Водная прогулка
Лучший выборК прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€45 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Будвы - к сердцу северных гор
Впечатляющее путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€400
€500 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Узкие улочки и древние стены Будвы расскажут о пиратах и торговцах. Откройте для себя историю и культуру одного из старейших городов Адриатики
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 17:00
25 сен в 17:00
1 окт в 17:00
€38 за человека
