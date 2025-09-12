Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
€145 за всё до 4 чел.
