Хорошие статьи о Черногории
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О странах
Черногория – что нужно знать для отдыха, или полюби Черногорию так, как полюбили её мы
Монтенегро (так она называется на многих языках) – известная страна для отдыха жителей из СНГ и Европы, для большинства стран виза не нужна, поэтому просто найдите на карте Черногория, посмотрите погоду, купите билет на любой день и добро пожаловать в райский славянский уголок
О городах
Будва, Черногория - честно о городе Будва, фото, погода, пляжи, карта, видео с обзорами
Туристы кто едете отдыхать в Черногорию, часто берут путевки именно в Будву, самолет прилетает в ближайший аэропорт Тивата, но потом уже все едут в старый город. А вот, что там поджидает отдыхающих, какие пляжи, цены, отели, достопримечательности, мы вам расскажем в этой статье, подробно и честно
Игало - об отдыхе в удивительном курорте Черногории