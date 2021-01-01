Черногория – что нужно знать для отдыха, или полюби Черногорию так, как полюбили её мы

Монтенегро (так она называется на многих языках) – известная страна для отдыха жителей из СНГ и Европы, для большинства стран виза не нужна, поэтому просто найдите на карте Черногория, посмотрите погоду, купите билет на любой день и добро пожаловать в райский славянский уголок