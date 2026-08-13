В этой поездке природа Черногории раскроется во всей красе: вы посетите два национальных парка и с высоты полюбуетесь Которской бухтой. Погрузитесь в историю, беседуя о королевской семье Петровичей-Негошей и древней столице Цетинье. А также попробуете наши коронные блюда — негушский пршут и ягнятину под сачем, которые готовят по вековым рецептам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от €330 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — отправимся в село Негуши. По пути полюбуемся панорамами Будванской ривьеры и предгорий

11:00 — заглянем на семейное производство негушского пршута. Сыровяленый свиной окорок здесь делают почти 200 лет, и мы его попробуем

11:30 — посетим родовое гнездо королевской династии Петровичей-Негошей, которая правила Черногорией больше 2 веков

12:00 — остановимся на смотровой с впечатляющим видом на весь Которский залив

12:30 — поднимемся на гору Ловчен, откуда открываются головокружительные панорамы. Зайдём в мавзолей владыки и митрополита Петра II Петровича-Негоша

13:30 — погуляем по Цетинье. Это одна из двух столиц Черногории, которую считают настоящей душой страны

14:30 — пообедаем в ресторане, основанном королём Николой: он любил устраивать здесь пикники. Закажем популярное традиционное блюдо — ягнятину, томлёную под чугунным сачем

16:00 — отдохнём на живописных берегах Скадарского озера и реки Црноевича. Можно покататься на лодке (по желанию)

17:30–19:00 — возвращение в Будву. По дороге увидим извилистый речной каньон с высоты

Организационные детали

Можем также забрать вас из Бечичей, Рафаиловичей и Петроваца. Из других городов — по договорённости

Маршрут несложный, однако к мавзолею Негоша нужно подняться по лестнице

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы