека

