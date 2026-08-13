Гора Ловчен, Скадарское озеро, столица Цетинье и наследие Негошей - из Будвы
Природа, история, кухня Черногории в неспешной созерцательной поездке
В этой поездке природа Черногории раскроется во всей красе: вы посетите два национальных парка и с высоты полюбуетесь Которской бухтой. Погрузитесь в историю, беседуя о королевской семье Петровичей-Негошей и древней столице Цетинье.
А также попробуете наши коронные блюда — негушский пршут и ягнятину под сачем, которые готовят по вековым рецептам.
10:00 — отправимся в село Негуши. По пути полюбуемся панорамами Будванской ривьеры и предгорий
11:00 — заглянем на семейное производство негушского пршута. Сыровяленый свиной окорок здесь делают почти 200 лет, и мы его попробуем
11:30 — посетим родовое гнездо королевской династии Петровичей-Негошей, которая правила Черногорией больше 2 веков
12:00 — остановимся на смотровой с впечатляющим видом на весь Которский залив
12:30 — поднимемся на гору Ловчен, откуда открываются головокружительные панорамы. Зайдём в мавзолей владыки и митрополита Петра II Петровича-Негоша
13:30 — погуляем по Цетинье. Это одна из двух столиц Черногории, которую считают настоящей душой страны
14:30 — пообедаем в ресторане, основанном королём Николой: он любил устраивать здесь пикники. Закажем популярное традиционное блюдо — ягнятину, томлёную под чугунным сачем
16:00 — отдохнём на живописных берегах Скадарского озера и реки Црноевича. Можно покататься на лодке (по желанию)
17:30–19:00 — возвращение в Будву. По дороге увидим извилистый речной каньон с высоты
Организационные детали
Можем также забрать вас из Бечичей, Рафаиловичей и Петроваца. Из других городов — по договорённости
Маршрут несложный, однако к мавзолею Негоша нужно подняться по лестнице
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Нацпарк «Ловчен» — €3 за чел.
Нацпарк «Скадарское озеро» — €5 за чел.
Мавзолей Негоша — €7 за чел.
Водная прогулка — €70–120 за лодку
Обед — средний чек €25 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 128 туристов
Я — гид и организатор путешествий по Черногории. Живу здесь с 2013 года и выстраиваю маршруты на основе личного опыта.
Провожу экскурсии по побережью и северу страны: от Боко-Которской бухты до читать дальшеуменьшить
каньонов и Дурмитора. Организую однодневные и многодневные маршруты с ночёвками в горах.
Дополнительно организую активные программы: рафтинг по реке Тара, конные прогулки и другие форматы отдыха на природе.
Работаю индивидуально и с небольшими группами. Важны комфорт, логистика без лишних переездов и формат, в котором поездка ощущается как полноценное путешествие.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Отлично проведенный день, на экскурсией с гидом Андреем. Нас провезли по серпантинам высоко в горы, угостили хамоном, накормили местной кухней, покатали на лодках по озеру, продегустировали вино на винодельне и показали изумительные виды. Андрей приятный и эрудированный человек, знающий историю и местные достопремичательности. Рекомендую!
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